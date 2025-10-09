Українці зможуть розлучатися онлайн у «Дії»

Українці зможуть подати спільну заяву про розірвання шлюбу в застосунку «Дія». Таку постанову ухвалив уряд, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Послуга буде доступна для подружжя, що не має неповнолітніх дітей. «Дія» автоматично перевірить інформацію у реєстрах ДРАЦС. Якщо дітей немає, шлюб буде розірвано за місяць після подання заяви. Протягом цього часу заяву можна відкликати.

Раніше потрібно було щонайменше двічі приходити до ДРАЦСу, стояти в чергах і заповнювати документи. Тепер усе відбуватиметься онлайн — без візитів до установ.

На порталі Дія вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу.

Про запуск послуги обіцяють повідомити згодом.

Фото: Zoriana Stakhniv / Unsplash