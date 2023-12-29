6 рецептів страв для новорічного столу

Якщо ви вирішили святкувати Новий рік вдома і думаєте, що приготувати замість традиційного олів'є, ось вам кілька рецептів.

Готуємо італійську закуску, сир фрі, салат з креветками, мексиканську страву, печиво з пармезаном і кіш.

Брускети

Замість традиційних бутербродів з ікрою можна приготувати італійську закуску – брускети з прошуто та грушею.

Інгредієнти:

Багет або чіабата – 1 шт.

Горгонзола – 200 г

Груші – 2 шт. Прошуто – 150 г

Рукола – за смаком

Мелений перець – за смаком

Як готувати:

Порізати чіабату на скибочки та підсмажити на сковорідці без олії Викласти нарізану горгонзолу, відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 3 хвилини Порізати тонко грушу і прошуто Зверху чіабати викласти грушу і прошуто Зверху додати руколу і поперчити

Сир фрі

Безпрограшний варіант. Впевнені, сирні кульки будуть однією з найпопулярніших страв на новорічному столі.

Інгредієнти:

Сир (можна брати твердий або брі) – 200 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 50 г

Кукурудзяне борошно – 50 г

Панірувальні сухарі – 50 г

Як готувати:

Для кляра: яйце і борошно збити вінчиком до однорідної маси і посолити Сир порізати на товсті шматочки Кожен шматочок сиру занурити в кляр, а потім в панірувальні сухарі Смажити у глибокій сковорідці на олії до появи скоринки Подавати з журавлиним соусом

Салат з манго та креветками

Коли традиційні олів'є та оселедець під шубою всім давно набридли. Пропонуємо гідну альтернативу без майонезу.

Інгредієнти:

Манго – 1 шт.

Креветки – 500 г

Огірок – 2 шт.

Салат айсберг – половина

Оливкова олія – за смаком

Бальзамічний оцет – 1 ст. л.

Лимон – половина

Перець мелений – за смаком

Сіль – за смаком

Як готувати:

Креветки залити окропом і залишити на 5 хвилин, а після очистити Очистити й порізати огірок і манго на шматочки Порізати крупно салат айсберг і висипати в миску Додати манго, огірки та креветки Посолити, поперчити, вичавити сік лимона Додати бальзамічний оцет і оливкову олію, добре перемішати

Чилі кон карне

Для тих, хто любить гарячіше, готуємо страву мексиканської кухні – чилі кон карне.

Інгредієнти:

Яловичий фарш – 500 г

Квасоля консервована – 1 банка

Консервовані помідори – 2 банки

Морква – 2 шт.

Перець болгарський – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Перець чилі – 1 шт.

Сіль – за смаком

Перець мелений – за смаком

Оливкова олія – за смаком

Як готувати:

Дрібно нарізати цибулю, часник і моркву, перець чилі та болгарський нарізати середніми шматочками Обсмажити цибулю і часник в каструлі на середньому вогні, помішуючи Посолити й поперчити за смаком, додати перець чилі та болгарський, а також фарш і обсмажувати ще 10 хвилин Додати квасолю і розчавлені помідори в каструлю Довести соус до кипіння і готувати ще 1 годину, помішуючи Зняти кришку і готувати ще 10 хвилин Якщо страва буде дуже густою, додати півсклянки води Подавати страву гарячою, можна з рисом

Печиво з пармезаном

Печиво не обов'язково має бути солодким, готуємо печиво з пармезаном.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 125 г

Пармезан – 125 г

Вершкове масло (холодне) – 100 г

Сіль – 1/4 ч. л.

Перець мелений – 1/4 ч. л.

Жовток яєчний – 1 шт.

Як готувати:

Дрібно натерти сир Змішати борошно і спеції, додати сир і перемішати в комбайні, додати нарізане вершкове масло і добре перемішати Додати яєчний жовток і перемішати до однорідної маси Поставити тісто в холодильник на годину Розкачати тісто, вирізати формами печиво Застелити деко і поставити в духовку, випікати 10-13 хвилин, до золотистого кольору

Кіш з лососем і шпинатом

Готуємо відкритий пиріг – кіш з лососем і шпинатом.

Інгредієнти:

Вершкове масло (холодне) – 125 г

Борошно – 250 г

Лосось – 200 г

Шпинат – 1 пучок

Яйця – 3 шт.

Вершки – 150 мл

Сіль – 1 дрібка

Цукор – 1/4 ч. л.

Перець мелений – за смаком

Що робити: