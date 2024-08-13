Холодні супи - 5 рецептів для літньої спеки
У спеку на зміну калорійним стравам приходить легка окрошка, томатний гаспачо, бурякова ботвінья, огірковий таратор, або ніжний вершковий вішисуаз із цибулею.
Ділимося рецептами холодних літніх супів, що освіжають у спеку.
Окрошка
Уявити собі літо без окрошки практично неможливо. Варіацій її приготування – безліч: її готують на кефірі, квасі, айрані, газованій воді, сироватці, м'ясному бульйоні, кислому молоці, пиві та розсолі. А до складу, крім овочів і зелені, входить ковбаса, копчена курка, яловичина, свинина, риба, гриби, м'ясо кальмара, а іноді навіть крабові палички.
З усіх варіантів традиційно пропонуємо один із найпростіших – це окрошка на кефірі з додаванням адигейського сиру, який додасть страві приємний і дуже ніжний смак.
Знадобиться:
- відварна картопля – 2-3 шт.
- огірки – 2 шт.
- редис – 4-5 шт.
- адигейський сир – 200 г
- петрушка – пучок
- кріп – пучок
- лимон – четвертинка
- кефір – за кількістю порцій
- сіль/перець – за смаком
Що робити:
- Відварити й остудити картоплю.
- Нарізати кубиками всі овочі і сир.
- Додати дрібно нарізану зелень, спеції, лимонний сік і кефір і все ретельно перемішати.
- Поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб окрошка як слід охолола.
Холодник
Класичний холодний буряковий суп. Традиційно його готують в літній період і крім буряка додають багато свіжої зелені. За рецептом до нього входить черемша або щавель, але їх можна замінити пагонами часнику або хрону. А для того, щоб суп вийшов більш пряним, замість молодої редиски іноді додають редьку.
Знадобиться:
- буряк – 500 г редис – 5 шт.
- бурячиння – 150 г
- хлібний квас – 500 мл
- зелена цибуля – пучок
- лимон – 1 шт.
- щавель (можна замінити на пагони часнику або хрону) – 100 г
- огірки – 3 шт.
- яйця – 3 шт.
- хрін – 1 столова ложка
- кріп – великий пучок
- сметана – 4 столові ложки
- сіль/перець – за смаком
Що робити:
- Помити, почистити та відварити буряк, потім посолити та додати сік лимона (для красивого і насиченого кольору супу). Поставити охолоджуватися.
- Відварити круто яйця.
- Буряк нарізати дрібними кубиками.
- Бурякове бадилля і щавель відварити протягом трьох хвилин, потім змішати з буряком.
- Овочі та зелень подрібнити і змішати у великій каструлі.
- Додати сметану і хрін, а потім залити буряковим відваром і квасом. Все перемішати, додати сіль і перець.
- При подачі в кожну тарілку додати половинку яйця.
Таратор
Рецепт цього огіркового супу родом з Болгарії і Македонії. Він досить простий у приготуванні. Зазвичай його подають перед другою стравою, але іноді й разом із нею (не в тарілці, а в склянці, якщо суп вийшов рідким).
Знадобиться:
- натуральний йогурт – 250 г
- оливкова олія – 50 мл
- огірки – 2 шт.
- молодий часник – 2 зубчики
- кріп – кілька гілочок
- волоські горіхи – 1 столова ложка
- сіль/перець – за смаком
Що робити:
- Подрібнити горіхи і часник.
- Огірки нарізати кубиками або тонкими слайсами (за бажанням можна попередньо почистити).
- Кріп добре промити та дрібно нарізати.
- До йогурту додати оливкову олію та збити віничком.
- У тарілку викласти огірки, горіхи, часник і зелень, а потім залити йогуртом і додати приправи за смаком.
- Подавати виключно холодним.
Гаспачо
Це класика іспанської кухні, яка давно вийшла за межі цієї країни та поширилася у всьому світі. Легкий холодний суп готують із перетертих свіжих овочів і подають у спекотну пору року.
Знадобиться:
- помідори – 450 г
- ріпчаста цибуля – 1 шт.
- білий хліб – 1 скибочка
- солодкий перець – 1 шт.
- огірок – 1 шт.
- кінза – 1 пучок
- лимонний сік – 1 столова ложка
- оливкова олія – чверть склянки
- соус табаско – за смаком
- сіль/перець – за смаком
Що робити:
- Помідори помити, зробити надрізи з боку плодоніжки й опустити в окріп на 1 хвилину, потім перекласти в крижану воду і зняти шкірку.
- Розрізати помідори на 4 частини і вирізати плодоніжки.
- Перець помити та порізати кубиками.
- Огірок помити, почистити та порізати кубиками.
- Помідори, огірок, цибулю, перець і хліб пюрувати в блендері до однорідної консистенції.
- До томатної суміші додати дрібно нарізану кінзу, лимонний сік, оливкову олію і пару крапель табаско, все ретельно перемішати.
- Додати спеції та поставити на кілька годин у холодильник, щоб суп настоявся і добре охолов.
- Подавати холодним із хрусткими грінками з білого хліба.
Вішисуаз
Рецепт цього цибульного крем-супу був розроблений на початку XX століття кухарем французького походження. Як правило, його подають холодним із салатом з креветок і фенхеля, хоча він буде не менш смачним, якщо додати до нього хрусткі грінки.
Знадобиться:
- курячий бульйон – 700 мл
- цибуля порей – 1 шт.
- молоко – 1 склянка
- картопля – 4 шт.
- вершкове масло – 30 г
- мускатний горіх – 1 чайна ложка
- вершки – 125 г
- сіль/перець – за смаком
Що робити:
- Нарізати кільцями цибулю (білу частину).
- У каструлі розтопити вершкове масло та додати цибулю. Пасерувати її на невеликому вогні до м'якого стану (стежити, щоб не потемніла).
- Очистити картоплю, нарізати її дрібними кубиками та додати до цибулі. Потім влити бульйон і варити до готовності картоплі.
- Додати молоко, сіль і перець, зняти з вогню, трохи остудити, перелити в чашу блендера і збити до однорідної маси.
- Перекласти пюре в каструлю, додати мускатний горіх і вершки. Потім добре підігріти, але не доводити до кипіння.
- Подавати охолодженим, посипавши свіжою цибулею.
Фото: zdravoafit.sk, lakesideproduce.com, iegvu.agribusinessintelligence.informa.com, oliveoilsfromspain.org, nancy-recipes.com, kritikoff.ru, diet-health.info, foodtolove.co.nz