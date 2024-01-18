У NOVUS знижки до -40% на власну марку: які продукти обрати

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Анна Григораш
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Мережа NOVUS пропонує великі знижки в січні – до -40% на продукцію власної марки. А гривню з продажу кожного такого товару відправляють на допомогу ЗСУ.

Розповідаємо про деталі акції.

Про акцію

До 24 січня 2024 року в мережі NOVUS можна купити продукцію власної марки зі знижками до -40%.

Водночас, купуючи товари власної марки, ви допомагаєте українським захисникам на передовій. 1 гривня з кожного проданого товару йде на важливе військове оснащення бійцям 3 ОШБр. Завдяки продажу товарів ТМ NOVUS мережа передала вже понад 5,8 млн грн у найгарячіші точки на фронті.

Де шукати продукти зі знижками

Знайти товари власної марки зі знижками можна в усіх магазинах мережі NOVUS. Для зручності покупців полиці з цими продуктами позначені червоним серцем.

Також акція поширюється на покупки онлайн. На сайті NOVUS.online товари ВТМ об’єднані в окрему категорію. Їх можна замовити з доставкою додому, а замовлення від 1000 грн доставляють безкоштовно.

Про вигідні пропозиції

Продукція власної марки представлена майже в усіх категоріях. У NOVUS стверджують, що завдяки купівлі продуктів цієї категорії можна суттєво заощадити на буденних покупках. Зокрема, різниця в ціні кошика зі звичними для українців товарами складає до 500 грн.

Ось приклади вигідних пропозицій від NOVUS:

  • масло від ТМ NOVUS – 69, 99 грн (продукція ТМ “Яготин” – 86,99 грн)
  • вареники з картоплею ТМ NOVUS – майже 50 гривень (вареники “Левади” – 82 гривні)
  • молоко ТМ NOVUS дешевше за молоко ТМ “Яготин” на 9 гривень
  • кілограм сиру ТМ NOVUS дешевше за кілограм сиру “Шостка” такої ж жирності на 60 гривень
  • соняшникова олія та гречка від власної марки NOVUS дешевше на понад 10 гривень за такі ж продукти інших брендів
  • туалетний папір NOVUS дешевший за інші бренди на 39 гривень

Про власну марку

Створення власної торгової марки є популярним явищем не лише в Україні, але і Європі та світі. Великі мережі можуть реєструвати одразу кілька таких ВТМ, пропонуючи своїм клієнтам якісну продукцію за вигідною ціною. Зазвичай це популярні продукти харчування, засоби для гігієни та дому.

Якість товарів ВТМ – це репутація всієї компанії, підприємці аж ніяк не зацікавлені, щоби під їхнім брендом випускався неякісний товар. ВТМ NOVUS – це частина історії мережі, компанія сміливо дала своїй власній торговій марці співзвучну назву.

«Фахівці NOVUS здійснюють регулярний додатковий контроль над процесом виробництва товарів ВТМ, тому ми гарантуємо високу якість цієї продукції. А під час вибору виробників для товарів власних торгових марок віддається перевага лідерам українських та закордонних ринків», – кажуть у компанії.

Купуй продукти ТМ NOVUS зі знижкою!

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Опубліковано: 18 січня 2024
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