Товари за півціни: NOVUS запустив акцію “1+1” до Дня Святого Валентина
До Дня Святого Валентина мережа супермаркетів NOVUS оголошує акцію “1+1” Love Season.
Розповідаємо про пропозицію детальніше.
Про акцію “1+1”
Скориставшись нею, покупці NOVUS можуть придбати два однакові акційні товари, але заплатити лише за один з них, другий коштуватиме лише 10 копійок.
Акційний асортимент щоразу різний. Серед товарів зі знижками – харчові продукти, товари для дому, побутова хімія.
Продукція, що бере участь в акції, маркована спеціальним цінником “1+1”.
Також усі ці акційні товари можна замовити на Novus.online. При замовленні на 1 000 гривень доставка буде безкоштовною, а усі продукти кур’єр привезе до квартири.
Акція діє до 21 лютого 2024 року.
Які товари можна придбати за акцією “1+1”
Акційні товари можна знайти практично у кожному відділі. Усього в переліку – понад 200 позицій від імпортних та вітчизняних виробників.
Приклади акційних продуктів:
- Пропозиції до сніданку: вівсянка, гранола з шоколадом, ковбаса, бекон та твердий сир, кава, чай та какао.
- Пропозиції до обіду: готові супи, крупи і макарони, сосиски.
- Пропозиції для легкого перекусу: питний йогурт та протеїновий батончик з солоною карамеллю.
- Пропозиції для вечері: квасоля з м’ясом по-грузинськи, свіжа рукола, італійська оливкова олія для салату.
- делікатеси: морепродукти, ікра, крабові клешні, тунець та копчені мідії.
- товари тривалого зберігання: консерви, морожена продукція, олії, соуси, спеції.
- побутова хімія: туалетний папір, порошок, засіб для миття посуду.
Ознайомитися з усіма товарами, які беруть участь в акції “1+1”, можна за посиланням.
Про ціни
Головна перевага акції “1+1” – можливість суттєво зекономити кошти на покупках.
У NOVUS вигідною є початкова ціна товару. Щоб довести це, спеціалісти мережі порівняли вартість випадкового продукту. Ним стали паростки гороху Zelen (50 грамів). У супермаркеті вартість двох одиниць становить 49,99 гривні. А інші мережі пропонують купити одну упаковку цих же паростків за 59,90. Аналогічна ситуація з бакалією та солодощами.
Друга перевага – можливість зробити “своєрідну інвестицію”, купуючи товари наперед. Враховуючи те, що вартість продуктів постійно зростає, завбачливий шопінг є доволі розумним рішенням. Головне розуміти, які товари є необхідністю.
Приклади акційних цін:
- 2 кілограми варених креветок від Veladis – 299 гривень (620 грн в інших мережах)
- 6 банок тунця у власному соку CALVO – 209 гривень (400 грн в інших мережах).
- спагетті La Ruvida за кілограм замість 500 грамів – 64,99 гривні.
- 2 упаковки сосисок з філе індички вагою по 285 грамів кожна – 94 гривні.
- нерафінована оливкова олія Luglio за 1 літр вийде 429 грн.
- оливки без кісточки Feudo Verde – за 2 банки по 300 гр. ціна 67,99 грн.
Ще одна перевага – можливість розділити шопінг з друзями, родичами або з колегами. Так кожен отримає необхідний товар за половину ціни.
Хочу купити товари за півціни!