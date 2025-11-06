Куди піти у Києві 8–9 листопада: афіша для тих, хто втомився від шуму

Звукотерапія одночасно з масажем усього тіла, сауни в лісі, фотовиставка про Італію та інші способи уповільнити ритм, не виїжджаючи за місто, – у свіжій добірці подій від БЖ на найближчий вікенд у столиці.

Грітись серед дерев у лісових саунах

Коли: 8-9 листопада з 15:00.

Де: ВДНГ, лісова зона (просп. Академіка Глушкова, 1).

Експериментальні павільйони Namety — це той формат відпочинку в місті, що поєднує цивілізацію та природу. Тут облаштовано три різні сауни — від простої парної до повноцінного простору з кімнатою для відпочинку. Просто неба розташовані гаряча купіль офуро, холодні купелі та зовнішній душ. Є й усе необхідне для того, щоб не змерзнути — халати, рушники та чай.

Варіант відпочинку для занурення у тишу: подихати свіжим повітрям лісу, помилуватись останнім пожовклим листям перед настанням зими.

Тут є й повноцінні номери з Wi-Fi у будиночках, де можна залишитися на ніч. Пропонують електросамокати та велосипеди для прогулянок територією ВДНГ, є зона барбекю, тераси для йоги, а також кафе, ресторани і фудкорти у пішій доступності.

Спробувати Flow Healing

Коли: 8-9 листопада.

Де: Place of Sound (вул. Освіти 22/8).

Flow Healing — це практика глибокого розслаблення, що поєднує масляний масаж усього тіла, живе звучання музичних інструментів і медитацію.

Під час сесії вібрації співочих чаш, дзвіночків, хендпану, оушен драму та інших інструментів гармонійно впливають на нервову систему, створюючи стан спокою та внутрішньої рівноваги. М’який, але глибокий масаж допомагає зняти напруження, розслабити м’язи й тілесні блоки.

Flow Healing рекомендований при нервових перенавантаженнях, тривожних станах, безсонні та хронічному стресі. Практику проводять два майстри — тілесний терапевт і саундхілер.

Побачити шедеври італійської бруталістської архітектури в Українському Домі

Коли: 8-9 листопада з 11:00 до 19:00.

Де: Національний центр «Український Дім» (вул. Хрещатик, 2).

Побувати в Італії, не виїжджаючи з Києва. В експозиції представлено фотографії з видання «Brutalist Italy. Concrete Architecture from the Alps to the Mediterranean Sea» — добірку зі 146 знімків понад ста італійських споруд у стилі бруталізму, створених фотографами Роберто Конте та Стефано Переґо.

Протягом п’яти років митці подолали понад 20 000 кілометрів Італією, щоб задокументувати архітектуру 1960–1980-х — від адміністративних будівель і святилищ до житлових комплексів, що стали символами доби.

Від Будинку портової адміністрації в Неаполі до цвинтаря в місті Єзі, від святилища Монте-Гріза в Трієсті до генуезьких «Пральних машин» — цей проєкт поєднав у собі численні зразки італійської архітектури бруталізму.

Побувати у тропіках оранжереї ботсаду Фоміна

Коли: 8 листопада о 13:30.

Де: біля входу до метро «Университет» (бул. Тараса Шевченка).

Фото надано «Капітан Київ».

Ботанічний сад імені Фоміна — один із найстаріших в Україні, що розташувався у центрі столиці. Під час екскурсії можна побачити обидві частини саду — паркову та наукову, дізнатися про історію та особливості колекцій рослин, а також відвідати тропічну й субтропічну оранжереї, де навіть зараз зелено і тепло.

У програмі екскурсії від «Капітан Київ» — історія ботанічного саду та його найцікавіші факти, знайомство з 30-метровою пальмою Лівістона, відвідування 33-метрового кліматрону, спостереження за екзотичними рослинами з усього світу та панорамний огляд оранжереї з тераси.

Зібрати свій букет із сезонних квітів

Коли: 8 листопада о 12:00 та о 16:00.

Де: LoraShen (просп. Валерія Лобановського, 119/2).

Флористи з LoraShen запрошують на квітковий майстер-клас, де створюватимуть сезонний букет з місцевих та імпортних квітів. Триватиме уся творчість від двох до двох з половиною годин.

Варіант релаксу для тих, хто хоче розвантажити голову від плутаних думок і сконцентруватися на творчому процесі.

Зануритися у «Сад ідей»

Коли: 8-9 листопада з 10:00 та о 22:00.

Де: Avangarden Gallery (вул. Січових Стрільців 23а).

Галерея Avangarden відкрили нову експозицію «Сад ідей», групову виставку українських митців про уяву, яка стикається з досвідом, матеріалом, технологіями та кризами.

«Це енергія, що живиться міфами, снами, музикою, природою і несподіваними збоями систем. Вона проростає буйно у всіх мистецьких вимірах: від традиційних форм до відео-арту та просторових інсталяцій», – говорять в Avangarden Gallery.