L’Oréal купує б'юті-бізнес Kering за €4 мільярди, отримавши ліцензії Gucci та Balenciaga

440
Артем Черничко
share share

Гігант індустрії краси L’Oréal уклав угоду про придбання всього б'юті-портфеля люксового конгломерату Kering за 4 мільярди євро. Ця подія закріплює довгострокове стратегічне партнерство між двома французькими компаніями, йдеться в офійному пресрелізі.

Основою угоди є придбання парфумерного дому Creed. Цей крок одразу робить L’Oréal провідним гравцем на ринку нішевих ароматів.

Крім того, L’Oréal отримує 50-річні ексклюзивні ліцензії на створення, розробку та дистрибуцію парфумерних і косметичних продуктів для флагманських люксових брендів Kering, включаючи Gucci, Bottega Veneta та Balenciaga.

Для Kering продаж б'юті-підрозділу дозволить скоротити значний борг і переорієнтувати капітал на свій основний напрямок — модний бізнес.

Генеральний директор Kering Лука де Мео заявив, що співпраця з глобальним лідером прискорить розвиток парфумерії та косметики для їхніх основних брендів.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 жовтня 2025
share share
Помер Андрій Яценко — Diezel з гурту Green Grey Помер Андрій Яценко — Diezel з гурту Green Grey Кейт Бланшетт стала амбасадоркою найбільшого в світі банку насіння Кейт Бланшетт стала амбасадоркою найбільшого в світі банку насіння Adidas випустить черевики Губки Боба Adidas випустить черевики Губки Боба Пограбування Лувру: музей оприлюднив список викрадених коштовностей Пограбування Лувру: музей оприлюднив список викрадених коштовностей
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.