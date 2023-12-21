Суші до новорічного столу: Як замовити сети "Рис & Риба" для корпоративу чи домашнього святкування

Новорічні свята наближаються, а часу на приготування все менше. Мережа преміум суші барів " Рис & Риба " підготувала спеціальні сети, які можна замовити заздалегідь. А доставлять їх прямо до новорічного столу.

Суші від "Рис & Риба" підходять для тих, хто святкує у великій компанії, на корпоративі з колегами, або вдома з близькими. Серед великої кількості позицій меню кожен знайде щось для себе.

Що в меню

Серед позицій новорічного меню – смачні сети на двох і на компанію вагою від 610 грамів до півтора кілограми.

Наприклад, у сеті №6 на двох (610 грамів, 850 грн) – два види ролів філадельфія: з лососем та вугрем і з тунцем та креветкою. Для компанії радять найбільший сет №1, вага якого 1550 грам, а ціна лише 2 050 грн. У ньому об’єднали найпопулярніші роли, щоб кожен міг спробувати щось особливе. Наприклад, філадельфію в лососі, чи у вугрі, саторі, сікоку, фірмовий рол і макі з лососем.

Крім сетів, можна замовити окремо роли, онігірі, макі роли, сашимі, солодкі роли. Крім того, у меню – боули, салати та основні страви, серед яких, зокрема, локшина удон та смажений рис.

Як замовити

Мережа "Рис & Риба" працює в Києві та в Одесі. Доставка є безкоштовною. Сума мінімального замовлення – 1000 грн. Також суші можна забрати в одному з ресторанів "Рис & Риба" . Тоді сума мінімального замовлення буде 800 грн.

Зробити замовлення можна:

за телефоном у Києві +380509819711

за телефоном в Одесі +380964971006

через Instagram сторінку @ris_i_riba

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