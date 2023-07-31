Куряча гомілка — джерело білка та колагену для здорового харчування

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Олександра Явник
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У сучасному світі дедалі більше людей звертають увагу на здоровий спосіб життя та правильне харчування. Одним із ключових аспектів збалансованої дієти є споживання продуктів, які містять удосталь білка та колагену. Куряча гомілка є цінним джерелом цих компонентів, які сприяють здоров'ю шкіри, суглобів і покращенню загального стану організму. Розгляньмо детальніше!

Однією з головних переваг споживання курячої гомілки є високий вміст білка у ній. Білок — основний будівельний матеріал організму, відіграє важливу роль у функціонуванні клітин, тканин та органів. Тож це робить гомілку прекрасним варіантом для тих, хто прагне мати збалансований раціон. Окрім цього, із цієї частини курки можна приготувати безліч корисних і смачних страв, адже вона дуже соковита, ніжна та ситна. А загальноприйнятою порцією вважається одна гомілка — це ж неймовірно зручно. Так одного паковання вистачить, щоб нагодувати всю родину.

Ще одним цінним компонентом, який міститься в курячій гомілці, є колаген. Це основний білок, який забезпечує відновлення структури, еластичності й пружності шкіри, суглобів, сухожиль і хрящів. З віком в організмі зменшується вироблення колагену, що може призводити до проблем зі шкірою, суглобами та загальним станом організму.

Крім того, куряча гомілка містить інші цінні поживні речовини, як-от вітаміни групи B, мінерали (наприклад, залізо й цинк) та ненасичені жирні кислоти. Вітаміни та мінерали відіграють ключову роль у підтриманні нормального функціонування організму, а ненасичені жирні кислоти сприяють здоров'ю серця та судин.

Щоб отримати всі корисні речовини, які містяться в курячій гомілці, варто правильно її приготувати. Найкращий спосіб — це варіння або тушкування, оскільки ці методи зберігають багато поживних речовин. Аби урізноманітнити свій здоровий раціон, спробуйте приготувати смачну та корисну страву — курячі гомілки з картоплею в пряно-томатному соусі.

Інгредієнти:

  • 1 паковання курячих гомілок ТМ «Наша Ряба» (7 шт.);
  • 6 картоплин;
  • 1 помідор;
  • 1 цибулина;
  • 1 ст. л. томатного соусу;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 ч. л. меленої паприки;
  • 2 шт. лаврового листа;
  • 3 гілочки свіжої петрушки;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Змастіть форму для запікання оливковою олією та викладіть туди гомілки.
  2. Очистьте, промийте та наріжте невеликими кубиками картоплю.
  3. Викладіть картоплю до гомілок.
  4. Наріжте помідор на шматки середнього розміру. Рівномірно розподіліть шматочки помідора у формі для запікання.
  5. Очистьте цибулю та часник. Наріжте їх.
  6. Цибулю, часник і петрушку помістіть у чашу блендера та подрібніть.
  7. Подрібнені овочі й зелень з'єднайте в мисці з томатним соусом, паприкою, оливковою олією, сіллю, перцем. Влийте 300 мл води. Перемішайте.
  8. Залийте отриманою сумішшю курятину та овочі.
  9. Зверху додайте лавровий лист.
  10. Запікайте в духовці 60 хвилин за температури 180 °C.
  11. Подавайте курячі гомілки гарячими.
Опубліковано: 31 липня 2023
рецепт Їжа Наша Ряба
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