Студія Ренцо Піано зводить «перлинну» оперу в Ханої

Архітектурні студії Renzo Piano Building Workshop (RPBW) та PTW Architects розпочали будівництво оперного театру «Острів Музики» (Isola Della Musica) в столиці В'єтнаму Ханої. Споруда спроєктована таким чином, аби нагадувати величезну перлину, пише Dezeen.

Проєкт на замовлення в'єтнамського девелопера Sun Group передбачає зведення вигнутої бетонної будівлі на новоствореному штучному острові між озерами Вест-Лейк та Дам Трі.

Вигнутий бетонний дах буде покритий перламутровою керамічною плиткою різних розмірів, що створюватиме піксельний ефект. Зовнішній вигляд поверхні змінюватиметься залежно від погоди й освітлення протягом дня, створюючи ефект сяйва перламутру.

Будівля матиме ребристу бетонну оболонку. Її конструкція дозволяє підтримувати себе та переносити навантаження на обмежену кількість внутрішніх і периферійних точок.

Комплекс вміщатиме головну оперну залу на 1800 місць та конференц-залу на 1000 місць.

Студію RPBW заснував лауреат Прітцкерівської премії Ренцо Піано, відомий своїми високотехнологічними та функціональними будівлями, включаючи Центр Помпіду в Парижі та The Shard у Лондоні.

Візуалізації: Aesthetica Studio / Dezeen