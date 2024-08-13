Холодні супи - 5 рецептів для літньої спеки

У спеку на зміну калорійним стравам приходить легка окрошка, томатний гаспачо, бурякова ботвінья, огірковий таратор, або ніжний вершковий вішисуаз із цибулею.

Ділимося рецептами холодних літніх супів, що освіжають у спеку.

Окрошка

Уявити собі літо без окрошки практично неможливо. Варіацій її приготування – безліч: її готують на кефірі, квасі, айрані, газованій воді, сироватці, м'ясному бульйоні, кислому молоці, пиві та розсолі. А до складу, крім овочів і зелені, входить ковбаса, копчена курка, яловичина, свинина, риба, гриби, м'ясо кальмара, а іноді навіть крабові палички.

З усіх варіантів традиційно пропонуємо один із найпростіших – це окрошка на кефірі з додаванням адигейського сиру, який додасть страві приємний і дуже ніжний смак.

Знадобиться:

відварна картопля – 2-3 шт.

огірки – 2 шт.

редис – 4-5 шт.

адигейський сир – 200 г

петрушка – пучок

кріп – пучок

лимон – четвертинка

кефір – за кількістю порцій

сіль/перець – за смаком

Що робити:

Відварити й остудити картоплю. Нарізати кубиками всі овочі і сир. Додати дрібно нарізану зелень, спеції, лимонний сік і кефір і все ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб окрошка як слід охолола.

Холодник

Класичний холодний буряковий суп. Традиційно його готують в літній період і крім буряка додають багато свіжої зелені. За рецептом до нього входить черемша або щавель, але їх можна замінити пагонами часнику або хрону. А для того, щоб суп вийшов більш пряним, замість молодої редиски іноді додають редьку.

Знадобиться:

буряк – 500 г редис – 5 шт.

бурячиння – 150 г

хлібний квас – 500 мл

зелена цибуля – пучок

лимон – 1 шт.

щавель (можна замінити на пагони часнику або хрону) – 100 г

огірки – 3 шт.

яйця – 3 шт.

хрін – 1 столова ложка

кріп – великий пучок

сметана – 4 столові ложки

сіль/перець – за смаком

Що робити:

Помити, почистити та відварити буряк, потім посолити та додати сік лимона (для красивого і насиченого кольору супу). Поставити охолоджуватися. Відварити круто яйця. Буряк нарізати дрібними кубиками. Бурякове бадилля і щавель відварити протягом трьох хвилин, потім змішати з буряком. Овочі та зелень подрібнити і змішати у великій каструлі. Додати сметану і хрін, а потім залити буряковим відваром і квасом. Все перемішати, додати сіль і перець. При подачі в кожну тарілку додати половинку яйця.

Рецепт цього огіркового супу родом з Болгарії і Македонії. Він досить простий у приготуванні. Зазвичай його подають перед другою стравою, але іноді й разом із нею (не в тарілці, а в склянці, якщо суп вийшов рідким).

Знадобиться:

натуральний йогурт – 250 г

оливкова олія – 50 мл

огірки – 2 шт.

молодий часник – 2 зубчики

кріп – кілька гілочок

волоські горіхи – 1 столова ложка

сіль/перець – за смаком

Що робити:

Подрібнити горіхи і часник. Огірки нарізати кубиками або тонкими слайсами (за бажанням можна попередньо почистити). Кріп добре промити та дрібно нарізати. До йогурту додати оливкову олію та збити віничком. У тарілку викласти огірки, горіхи, часник і зелень, а потім залити йогуртом і додати приправи за смаком. Подавати виключно холодним.

Гаспачо

Це класика іспанської кухні, яка давно вийшла за межі цієї країни та поширилася у всьому світі. Легкий холодний суп готують із перетертих свіжих овочів і подають у спекотну пору року.

Знадобиться:

помідори – 450 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

білий хліб – 1 скибочка

солодкий перець – 1 шт.

огірок – 1 шт.

кінза – 1 пучок

лимонний сік – 1 столова ложка

оливкова олія – чверть склянки

соус табаско – за смаком

сіль/перець – за смаком

Що робити:

Помідори помити, зробити надрізи з боку плодоніжки й опустити в окріп на 1 хвилину, потім перекласти в крижану воду і зняти шкірку. Розрізати помідори на 4 частини і вирізати плодоніжки. Перець помити та порізати кубиками. Огірок помити, почистити та порізати кубиками. Помідори, огірок, цибулю, перець і хліб пюрувати в блендері до однорідної консистенції. До томатної суміші додати дрібно нарізану кінзу, лимонний сік, оливкову олію і пару крапель табаско, все ретельно перемішати. Додати спеції та поставити на кілька годин у холодильник, щоб суп настоявся і добре охолов. Подавати холодним із хрусткими грінками з білого хліба.

Вішисуаз

Рецепт цього цибульного крем-супу був розроблений на початку XX століття кухарем французького походження. Як правило, його подають холодним із салатом з креветок і фенхеля, хоча він буде не менш смачним, якщо додати до нього хрусткі грінки.

Знадобиться:

курячий бульйон – 700 мл

цибуля порей – 1 шт.

молоко – 1 склянка

картопля – 4 шт.

вершкове масло – 30 г

мускатний горіх – 1 чайна ложка

вершки – 125 г

сіль/перець – за смаком

Що робити:

Нарізати кільцями цибулю (білу частину). У каструлі розтопити вершкове масло та додати цибулю. Пасерувати її на невеликому вогні до м'якого стану (стежити, щоб не потемніла). Очистити картоплю, нарізати її дрібними кубиками та додати до цибулі. Потім влити бульйон і варити до готовності картоплі. Додати молоко, сіль і перець, зняти з вогню, трохи остудити, перелити в чашу блендера і збити до однорідної маси. Перекласти пюре в каструлю, додати мускатний горіх і вершки. Потім добре підігріти, але не доводити до кипіння. Подавати охолодженим, посипавши свіжою цибулею.

Фото: zdravoafit.sk, lakesideproduce.com, iegvu.agribusinessintelligence.informa.com, oliveoilsfromspain.org, nancy-recipes.com, kritikoff.ru, diet-health.info, foodtolove.co.nz