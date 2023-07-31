Куряча гомілка — джерело білка та колагену для здорового харчування

У сучасному світі дедалі більше людей звертають увагу на здоровий спосіб життя та правильне харчування. Одним із ключових аспектів збалансованої дієти є споживання продуктів, які містять удосталь білка та колагену. Куряча гомілка є цінним джерелом цих компонентів, які сприяють здоров'ю шкіри, суглобів і покращенню загального стану організму. Розгляньмо детальніше!

Однією з головних переваг споживання курячої гомілки є високий вміст білка у ній. Білок — основний будівельний матеріал організму, відіграє важливу роль у функціонуванні клітин, тканин та органів. Тож це робить гомілку прекрасним варіантом для тих, хто прагне мати збалансований раціон. Окрім цього, із цієї частини курки можна приготувати безліч корисних і смачних страв, адже вона дуже соковита, ніжна та ситна. А загальноприйнятою порцією вважається одна гомілка — це ж неймовірно зручно. Так одного паковання вистачить, щоб нагодувати всю родину.

Ще одним цінним компонентом, який міститься в курячій гомілці, є колаген. Це основний білок, який забезпечує відновлення структури, еластичності й пружності шкіри, суглобів, сухожиль і хрящів. З віком в організмі зменшується вироблення колагену, що може призводити до проблем зі шкірою, суглобами та загальним станом організму.

Крім того, куряча гомілка містить інші цінні поживні речовини, як-от вітаміни групи B, мінерали (наприклад, залізо й цинк) та ненасичені жирні кислоти. Вітаміни та мінерали відіграють ключову роль у підтриманні нормального функціонування організму, а ненасичені жирні кислоти сприяють здоров'ю серця та судин.

Щоб отримати всі корисні речовини, які містяться в курячій гомілці, варто правильно її приготувати. Найкращий спосіб — це варіння або тушкування, оскільки ці методи зберігають багато поживних речовин. Аби урізноманітнити свій здоровий раціон, спробуйте приготувати смачну та корисну страву — курячі гомілки з картоплею в пряно-томатному соусі.

Інгредієнти:

1 паковання курячих гомілок ТМ «Наша Ряба» (7 шт.);

6 картоплин;

1 помідор;

1 цибулина;

1 ст. л. томатного соусу;

3 зубчики часнику;

1 ч. л. меленої паприки;

2 шт. лаврового листа;

3 гілочки свіжої петрушки;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль і перець до смаку.

Приготування: