6 рецептів страв для новорічного столу

Якщо ви вирішили святкувати Новий рік вдома і думаєте, що приготувати замість традиційного олів'є, ось вам кілька рецептів.
Готуємо італійську закуску, сир фрі, салат з креветками, мексиканську страву, печиво з пармезаном і кіш.
Брускети
Замість традиційних бутербродів з ікрою можна приготувати італійську закуску – брускети з прошуто та грушею.
Інгредієнти:
- Багет або чіабата – 1 шт.
- Горгонзола – 200 г
- Груші – 2 шт. Прошуто – 150 г
- Рукола – за смаком
- Мелений перець – за смаком
Як готувати:
- Порізати чіабату на скибочки та підсмажити на сковорідці без олії
- Викласти нарізану горгонзолу, відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 3 хвилини
- Порізати тонко грушу і прошуто
- Зверху чіабати викласти грушу і прошуто
- Зверху додати руколу і поперчити
Сир фрі
Безпрограшний варіант. Впевнені, сирні кульки будуть однією з найпопулярніших страв на новорічному столі.
Інгредієнти:
- Сир (можна брати твердий або брі) – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 50 г
- Кукурудзяне борошно – 50 г
- Панірувальні сухарі – 50 г
Як готувати:
- Для кляра: яйце і борошно збити вінчиком до однорідної маси і посолити
- Сир порізати на товсті шматочки
- Кожен шматочок сиру занурити в кляр, а потім в панірувальні сухарі
- Смажити у глибокій сковорідці на олії до появи скоринки
- Подавати з журавлиним соусом
Салат з манго та креветками
Коли традиційні олів'є та оселедець під шубою всім давно набридли. Пропонуємо гідну альтернативу без майонезу.
Інгредієнти:
- Манго – 1 шт.
- Креветки – 500 г
- Огірок – 2 шт.
- Салат айсберг – половина
- Оливкова олія – за смаком
- Бальзамічний оцет – 1 ст. л.
- Лимон – половина
- Перець мелений – за смаком
- Сіль – за смаком
Як готувати:
- Креветки залити окропом і залишити на 5 хвилин, а після очистити
- Очистити й порізати огірок і манго на шматочки
- Порізати крупно салат айсберг і висипати в миску
- Додати манго, огірки та креветки
- Посолити, поперчити, вичавити сік лимона
- Додати бальзамічний оцет і оливкову олію, добре перемішати
Чилі кон карне
Для тих, хто любить гарячіше, готуємо страву мексиканської кухні – чилі кон карне.
Інгредієнти:
- Яловичий фарш – 500 г
- Квасоля консервована – 1 банка
- Консервовані помідори – 2 банки
- Морква – 2 шт.
- Перець болгарський – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Перець чилі – 1 шт.
- Сіль – за смаком
- Перець мелений – за смаком
- Оливкова олія – за смаком
Як готувати:
- Дрібно нарізати цибулю, часник і моркву, перець чилі та болгарський нарізати середніми шматочками
- Обсмажити цибулю і часник в каструлі на середньому вогні, помішуючи
- Посолити й поперчити за смаком, додати перець чилі та болгарський, а також фарш і обсмажувати ще 10 хвилин
- Додати квасолю і розчавлені помідори в каструлю
- Довести соус до кипіння і готувати ще 1 годину, помішуючи
- Зняти кришку і готувати ще 10 хвилин
- Якщо страва буде дуже густою, додати півсклянки води
- Подавати страву гарячою, можна з рисом
Печиво з пармезаном
Печиво не обов'язково має бути солодким, готуємо печиво з пармезаном.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне – 125 г
- Пармезан – 125 г
- Вершкове масло (холодне) – 100 г
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Перець мелений – 1/4 ч. л.
- Жовток яєчний – 1 шт.
Як готувати:
- Дрібно натерти сир
- Змішати борошно і спеції, додати сир і перемішати в комбайні, додати нарізане вершкове масло і добре перемішати
- Додати яєчний жовток і перемішати до однорідної маси
- Поставити тісто в холодильник на годину
- Розкачати тісто, вирізати формами печиво
- Застелити деко і поставити в духовку, випікати 10-13 хвилин, до золотистого кольору
Кіш з лососем і шпинатом
Готуємо відкритий пиріг – кіш з лососем і шпинатом.
Інгредієнти:
- Вершкове масло (холодне) – 125 г
- Борошно – 250 г
- Лосось – 200 г
- Шпинат – 1 пучок
- Яйця – 3 шт.
- Вершки – 150 мл
- Сіль – 1 дрібка
- Цукор – 1/4 ч. л.
- Перець мелений – за смаком
Що робити:
- Розігріти духовку до 220 градусів
- Охолоджене вершкове масло порізати кубиками та з'єднати в блендері з борошном
- Додати сметану, 1 жовток, цукор і сіль, подрібнити все в крихту
- Влити 3-4 ст. л. холодної води і перемішати
- Викласти тісто у форму, зробити бортики і поставити в холодильник на 15 хвилин
- Помити й нарізати шпинат, після обдати окропом
- Яйця злегка збити, влити вершки і збити злегка ще раз
- Дістати тісто в формі з холодильника і випікати в розігрітій духовці 10-15 хвилин
- Сьомгу нарізати невеликими шматочками, поперчити і додати до яєць з вершками
- На корж викласти шпинат, влити яйця з вершками та сьомгою
- Випікати кіш протягом 20 хвилин, до готовності