У США відкриють музей і готель, присвячені кантрі-співачці Доллі Партон

У центрі Нешвілла, столиці штату Теннессі, відкриють музей і готель, присвячені легендарній кантрі-співачці Доллі Партон.

Музей Dolly’s Life of Many Colors («Життя Доллі в усіх барвах») та готель SongTeller («Оповідачка пісень») запрацюють у 2026 році, пише ARTnews.

Уже зараз можна забронювати відвідування з червня 2026 року. Музей розмістять на третьому поверсі готелю. Це буде найбільша виставка, присвячена життю Партон, що охопить усі етапи її кар’єри — від дитинства в горах Теннессі до світового успіху. Квиток коштуватиме $31,99 й дасть змогу відвідати іммерсивну експозицію з музикою, кіно та особистими історіями співачки.

Сам готель позиціонують як «центр музики, стилю та гостинності в дусі Доллі». Тут облаштують концертний майданчик Parton’s Live і коктейль-бар Jolene’s. Ціни на номери під час відкриття стартуватимуть від $421 за ніч або від $444 із романтичним пакетом I Will Always Love You, що включає пляшку ігристого Dolly Parton Sparkling Wine, шоколадні трюфелі, квіткову композицію та оформлені в рамку тексти пісень.

Музей і готель розташують поруч із Hard Rock Café у центрі Нешвілла — приблизно за чотири години їзди від парку розваг Dollywood у Піджен-Форджі, який також заснувала співачка.