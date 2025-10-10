Duolingo запускає власний аніме-серіал

Застосунок для вивчення мов Duolingo анонсував випуск свого першого аніме-серіалу під назвою «Останній тест» (The Final Test). Головною зіркою шоу, що складається з п'яти коротких епізодів, став маскот компанії — сова Duo.

«Останній тест» створений у співпраці з анімаційною студією Titmouse, відомою роботою над шоу «Великий рот» для Netflix та іншими проєктами.

Серіал має на меті просувати оновлені курси японської мови та використати глобальну популярність аніме для розширення бренду. Сюжет розкриває історію походження Duo та його друзів, які колись були звичайними людьми. Вони мають долати виклики, щоб зберегти свою «серію» (кількість безперервних днів занять) і одне одного.

Кожен епізод триває лише 60 секунд. Усі голоси в серіалі озвучені японською мовою, а субтитри доступні кількома мовами, зокрема англійською, німецькою та корейською.

Прем’єра «Останнього тесту» відбудеться 13 жовтня на YouTube-каналі Duolingo.

Опубліковано: 10 жовтня 2025
