У Гізі відкриють Великий Єгипетський музей — його будували 20 років

Дублінська студія Heneghan Peng Architects завершила довгоочікуване будівництво Великого Єгипетського музею (GEM) у Гізі, розташованого за два кілометри від пірамід. Урочисте відкриття відбудеться 1 листопада 2025 року, пише Dezeen.

Це колосальна споруда площею 81 тисяча м², яка вміщує понад 100 тисяч фараонських старожитностей і є найбільшим у світі музеєм, присвяченим окремій цивілізації.

Архітектори спроєктували будівлю як гігантський клин із бетону. Його кутова форма ідеально узгоджується з розташуванням трьох пірамід Гізи, які видно зсередини музею. Зовнішні стіни оздоблені трикутними панелями з напівпрозорого алебастру, вапняку та скла, що підкреслює монументальність споруди.

Серцем будівлі є шестиповерхові сходи, які забезпечують доступ до різних галерей. На найвищому рівні розташована галерея Тутанхамона, де вперше буде виставлено понад 5 тисяч артефактів із його гробниці. Ця колекція раніше ніколи не була показана публіці в повному обсязі.

Серед інших ключових експонатів музею — 3200-річна скульптура фараона Рамзеса II та унікальний Човен Хеопса, знайдений біля Великої піраміди.

Окрім виставкових залів, у GEM облаштовано дитячий музей та один із найбільших у світі центрів консервації з 17 лабораторіями.

Проєкт музею був оприлюднений ще 1992 року, але будівництво розпочалося лише у 2005-му. Вартість проєкту склала $1 мільярд.