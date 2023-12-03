30 закладів, що відкрилися в Києві в листопаді

Книгарні з кавою та тістечками, ресторан зі шведським столом, львівські чебуреки та кебаби, нові кав'ярні біля дому, бар з хіп-хоп вечірками, віконечко з онігірі, мексиканські та кубинські страви, авторські наливки українського виробництва.

Розповідаємо про нові місця, що з'явилися в Києві в останній місяць осені.

Заклад на Солом'янці відкрила команда зі Львова. Готують 14 видів чебуреків та янтиків: з бараниною, з качкою по-пекінськи, з лисичками та білими грибами, з креветками і сиром та інші. Спеціально для Києва розробили чебурек з яблуками та корицею. 100% його вартості передають на ЗСУ.

Також можна замовити закуски, боули та супи. В барній карті - вино, холодні та гарячі коктейлі, а також айран.

Перший “Чотири Чебуреки Prosecco Bar” розпочав роботу у Львові п'ять років тому. Нещодавно ще один заклад з'явився в Івано-Франківську.

Ціни: класичний чебурек — 84 грн, чебурек або янтик з креветками та сиром — 179 грн, чебурек з тунцем — 94 грн, чебурек з яблуком і ванільним морозивом — 84 грн, баклажановий крем-суп — 109 грн, боул з куркою — 269 грн, пахлава з медом та горіхами — 94 грн, білий глінтвейн — 120 грн, вино — від 88 грн за келих.

Адреса: вул. Солом'янська, 16

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Бар, де проводять вечірки, присвячені хіп-хоп культурі. У меню закладу - алкогольні коктейлі, кава, лимонади, бургери, салати та закуски.

Ціни: Віскі сауер - 250 грн, Континенталь сауер - 250 грн, Кловер клаб - 250 грн, Апероль спрітц - 250 грн, сирна тарілка - 445 грн, брускети з лососем - 195 грн, тартар з телятини - 245 грн, сирні палички - 180 грн, Грецький салат - 175 грн, бургер з телятиною - 250 грн, капучіно - 60 грн, лимонад - 90 грн.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 21

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Черговий заклад від ресторатора Дмитра Борисова розпочав роботу в Будинку художника. Раніше в цьому приміщенні була їдальня «Галерея смаку».

Це 25-а сидерія мережі “Білий налив” в Україні і одна з найбільших в Україні. Тут можуть розміститися 50-70 гостей, а також облаштовано сцену, де проводитимуть музичні та комедійні вечори.

Як і в інших закладах мережі, в новому «Білому наливі» всі страви й напої коштують від 39 гривень, також є попап-меню Dogs&Burgers з крафтовими бургерами.

Ціни: яблучний сидр — 39 грн, яблучна наливка — 39 грн, пунш - 59 грн, устриця - від 49 до 69 грн, класичний хот-дог — 49 грн, хот-дог «Цезар» — 69 грн, кесаділья з ананасами і куркою - 69 грн.

Адреса: Львівська площа, 1/5

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Нова книгарня-кав’ярня на Золотих Воротах - перший заклад майбутньої мережі. Планується, що Book.ua відкриються не тільки у великих містах, а й у маленьких містечках по всій країні.

Книгарня-кав’ярня в столиці розташувалася в історичній будівлі 1861 року з краєвидом на золоті Ворота, Ярославів Вал та дворик будинку Підгорського («Замку барона»). На гостей чекають книги, кава та десерти. Можна приходити з тваринами.

Ціни: фільтр-кава – 60/70 грн, капучино – 60/80 грн, лате – 70/100 грн, какао – 60/90 грн, матча – 100/110 грн.

Адреса: вул. Миколи Лисенка, 2/1

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Тринадцята кав’ярня мережі Brewsell відкрилася в колишньому приміщенні Lion Bar. Це заклад від співзасновника Lion Coffee.

Готують класичні кавові напої та фільтр-каву, можна замовити напої на рослинному та безлактозному молоці. Також є особливі позиції: сінабон-кава, чері-какао та лавандова кава. Ще у закладі пропонують чай масала, напої з матча й молочні коктейлі.

