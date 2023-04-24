Інтер’єр у стилі кіберпанк і секретний вхід: у Львові відкрили азійський лаунж-бар Katana

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Ірина Маймур
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У Львові навпроти Національної опери відкрився лаунж-бар у стилі кіберпанк Katana.

Інтер’єр для нього розробляло київське архітектурне бюро Simpli, пише The Village Україна.

Власники закладу намагалися створити відчуття прогулянки нічними Гонконгом, Токіо та Сеулом. Для цього приміщення оформили в стилі кіберпанк й аніме й використали LED-екрани, голограми й аудіореактивне неонове освітлення.

Заклад розподілили на 8 тематичних зон. Зокрема, є зона консолей PlayStation 5, стримерська кімната для подкастів, трансляцій, діджей-сетів, а також магазин одягу та аксесуарів.

Вхід до Katana лежить через магазин, розташований у арці. Власники порівнюють його із секретним входом у гонконгських фільмах 90-х років.

Katana розташували в підвалі п’ятиповерхівки, що занесена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення. Готуючись до відкриття, тут інтегрували цегляну кладку, металеві арки й опори в стилістику приміщення.

Як зазначають власники, під час створення бару вони надихалися футуристичною культурою Японії і Південної Кореї. Тому заклад має одразу декілька форматів. Це ізакая-бар, кіберарена, лаунж-зона для дегустацій і чайних церемоній, а також таємна кімната для настільних ігор.

У барі пропонують авторські коктейлі з додаванням азійських і тропічних інгредієнтів. Зокрема — варіації на Long Island і Paloma або коктейль Umami Mary, де є горілка, настояна на грибах шиїтаке.

Також тут можна випити класичні коктейлі, саке, крафтове пиво й хард-зельцери від українського виробника 2085 Brewery, біодинамічні вина, спешелті-каву й китайські чаї.

До напоїв пропонують корейські соління, різні види кімбабу (роли, загорнуті в сушені пресовані листи «морської капусти») і боулів, рис і локшину вок.

У вихідні в барі організовують тематичні вечірки, дегустації вина, саке, кави та чаїв, а також ігри в мафію.

Адреса: вулиця Городоцька, 2

Режим роботи: 14:00–23:00

Ціни: корейські соління — 120 грн мариновані гриби муер із бамбуком — 140 грн, тофу стір фрай — 160 грн, локшина вок із куркою — 180 грн, коктейль Ноkkaido Iced Tea — 240 грн, лимонад Honey Mirabelle — 69 грн

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Раніше ми писали, що на Осокорках відкрили кав’ярню-крафтшоп Pantone coffee.

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 24 квітня 2023
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