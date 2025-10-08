Перший фільм про Гаррі Поттера знову вийде в прокат — на честь 25-річчя

Студія Warner Bros. оголосила про масштабне святкування 25-ї річниці виходу на екрани першого фільму про хлопчика-чарівника – «Гаррі Поттер і філософський камінь», пише Variety.

Картина, яка започаткувала одну з найуспішніших франшиз в історії кінематографа, відзначить свій ювілей у 2026 році. На честь цієї події студія планує цілорічну глобальну програму святкування.

Зокрема, заплановано глобальний повторний кінопрокат оригінального фільму, що дасть можливість фанатам знову побачити Гоґвортс на великих екранах. Також у межах святкування випустять спеціальні продукти й організують низку промоакцій, які супроводжуватимуться новим логотипом до 25-ї річниці.

Фільм «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшов на екрани 16 листопада 2001 року й миттєво став сенсацією, перетворивши юних акторів — Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта — на світових зірок.

Франшизу продовжили сім сиквелів, три спінофи «Фантастичні звірі», а також театральна постановка «Гаррі Поттер і прокляте дитя» та тематичні парки по всьому світу. На 2027 рік заплановано вихід нового телесеріалу на платформі HBO, який стане свіжим поглядом на книги Джоан Роулінг.