Ціни: еспресо — 39/49 грн, фільтр-кава — від 59 грн, капучино — 59/79 грн, какао — від 59 грн, чері-какао — від 74 грн, флет-вайт — 69 грн, сінабон-кава — 84 грн, раф — 79 грн, капуоранж — 99 грн, чай — 59 грн.

Адреса: БЦ Astarta, вул. Нижній Вал, 65

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Ще одна кав'ярня Grky відкрилася біля Золотих Воріт. Раніше мережа мала назву «Горький», здебільшого вона розвиває кав'ярні в форматі to go.

Концепцію нового закладу визначають як «кав’ярня біля дому». Окрім кави гостям пропонують чай, матчу та какао, можна замовити напої на рослинному та безлактозному молоці. Також є сендвічі та десерти.

Ціни: подвійне капучино — 63 грн, флет-вайт — 51 грн, фільтр-кава — 40/55 грн, какао — 58/68 грн, сендвіч з куркою та фетою — 95 грн, макарон — 58 грн, трубочка зі згущеним молоком — 38 грн.

Адреса: вул. Ярославів Вал, 31/19

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Одразу два нові заклади мережі I Love Kebab розпочали роботу в Києві – на Хрещатику на місці «Хлібного» та біля Контрактової площі. У меню - різноманітні кебаби, в тому числі з рибою та веганські, легкі закуски та напої.

Мережа I Love Kebab була започаткована у Львові в 2017 році. По всій Україні працює близько 85 закладів, шість з них розташовані у Києві та області.

Ціни: кебаб — 130 грн, кебаб з тунцем — 135 грн, кебаб у булці — 130 грн, вегетаріанський кебаб — 110 грн, бокс із нагетсами й картоплею фрі — 145 грн, картопля фрі — 55 грн, сирні палички — 80 грн, айран — 60 грн, еспресо — 30 грн, капучино — 35 грн.

Адреса: вул. Хрещатик, 32; вул. Нижній Вал, 19/21

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Кава та виделка

Кав'ярня зі сніданками та вином в ЖК The Lakes біля станції метро “Деміївська”. Пропонують класичні та авторські кавові напої, чай, а також десерти: чизкейк з шоколадною глазур'ю та фундуком, львівський сирник, печиво, тістечка з заварним кремом, трубочки зі згущеним молоком, макарони з потрійною порцією крему та солодощі без цукру.

Адреса: пров. Ясинуватський 10

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Кавоманка

Сімейна кавʼярня в ЖК "АкадемПарк" в 20 хвилинах пішки від станції метро “Житомирська. Запрошують на каву, сендвічі, бургери, макарони 26 різних смаків, пончики та інші десерти. Каву можна замовляти з собою.

В кафе проводять кіносеанси, можна пограти в ігри, для дітей є книжки та іграшки.

Ціни: макарон — 65 грн, тістечко “Картопля” — 60 грн, тістечко “Цитрон” — 65 грн, трубочка зі згущеним молоком — 25 грн, еспресо 30/50 грн, флет уайт — 60 грн, какао — 50 грн.

Адреса: бул. Вернадського, 24

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Пʼята книгарня-кавʼярня мережі відкрилася в Києві біля Майдану Незалежності. Тут є книги від різних видавництв, кава та десерти.

Адреса: вул. Михайлівська, 18-А

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Киів Gamir coffee

Кав’ярню на Солом’янці відкрила сімейна пара. Пропонують всі види кавових напоїв, какао, чаї, комбучу та лимонади. До них є пироги, торти та тістечка, кіші та сендвічі.

В закладі діє знижка для військових 10%.

Ціни: еспресо — 35/45 грн, флет-вайт — 65 грн, фільтр-кава — 50/60 грн, гарбузовий лате — 75 грн, какао — 50/70 грн, імбирний чай — 65/120 грн, наполеон (кокосовий, фісташковий) — 85 грн, шу — 65 грн, канеле — 45 грн, паштейші — від 55 грн, кіш — 135 грн, сендвічі — від 125 грн.

Адреса: Повітрофлотський проспект, 18/2

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Стрітфуд-локація з онігірі та десертами на основі чаю матча біля Золотих воріт. Працює в форматі to go — замовлення видають через віконечко.

