Де купувати найдешевші продукти для Олівʼє – порівняння цін у магазинах Києва

Салат Олівʼє досі є однією з найпопулярніших страв на новорічному столі українців. Команда сервісу порівняння цін Gotoshop.ua дослідила вартість Олівʼє наприкінці 2023 року у різних торгових мережах України.
Для приготування 1 кг салату Олівʼє за класичним рецептом знадобиться:
Як готувати:
Для визначення вартості Олівʼє Gotoshop порівняв ціни на охолоджене філе курчат-бройлерів “Наша Ряба”, горошок “Верес”, огірки “Верес Пікантні мариновані” та майонез “Щедро Провансаль” 67%.
Ціни на складові салату Олівʼє різняться, залежно від торгових мереж. До прикладу, найнижча ціна на моркву, картоплю, свіжі огірки та найдорожчу складову салату — куряче філе — буде у Сільпо. На горошок та яйця – у Novus, на консервовані огірки – у Форі, а на майонез – в АТБ.
У цілому за кошик продуктів на 1 кг салату Олівʼє доведеться заплатити від 101,16 грн до 131,23 грн. Найдешевшим він буде у Сільпо, а найдорожчим у Novus.
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Фото: Trang Pham/Pixabay