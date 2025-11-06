Фільм про Міс Піґґі спродюсують Дженніфер Лоуренс та Емма Стоун

Акторки Дженніфер Лоуренс («Не дивіться вгору») та Емма Стоун («Буґонія») об’єднаються, щоб перенести на великий екран легендарну ляльку Міс Піґґі. Фільм про культову героїню «Маппет-шоу» перебуває на ранній стадії розробки у студії Disney, що володіє правами на персонажів шоу, пише Variety.

До проєкту також приєднався комік і драматург Коул Ескола, який відповідатиме за сценарій. Ймовірно, Лоуренс і Стоун також візьмуть участь у фільмі як акторки. Це буде перший повнометражний фільм, присвячений виключно образу Міс Піґґі, створеному у 1970-х роках.

Міс Піґґі виступає на сцені під час фестивалю Elsie Fest у Нью-Йорку, 2021 рік

Міс Піґґі — лялькова діва в комедійному телесеріалі «Маппет-шоу». Вона вирізняється темпераментним характером зірки, схильністю вживати французькі фрази та практикувати карате. Персонажка також відома своїми стосунками з Жабеням Кермітом.

Міс Піґґі стала світовою знаменитістю в попкультурі та була визнана феміністичною іконою. У 1996 році журнал TV Guide помістив її на 23-тє місце у своєму списку найбільших телезірок усіх часів. Протягом багатьох років роль Міс Піґґі виконував Френк Оз, потім його змінив Ерік Джейкобсон.

Фото: Jenny Anderson / Getty Images North America / Getty Images via AFP