L’Oréal купує б'юті-бізнес Kering за €4 мільярди, отримавши ліцензії Gucci та Balenciaga

Гігант індустрії краси L’Oréal уклав угоду про придбання всього б'юті-портфеля люксового конгломерату Kering за 4 мільярди євро. Ця подія закріплює довгострокове стратегічне партнерство між двома французькими компаніями, йдеться в офійному пресрелізі.

Основою угоди є придбання парфумерного дому Creed. Цей крок одразу робить L’Oréal провідним гравцем на ринку нішевих ароматів.

Kering and @LOrealGroupe announced today that they are entering a long-term strategic partnership in luxury beauty and wellness.



More info: https://t.co/gnrHYqhGDB pic.twitter.com/UrZMINMDUA — Kering (@KeringGroup) October 19, 2025

Крім того, L’Oréal отримує 50-річні ексклюзивні ліцензії на створення, розробку та дистрибуцію парфумерних і косметичних продуктів для флагманських люксових брендів Kering, включаючи Gucci, Bottega Veneta та Balenciaga.

Для Kering продаж б'юті-підрозділу дозволить скоротити значний борг і переорієнтувати капітал на свій основний напрямок — модний бізнес.

Генеральний директор Kering Лука де Мео заявив, що співпраця з глобальним лідером прискорить розвиток парфумерії та косметики для їхніх основних брендів.