Менеджер з продажів спецпроектів та нативної реклами

Шукаємо менеджера з продажів нативної реклами у міське видання БЖ, гастропортал Shuba та сервіс порівняння цін GoToShop.

Кого ми шукаємо:

Досвід роботи менеджером з продажів чи екаунтом в агентстві від 2 років

Бажання створювати круті проекти на стику контенту та реклами

Комунікабельність та доброзичливість

Вміння чути потреби клієнта та робити якісну пропозицію продукту

Що потрібно робити:

Перемовини з клієнтами, створення пропозицій та презентацій

Участь у креативних сесіях, де народжуються ідеї спецпроектів

Пошук нових клієнтів

Що ми пропонуємо:

Ми продаємо продукт, який купили б самі

Конкурентна зарплатня

Спілкування з цікавими людьми стане твоїм головним посадовим обов’язком

Зручний офіс, класний колектив та цікаві завдання

Напиши коротко про те, чому тобі цікава вакансія та відправ разом з CV на e-mail: adme@bzh.life