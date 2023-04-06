Бургундські равлики та цибулевий суп: на бульварі Шевченка відкрили ресторан-бар “Бульвар”

На бульварі Тараса Шевченка розпочав роботу ресторан-бар французької кухні “Бульвар”, пише Posteat.

Інтер’єр нового закладу оформили в стилі лофт, доповнивши його живими рослинами.

У ресторані пропонують традиційну французьку кухню та її класичні страви: цибулевий суп, бургундські равлики, філе міньйон, крем-брюле, тартін з авокадо, томатами та яйцем пашот, тартар із лосося. Серед напоїв є великий вибір вин із різних регіонів Франції та України, а також авторські коктейлі.

Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 36А

Режим роботи: пн-пт 12:00–22:00, сб-нд 12:00–23:00

Ціни: цибулевий суп — 195 грн, яйця Бенедикт із шинкою — 195 грн, тартін з авокадо, томатами та яйцем пашот — 250 грн, грибний мус із трюфельною олією — 165 грн, бургундські равлики — 165 грн, крем-брюле — 125 грн, Креп Cюзетт — 255 грн.

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Раніше ми писали, що на Оболоні відкрили міське кафе Art Cafe Bar з натуральним вином і живою музикою.

Фото: “Бульвар”