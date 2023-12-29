6 рецептів страв для новорічного столу

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Ксения Дудник
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Якщо ви вирішили святкувати Новий рік вдома і думаєте, що приготувати замість традиційного олів'є, ось вам кілька рецептів.

Готуємо італійську закуску, сир фрі, салат з креветками, мексиканську страву, печиво з пармезаном і кіш.

Брускети

Замість традиційних бутербродів з ікрою можна приготувати італійську закуску – брускети з прошуто та грушею.

Інгредієнти:

  • Багет або чіабата – 1 шт.
  • Горгонзола – 200 г
  • Груші – 2 шт. Прошуто – 150 г
  • Рукола – за смаком
  • Мелений перець – за смаком

Як готувати:

  1. Порізати чіабату на скибочки та підсмажити на сковорідці без олії
  2. Викласти нарізану горгонзолу, відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 3 хвилини
  3. Порізати тонко грушу і прошуто
  4. Зверху чіабати викласти грушу і прошуто
  5. Зверху додати руколу і поперчити

Сир фрі

Безпрограшний варіант. Впевнені, сирні кульки будуть однією з найпопулярніших страв на новорічному столі.

Інгредієнти:

  • Сир (можна брати твердий або брі) – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 50 г
  • Кукурудзяне борошно – 50 г
  • Панірувальні сухарі – 50 г

Як готувати:

  1. Для кляра: яйце і борошно збити вінчиком до однорідної маси і посолити
  2. Сир порізати на товсті шматочки
  3. Кожен шматочок сиру занурити в кляр, а потім в панірувальні сухарі
  4. Смажити у глибокій сковорідці на олії до появи скоринки
  5. Подавати з журавлиним соусом

Салат з манго та креветками

Коли традиційні олів'є та оселедець під шубою всім давно набридли. Пропонуємо гідну альтернативу без майонезу.

Інгредієнти:

  • Манго – 1 шт.
  • Креветки – 500 г
  • Огірок – 2 шт.
  • Салат айсберг – половина
  • Оливкова олія – за смаком
  • Бальзамічний оцет – 1 ст. л.
  • Лимон – половина
  • Перець мелений – за смаком
  • Сіль – за смаком

Як готувати:

  1. Креветки залити окропом і залишити на 5 хвилин, а після очистити
  2. Очистити й порізати огірок і манго на шматочки
  3. Порізати крупно салат айсберг і висипати в миску
  4. Додати манго, огірки та креветки
  5. Посолити, поперчити, вичавити сік лимона
  6. Додати бальзамічний оцет і оливкову олію, добре перемішати

Чилі кон карне

Для тих, хто любить гарячіше, готуємо страву мексиканської кухні – чилі кон карне.

Інгредієнти:

  • Яловичий фарш – 500 г
  • Квасоля консервована – 1 банка
  • Консервовані помідори – 2 банки
  • Морква – 2 шт.
  • Перець болгарський – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Перець мелений – за смаком
  • Оливкова олія – за смаком

Як готувати:

  1. Дрібно нарізати цибулю, часник і моркву, перець чилі та болгарський нарізати середніми шматочками
  2. Обсмажити цибулю і часник в каструлі на середньому вогні, помішуючи
  3. Посолити й поперчити за смаком, додати перець чилі та болгарський, а також фарш і обсмажувати ще 10 хвилин
  4. Додати квасолю і розчавлені помідори в каструлю
  5. Довести соус до кипіння і готувати ще 1 годину, помішуючи
  6. Зняти кришку і готувати ще 10 хвилин
  7. Якщо страва буде дуже густою, додати півсклянки води
  8. Подавати страву гарячою, можна з рисом

Печиво з пармезаном

Печиво не обов'язково має бути солодким, готуємо печиво з пармезаном.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне – 125 г
  • Пармезан – 125 г
  • Вершкове масло (холодне) – 100 г
  • Сіль – 1/4 ч. л.
  • Перець мелений – 1/4 ч. л.
  • Жовток яєчний – 1 шт.

Як готувати:

  1. Дрібно натерти сир
  2. Змішати борошно і спеції, додати сир і перемішати в комбайні, додати нарізане вершкове масло і добре перемішати
  3. Додати яєчний жовток і перемішати до однорідної маси
  4. Поставити тісто в холодильник на годину
  5. Розкачати тісто, вирізати формами печиво
  6. Застелити деко і поставити в духовку, випікати 10-13 хвилин, до золотистого кольору

Кіш з лососем і шпинатом

Готуємо відкритий пиріг – кіш з лососем і шпинатом.

Інгредієнти:

  • Вершкове масло (холодне) – 125 г
  • Борошно – 250 г
  • Лосось – 200 г
  • Шпинат – 1 пучок
  • Яйця – 3 шт.
  • Вершки – 150 мл
  • Сіль – 1 дрібка
  • Цукор – 1/4 ч. л.
  • Перець мелений – за смаком

Що робити:

  1. Розігріти духовку до 220 градусів
  2. Охолоджене вершкове масло порізати кубиками та з'єднати в блендері з борошном
  3. Додати сметану, 1 жовток, цукор і сіль, подрібнити все в крихту
  4. Влити 3-4 ст. л. холодної води і перемішати
  5. Викласти тісто у форму, зробити бортики і поставити в холодильник на 15 хвилин
  6. Помити й нарізати шпинат, після обдати окропом
  7. Яйця злегка збити, влити вершки і збити злегка ще раз
  8. Дістати тісто в формі з холодильника і випікати в розігрітій духовці 10-15 хвилин
  9. Сьомгу нарізати невеликими шматочками, поперчити і додати до яєць з вершками
  10. На корж викласти шпинат, влити яйця з вершками та сьомгою
  11. Випікати кіш протягом 20 хвилин, до готовності

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Опубліковано: 29 грудня 2023
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