Онігірі — трикутний японський “пиріжок” з рису та начинки, загорнутих в норі. На вибір є дев’ять варіантів страви, в тому числі для веганів. При замовленні десяти онігірі доставка по місту безкоштовна.

Ціни: онігірі з тунцем в японському майонезі — 155 грн, онігірі з лососем та філадельфією — 155 грн, онігірі з креветкою — 155 грн, онігірі з хіяші вакаме — 145 грн, онігірі з куркою теріякі — 145 грн, чізі матча — 190 грн, seicha — 90 грн, фільтр — 60 грн

Адреса: вул. Володимирська 40/2

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Новий заклад мережі стрітфуду «Котлета по-київськи» відкрився на Подолі в форматі «to go». На вибір пропонують п'ять видів котлет: класичну, з грибами та сиром, з «Філадельфією» та шпинатом, з чеддером та паприкою, з чеддером і перцем халапеньо. Також в меню додали пюре по-київськи.

З напоїв є пиво, сидр, лимонади та крафтові наливки. На сидри і наливки діє постійна акція «1+1 = 3».

Ціни: класична котлета — 95 грн, з грибами та сиром — 105 грн, з чеддером — 105 грн, з сиром чеддером та халапеньо — 195 грн, з «Філадельфією» та шпинатом — 105 грн, картопля фрі — 60 грн, борщ у хлібному стаканчику - 109 грн, салат КиївСлоу — 65 грн.

Адреса: вул. Костянтинівська, 17

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Lebeerty

Пивна Lebeerty переїхала і тепер чекає на гостей за новою адресою. В асортименті закладу - 17 сортів розливного пива, пиво в банках, сидри, безалкогольні напої. До пива пропонують сушену рибу та кальмари, а також чіпси та горішки.

Ціни: пиво “Опілля корифей” — 69,90 грн, “Біртейль смокі айленд” — 79,9 грн, Stella — 129,90 грн, сидр лісова ягода/диня/яблуко — 69,9 грн, сушена риба/кальмари — від 65 грн за 100 г, домашні грінки — 40 грн.

Адреса: вул. Джона Маккейна, 31

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“Львівські круасани” на Хрещатику

Черговий заклад мережі «Львівські круасани» відкрився в центрі столиці. Меню традиційне: круасани з солоними та солодкими начинками, кавові напої, чай, молочні коктейлі, лимонад.

Ціни: круасан-чізбургер — 109 грн, “Галицьки” — 79 грн, “Амстердам” з оселедцем — 89 грн, “Курка папрік” — 85 грн, “Філадельфія з лососем” — 125 грн, круасан з шоколадом та бананом — 75 грн, крем-лате “Солона карамель” — 75 грн, капучино XXL — 49 грн.

Адреса: вул. Хрещатик, 24

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MaDiNo

Кафе та бар з кубинськими та мексиканськими стравами на Печерську. Страви тут готують за розкладом: сніданки подають з восьмої ранку до 12:30, обіднє меню з кесадильєю та пастою - до 17:30, а з 18:00 готують вечірні тостади й тапас. Упродовж усього дня в закладі можна замовити перші страви та салати.

З напоїв пропонують каву, матча та чай, а також алкогольні коктейлі. Також є десерти: тістечка, торти та цукерки.

Ціни: солоні сирники “Чотири сири” — 210 грн, салат з хамоном і грушею — 265 грн, тунець на грилі з ананасом — 350 грн, паста «Карбонара» — 265 грн, тостада з томатом, сиром і грушею — 195 грн, гарбузовий суп із креветками — 210 грн, чизкейк — 175 грн, еспресо — 40 грн.

Адреса: вул. Джона Маккейна, 35/23

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Man chester

Бар з кальянами, що відкрився в ЖК “Нова Англія” неподалік від станції метро “Васильківська”. Пропонують ігристе вино, класичні коктейлі, алкогольні напої, пиво, а до них - чіпси та бургери. Також є кава та чай.

Ціни: коктейлі в асортименті (Апероль шприц, джин-тонік, ром-кола, інші) — 160 грн, пиво — від 55 грн, бургери — від 189 грн, оренда кальяна — від 380 грн.

Адреса: вул. Михайла Максимовича, 28д/33

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Коктейльний бар «Мінус перший» відкрився в оновленому форматі. За реновацію відповідав Павло Полторакін (Yellow Place), в її основу була закладена ідея створення комфортного простору для проведення часу одному або з друзями.

В меню бару - класичні напої та авторські коктейлі, також плануються коктейлі на основі вин та сидрів. А щоб гості могли бачити всі процеси приготування напоїв, у закладі зробили низьку барну стійку.

Ціни: Prospector — 215 грн, 20th Century — 215 грн, French 75 — 215 грн, Chrysanthemum — 215 грн, Fino Daiquiri — 215 грн, Bamboo — 215 грн, Coronation — 215 грн, Habanero Bubble Gym — 230 грн, Mango Thyme — 230 грн, Chamomile Habanero — 230 грн, Dill Pepper — 230 грн, Pistachio Basil — 230 грн, Mint Choco — 230 грн.

Адреса: вул. Гончара, 15/3

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Ресторан зі шведським столом відкрився біля метро «Олімпійська». Концепцію закладу власники визначають як «сучасна їдальня на кожен день у бізнес-центрі столиці».

В меню “Морви” - переважно страви української кухні. Є сирники, вареники, деруни, смажена картопля, борщ, бутерброди з підчеревиною і салом, та головна фішка - бутерброд “Морва”, наче у шкільній їдальні, запечений з шинкою, грибами та сиром

Ціни: бутерброд “Морва” — 161 грн, сирник зі згущеним молоком та халвою — 213 грн, ліниві вареники з вишнею — 201 грн, яєчня з підчеревком і томатами — 189 грн, банош із козячим сиром — 187 грн, бутерброд із тюлькою — 87 грн, торт “Наполеон” — 157 грн, капучино — 71 грн.

Адреса: вул. Антоновича, 44

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Ресторан середземноморської кухні біля Цирку. Тут готують італійські та іспанські страви, цінують «південний вайб» та надихаються сюрреалістичним мистецтвом Далі.

Хіти меню — паелья з мідіями, тигровими креветками, кальмарами та артишоками, а також три види різотто. Також готують піцу та пасту, іспанські тапаси, сніданки подають весь день. На десерт можна замовити шоколадний фондан.

Ціни: тапас з хамоном і грушею — 55 грн, печена картопля - 190 грн, паелья з морепродуктами та артишоками — 275 грн, різотто з грибами — 275 грн, піца «5 сирів» — 340 грн, курка міланезе - 290 грн, сирники з крем-сиром та манго — 150 грн, келих вина — від 90 грн.

Адреса: бул. Шевченка, 37/122

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Схиблені

“Кав'ярня схиблених на каві”, що відкрилася на Подолі. Пропонують класичні кавові напої та фільтр-каву незвичних сортів, заварену в пуровері. Також продають каву в зернах.

Адреса: вулиця Нижній Вал, 27-29 (в арці)

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Суспільний

Новий бар на Подолі з коктейлями, вином, пивом та теплими алкогольними та безалкогольними напоями. Взимку тут можна зігрітися Hot Buttered Rum з ромом та вершковим маслом, Pumpkin porridge з пюре гарбуза з рисовим молоком, ванільною горілкою та цитрусовим лікером, або чаєм “Ананасовий пиріг” з пюре ананаса, лимоном та корицею.

Ціни: коктейль Venetian Spritz — 140 грн, Mimosa — 140 грн, French 75 — 180 грн, вино — 100 грн, пиво — 80 грн, чай “Ананасовий пиріг”, малина-жасмін, клен-груша — 80 грн.

Адреса: вул. Межигірська, 9

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Другий заклад в форматі «необістро грузинської кухні» відкрився в Києві біля палацу “Україна”. В меню - популярні позиції світових кухонь, грузинські страви та варіації на їх тему. Є окремі розділи з хачапурі та хінкалі, а також страви з мангалу. В рахунок включать 10% за обслуговування.

