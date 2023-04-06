Українські фільми «Памфір» та «20 днів у Маріуполі» перемогли на кінофестивалі в США

Дві українські стрічки увійшли до числа переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді. Про це повідомили на сайті премії.

Повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова переміг в номінації Standing Up. В цій номінації обирають найкращі стрічки про важливі суспільні події, активізм, боротьбу за справедливість.

Художня стрічка «Памфір» отримала першість у категорії «Фільми з Центральної та Східної Європи». У фільмі йдеться про Леоніда, контрабандиста у минулому, який обрав чесне життя та роботу заробітчанина у Європі та його сім’ї

Міжнародний кінофестиваль у Клівленді (The Cleveland International Film Festival заснований у 1977 році. Аудиторія фестивалю досягає 100 000 відвідувачів щорічно.

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