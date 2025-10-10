FOX інвестувала в український стартап Holywater для створення 200 вертикальних серіалів

Американська медіакомпанія FOX Entertainment інвестувала в український стартап Holywater, що спеціалізується на платформах вертикального стримінгу. Угода передбачає масштабне партнерство, у межах якого FOX Entertainment створить 200 вертикальних серіалів для застосунку My Drama.

Фото: Holywater

Гендиректор FOX Роб Вейд вважає, що інвестиції у вертикальний стримінг забезпечать компанії довгострокове зростання, адже цифрові інновації визначають майбутнє індустрії. Серед перших прем’єр анонсовані серіали Billionaire Blackmail та Bound by Obsession.

У Holywater заявили, що їхня мета — зробити вертикальні серіали мейнстримом, доводячи, що цей формат може бути «справді кінематографічним». Вони підкреслили, що партнерство з FOX Entertainment надає компанії необхідні можливості та креативні ресурси для прискореної реалізації цього бачення.

Київська компанія Holywater заснована у 2020 році Богданом Несвітом та Анатолієм Касʼяновим і наразі охоплює 55 мільйонів користувачів. До її продуктів належать стримінгові платформи My Drama та FreeBits, цифрова бібліотека книг My Passion і платформа для ШІ-генерованих серіалів My Muse.