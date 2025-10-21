Студія Ренцо Піано зводить «перлинну» оперу в Ханої

59
Артем Черничко
share share

Архітектурні студії Renzo Piano Building Workshop (RPBW) та PTW Architects розпочали будівництво оперного театру «Острів Музики» (Isola Della Musica) в столиці В'єтнаму Ханої. Споруда спроєктована таким чином, аби нагадувати величезну перлину, пише Dezeen.

Проєкт на замовлення в'єтнамського девелопера Sun Group передбачає зведення вигнутої бетонної будівлі на новоствореному штучному острові між озерами Вест-Лейк та Дам Трі.

Вигнутий бетонний дах буде покритий перламутровою керамічною плиткою різних розмірів, що створюватиме піксельний ефект. Зовнішній вигляд поверхні змінюватиметься залежно від погоди й освітлення протягом дня, створюючи ефект сяйва перламутру.

Будівля матиме ребристу бетонну оболонку. Її конструкція дозволяє підтримувати себе та переносити навантаження на обмежену кількість внутрішніх і периферійних точок.

Комплекс вміщатиме головну оперну залу на 1800 місць та конференц-залу на 1000 місць.

Студію RPBW заснував лауреат Прітцкерівської премії Ренцо Піано, відомий своїми високотехнологічними та функціональними будівлями, включаючи Центр Помпіду в Парижі та The Shard у Лондоні.

Візуалізації: Aesthetica Studio / Dezeen

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 жовтня 2025
share share
Пам’яті Diezel: ким був Андрій Яценко і як Green Grey перевинаходили себе Пам’яті Diezel: ким був Андрій Яценко і як Green Grey перевинаходили себе На HBO Max виходить фільм про журналіста, вбитого росіянами в Україні На HBO Max виходить фільм про журналіста, вбитого росіянами в Україні Aldi випустила пуховик у формі запеченої картоплі Aldi випустила пуховик у формі запеченої картоплі Музей Соломії Крушельницької оцифрував частину колекції — вона доступна онлайн Музей Соломії Крушельницької оцифрував частину колекції — вона доступна онлайн
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.