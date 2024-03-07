Менеджер з продажів спецпроектів та нативної реклами

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Антон Онуфрієнко
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Шукаємо менеджера з продажів нативної реклами у міське видання БЖ, гастропортал Shuba та сервіс порівняння цін GoToShop.

Кого ми шукаємо:

  • Досвід роботи менеджером з продажів чи екаунтом в агентстві від 2 років
  • Бажання створювати круті проекти на стику контенту та реклами
  • Комунікабельність та доброзичливість
  • Вміння чути потреби клієнта та робити якісну пропозицію продукту

Що потрібно робити:

  • Перемовини з клієнтами, створення пропозицій та презентацій
  • Участь у креативних сесіях, де народжуються ідеї спецпроектів
  • Пошук нових клієнтів

Що ми пропонуємо:

  • Ми продаємо продукт, який купили б самі
  • Конкурентна зарплатня
  • Спілкування з цікавими людьми стане твоїм головним посадовим обов’язком
  • Зручний офіс, класний колектив та цікаві завдання

Напиши коротко про те, чому тобі цікава вакансія та відправ разом з CV на e-mail: adme@bzh.life

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Опубліковано: 07 березня 2024
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