В Англії змінять шкільну програму з музики після заклику Еда Ширана

267
Артем Черничко
share share

Англійський уряд ініціював масштабну реформу викладання музики у державних школах. Це сталося після того, як популярний співак Ед Ширан опублікував відкритий лист із вимогою покращити музичну освіту. Про це пише The Guardian.

Ширан написав у соцмережах, що його лист, підтриманий понад 600 діячами культури, включаючи Елтона Джона та Coldplay, зрештою дав результат. «Завдяки листу та всім, хто його підписав, я радий повідомити, що деякі ключові моменти, які ми підняли, були визнані урядом, що знаменує першу зміну навчального плану музики за понад 10 років», — сказав співак.

Він додав, що його музична освіта у державній школі була критично важливою: «Вона допомогла мені знайти впевненість у собі, і сама музика була — і досі є — важливою для мого ментального здоров’я».

Міністерство освіти підтвердило, що мета реформи — розширити навчальний план, щоб диверсифікувати музичні жанри, які викладаються, та усунути застарілі системи, що перешкоджали учням вивчати мистецтво. Щоб заохотити вибір творчих предметів (музику, драму, танець) на іспитах GCSE, уряд також запропонував скасувати набір академічних предметів English Baccalaureate (Ebacc). Цей крок вже назвали «історичним моментом».

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 листопада 2025
share share
«Відмовляються здаватися»: Анджеліна Джолі прокоментувала візит до Херсона і Миколаєва «Відмовляються здаватися»: Анджеліна Джолі прокоментувала візит до Херсона і Миколаєва Берлінську бієнале куруватиме український культуролог Василь Черепанин Берлінську бієнале куруватиме український культуролог Василь Черепанин Режисерка Анна Бурячкова екранізує роман «Gimme Shelter» про Київ 2010-х Режисерка Анна Бурячкова екранізує роман «Gimme Shelter» про Київ 2010-х Фільм про Міс Піґґі спродюсують Дженніфер Лоуренс та Емма Стоун Фільм про Міс Піґґі спродюсують Дженніфер Лоуренс та Емма Стоун
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.