Самое интересное за неделю: История киевлян, которые приобрели дом в деревне и вещи, которые помогли пережить блекауты

На этой неделе на БЖ вышло несколько интересных историй и много важных новостей. Делимся самым интересным в нашем еженедельном дайджесте.

Истории

Ничто так ни придает уверенности в ожидании холодов, чем уже приобретенный опыт. Пройдя испытания прошлой осени-зимы, украинцы уже лучше знают, что именно им может понадобиться в этом сезоне. И какие из устройств, напротив, были лишними. Горожане поделились своим опытом.

Ракетные обстрелы и отключение света побуждают киевлян переезжать жить подальше от города.

Супруги киевлян, реабилитолог Александр Ховавко и юристка Наталья Сербина, осенью 2022 года приобрели 100-летний дом в селе Поморяны Львовской области, который восстановили в рамках проекта "Спадщина UA" .

Они рассказали БЖ о поиске вещей с историей, взаимопомощи жителей общины, и особой атмосфере "бабушкиной хаты", ради которой и приобрели этот дом.

Подборки

Подготовили подборку украинских брендов, у которых можно найти свой идеальный комплект для сна и отдыха.

Собрали 14 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Новости

Как сообщил руководитель КМВА Сергей Попко, главную елку на Софийской площади установят при отсутствии форс-мажоров.

В Киеве впервые с февраля 2022 года открылся Музей войны. На первом этаже расположены сразу три экспозиционных локации: «Переозначення», «Наша скарбниця» и выставка под названием «Guerre en Ukraine». Выставка под названием «Переозначення» представлена одним экспонатом – советским гербом, снятым со щита скульптуры «Родина-мать».

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, вводящий, что со следующего 2024 года отменяется заочная форма обучения.

Это связано с ремонтом крыши. Закрывают оранжерею 30 октября. Переоткрытие после ремонта состоится 4 декабря.

В институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко изучались русский язык и литература, а также белорусский язык и литература. В прошлом году эти программы были закрыты.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8263 «О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины». Это значит, что в Украине больше не будет поселков городского типа. Вводится новый термин — «поселение».

Компания «Новая почта» пересмотрит правила безопасности для сотрудников терминалов в прифронтовых регионах. Там хотят обустроить так называемые капсулы безопасности.

«Укрзалізниця» планирует объявить тендер на проектирование 60 платформ для Kyiv City Express. Речь идет о пригородном сообщении и наиболее интенсивных направлениях вокруг столицы.

В Броварах открылся завод по изготовлению модульных домов Hutjet мощностью 450 модулей в год.

Борьба против незаконного строительства на улице Никольско-Слободской продолжалась девять лет. Решение окончательно и обжалованию не подлежит.

Киевляне предлагают переименовать улицу Тургенева на улицу Батальона имени Шейха Мансура, который с самого начала российской агрессии 2014 помогает украинцам противостоять российской агрессии. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского горсовета.

На улице Сечевых Стрельцов, 31 закрасят мурал за счет художницы Евгении Фурман, по эскизу которой его начали создавать.

Соответствующее решение приняла консультативная комиссия Департамента охраны культурного наследия.

В парке Шевченко проводят капитальный ремонт детской площадки, поврежденной в результате массированной ракетной атаки 10 октября 2022 года. Работы планируют завершить до конца года.

Искусствоведы и архитекторы собирают подписи под открытым письмом против мурала на 9 корпусе КПИ.

Больше донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть больше 3 млрд гривен — получил фонд «Вернись живым», еще около 1,5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.