Менеджер з продажів спецпроектів та нативної реклами
Шукаємо менеджера з продажів нативної реклами у міське видання БЖ, гастропортал Shuba та сервіс порівняння цін GoToShop.
Кого ми шукаємо:
- Досвід роботи менеджером з продажів чи екаунтом в агентстві від 2 років
- Бажання створювати круті проекти на стику контенту та реклами
- Комунікабельність та доброзичливість
- Вміння чути потреби клієнта та робити якісну пропозицію продукту
Що потрібно робити:
- Перемовини з клієнтами, створення пропозицій та презентацій
- Участь у креативних сесіях, де народжуються ідеї спецпроектів
- Пошук нових клієнтів
Що ми пропонуємо:
- Ми продаємо продукт, який купили б самі
- Конкурентна зарплатня
- Спілкування з цікавими людьми стане твоїм головним посадовим обов’язком
- Зручний офіс, класний колектив та цікаві завдання
Напиши коротко про те, чому тобі цікава вакансія та відправ разом з CV на e-mail: adme@bzh.life
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Опубліковано: 07 березня 2024
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