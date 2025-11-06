В Англії змінять шкільну програму з музики після заклику Еда Ширана

Англійський уряд ініціював масштабну реформу викладання музики у державних школах. Це сталося після того, як популярний співак Ед Ширан опублікував відкритий лист із вимогою покращити музичну освіту. Про це пише The Guardian.

Ширан написав у соцмережах, що його лист, підтриманий понад 600 діячами культури, включаючи Елтона Джона та Coldplay, зрештою дав результат. «Завдяки листу та всім, хто його підписав, я радий повідомити, що деякі ключові моменти, які ми підняли, були визнані урядом, що знаменує першу зміну навчального плану музики за понад 10 років», — сказав співак.

Він додав, що його музична освіта у державній школі була критично важливою: «Вона допомогла мені знайти впевненість у собі, і сама музика була — і досі є — важливою для мого ментального здоров’я».

Міністерство освіти підтвердило, що мета реформи — розширити навчальний план, щоб диверсифікувати музичні жанри, які викладаються, та усунути застарілі системи, що перешкоджали учням вивчати мистецтво. Щоб заохотити вибір творчих предметів (музику, драму, танець) на іспитах GCSE, уряд також запропонував скасувати набір академічних предметів English Baccalaureate (Ebacc). Цей крок вже назвали «історичним моментом».