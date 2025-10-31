Японці запускають космічні польоти з Токіо до Нью-Йорка

Японська компанія Nippon Travel Agency Co. оголосила про запуск нового формату подорожей — міжконтинентальних перельотів через космос.

Так званий point-to-point transport service (тобто прямий переліт між двома точками на Землі через космічний простір) дозволить долітати з Нью-Йорка до Токіо всього за годину, пише The Mainichi.

Проєкт реалізують у партнерстві зі стартапом Innovative Space Carrier Inc., який розробляє ракети багаторазового використання. Вартість квитка в обидва боки становитиме приблизно $657 тисяч.

Запуск космічного апарата здійснюватиметься з платформи у відкритому морі, а технологія дозволить з’єднувати будь-які дві точки на Землі за 60 хвилин. Президент Innovative Space Carrier Коїдзиро Хатада зазначив, що компанія прагне здешевити подорожі, збільшуючи кількість запусків кожної ракети протягом її експлуатації.

Перший етап проєкту заплановано на 2026 рік — тоді відкриють попередній запис і організують дегустації космічної їжі та екскурсії наземними об’єктами. А в 2040-х планують розпочати короткострокові орбітальні подорожі.

«Ми сподіваємося, що цей проєкт стане новим етапом розвитку космічного туризму», — зазначив президент Nippon Travel Agency Кейґо Йошіда.