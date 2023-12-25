Де купувати найдешевші продукти для Олівʼє – порівняння цін у магазинах Києва

Салат Олівʼє досі є однією з найпопулярніших страв на новорічному столі українців. Команда сервісу порівняння цін Gotoshop.ua дослідила вартість Олівʼє наприкінці 2023 року у різних торгових мережах України.

Рецепт класичного Олівʼє

Для приготування 1 кг салату Олівʼє за класичним рецептом знадобиться:

250 г курячого філе;

150 г картоплі;

50 г моркви;

150 г зеленого горошку;

100 г консервованих/свіжих огірків;

2 яйця;

50 г цибулі ріпчастої;

150 г майонезу.

Як готувати:

Куряче філе відварити у підсоленій воді. Картоплю, моркву та яйця також відваріть, дайте їм охолонути та очистіть від шкіри. Наріжте всі інгредієнти кубиками, додайте горошок та перемішайте. Додайте майонез, сіль, перець за смаком та знову перемішайте.

Вартість салату Олівʼє 2023 в торгових мережах Києва

Для визначення вартості Олівʼє Gotoshop порівняв ціни на охолоджене філе курчат-бройлерів “Наша Ряба”, горошок “Верес”, огірки “Верес Пікантні мариновані” та майонез “Щедро Провансаль” 67%.

Ціни на складові салату Олівʼє різняться, залежно від торгових мереж. До прикладу, найнижча ціна на моркву, картоплю, свіжі огірки та найдорожчу складову салату — куряче філе — буде у Сільпо. На горошок та яйця – у Novus, на консервовані огірки – у Форі, а на майонез – в АТБ.

У цілому за кошик продуктів на 1 кг салату Олівʼє доведеться заплатити від 101,16 грн до 131,23 грн. Найдешевшим він буде у Сільпо, а найдорожчим у Novus.

У скільки обійдеться кошик продуктів на Олівʼє у різних торгових мережах:

Сільпо – 101,16 грн

АТБ – 118,07 грн

Varus – 129,64 грн

Novus – 131,23 грн

Auchan – 116,01 грн

Фора – 117,44 грн

Хочу придбати інгредієнти для новорічних страв!