Заклад належить ресторанній компанії Enjoy Group (Eshak, Queen Kyiv, Queen Country Club), яка до повномасштабного вторгнення мала назву Bulldozer Group Ukraine і була частиною російської компанії Bulldozer Group ресторатора Александра Орлова.

Ціни: хачапурі шоті — 55 грн, хачапурі мегрельський з сиром — 195 грн, хачапурі аджарський з яйцем — 205 грн, «Хачабургер» з картоплею фрі — 265 грн, хачапурі з хінкалями — 310 грн, печериці запечені на кеці — 245 грн, томлені щоки телятини в соусі демігляс та картопляне пюре — 355 грн.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 112

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Tukan Pizza

Сервіс доставки піци, який відкрив заклад на перетині вулиць Івана Франка та Ярославів Вал. У меню 13 видів піци, салати та десерти. З напоїв пропонують каву, чай, пиво, сидр та глінтвейн.

Ціни: піца з пармською шинкою та в'яленими томатами — 149 грн, піца “Парма” — 189 грн, “Чотири сира” — 169 грн, піца “Пепероні Страчателла” — 199 грн, салат з пармською шинкою — 119 грн, глінтвейн — 90 грн, подвійне капучино — 75 грн.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 112

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Уголь

В нове приміщення на вулиці Інститутській переїхав лаунж-бар “Уголь”. В меню - американська та азійська кухні, також пропонують коктейлі та кальяни.

Ціни: азійський теплий салат з телятиною — 215 грн, Том Ям з морепродуктами — 245 грн, курка з рисом у кисло-солодкому соусі — 205 грн, бургер з телятиною — 345 грн, лапша Wok з телятиною — 255 грн, коктейль Tangerito — 170 грн, коктейль Porn Star — 190 грн.

Адреса: Інститутська, 25

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Новий заклад зі сніданками, вином та кавою на Подолі. Дизайн Union Bistro розробляло бюро AKZ Architectura (Hanh Cafe & Market, «Київгаз»). В інтерʼєрі є відреставровані вінтажні та нові меблі і світильники з надувними лампами.

В меню - популярні страви в авторському виконанні, є баттер-бар. Також можна купити продукти додому: натуральне вино, масло й шоколад виробництва закладу.

Ціни: паста з томатно-кокосовим соусом та веган-фаршем – 280 грн, сашимі тунця у соусі понзу з зеленим маслом – 265 грн, вівсянка з витриманим сиром, пармезановими чіпсами і трюфельною олією – 185 грн, бургер із мармурової яловичини з сиром чеддер і свіжими овочами – 345 грн.

Адреса: вул. Кирилівська, 37А

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Новий заклад на лівому березі Києва відкрився в ЖК “Славутич”. В меню - п’ять видів хотдогів, закуски та салати, випічка та десерти. Можна замовити коктейль або вино.

Сніданки готують весь день, кожну середу проводять день пасти.

Ціни: цитрусові сирники під білим шоколадом — 195 грн, хотдог грибний — 220 грн, хумус з лососем — 180 грн, салат з куркою на грилі - 225 грн, лососеві котлетки — 265 грн, коктейль Clоvеr CІub — 235 грн, коктейль Blооdу Mаry — 235 грн.

Адреса: вул. Зарічна, 6

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Перший заклад від українського виробника наливок Shipulin відкрився в колишньому приміщенні «ГдеБар». Тут можна спробувати класичні коктейлі, а також авторські наливки, наприклад, томатну настоянку. В меню є салати, брускети, запіканки.

Ціни: коктейль-настоянки малина, обліпиха, журавлина — 65 грн, настоянка маракуйя — 75 грн, настоянка томатна — 65 грн, коктейль горіхово-лимонний крем — 75 грн, коктейль смородина з м'ятою — 65 грн, салат «Цезар» — 169 грн, запіканка з ковбасками — 169 грн.

Адреса: вул. Володимирська, 82-А

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ШуШу

Нова кав'ярня з тістечками в центрі міста. Пропонують кавову класику, напої з матча, чай та какао. До них можна замовити шматочок торта, трубочку зі згущеним молоком, макарон або шу з заварним кремом. Також є солоні пироги та салати.