Українці зможуть розлучатися онлайн у «Дії»
Українці зможуть подати спільну заяву про розірвання шлюбу в застосунку «Дія». Таку постанову ухвалив уряд, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Послуга буде доступна для подружжя, що не має неповнолітніх дітей. «Дія» автоматично перевірить інформацію у реєстрах ДРАЦС. Якщо дітей немає, шлюб буде розірвано за місяць після подання заяви. Протягом цього часу заяву можна відкликати.
Раніше потрібно було щонайменше двічі приходити до ДРАЦСу, стояти в чергах і заповнювати документи. Тепер усе відбуватиметься онлайн — без візитів до установ.
На порталі Дія вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу.
Про запуск послуги обіцяють повідомити згодом.
Фото: Zoriana Stakhniv / Unsplash
Опубліковано: 09 жовтня 2025