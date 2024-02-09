Товари за півціни: NOVUS запустив акцію “1+1” до Дня Святого Валентина

До Дня Святого Валентина мережа супермаркетів NOVUS оголошує акцію “1+1” Love Season .

Розповідаємо про пропозицію детальніше.

Про акцію “1+1”

Скориставшись нею, покупці NOVUS можуть придбати два однакові акційні товари, але заплатити лише за один з них, другий коштуватиме лише 10 копійок.

Акційний асортимент щоразу різний. Серед товарів зі знижками – харчові продукти, товари для дому, побутова хімія.

Продукція, що бере участь в акції, маркована спеціальним цінником “1+1”.

Також усі ці акційні товари можна замовити на Novus.online . При замовленні на 1 000 гривень доставка буде безкоштовною, а усі продукти кур’єр привезе до квартири.

Акція діє до 21 лютого 2024 року.

Які товари можна придбати за акцією “1+1”

Акційні товари можна знайти практично у кожному відділі. Усього в переліку – понад 200 позицій від імпортних та вітчизняних виробників.

Приклади акційних продуктів:

Пропозиції до сніданку: вівсянка, гранола з шоколадом, ковбаса, бекон та твердий сир, кава, чай та какао.

Пропозиції до обіду: готові супи, крупи і макарони, сосиски.

Пропозиції для легкого перекусу: питний йогурт та протеїновий батончик з солоною карамеллю.

Пропозиції для вечері: квасоля з м’ясом по-грузинськи, свіжа рукола, італійська оливкова олія для салату.

делікатеси: морепродукти, ікра, крабові клешні, тунець та копчені мідії.

товари тривалого зберігання: консерви, морожена продукція, олії, соуси, спеції.

побутова хімія: туалетний папір, порошок, засіб для миття посуду.

Ознайомитися з усіма товарами, які беруть участь в акції “1+1”, можна за посиланням .

Про ціни

Головна перевага акції “1+1” – можливість суттєво зекономити кошти на покупках.

У NOVUS вигідною є початкова ціна товару. Щоб довести це, спеціалісти мережі порівняли вартість випадкового продукту. Ним стали паростки гороху Zelen (50 грамів). У супермаркеті вартість двох одиниць становить 49,99 гривні. А інші мережі пропонують купити одну упаковку цих же паростків за 59,90. Аналогічна ситуація з бакалією та солодощами.

Друга перевага – можливість зробити “своєрідну інвестицію”, купуючи товари наперед. Враховуючи те, що вартість продуктів постійно зростає, завбачливий шопінг є доволі розумним рішенням. Головне розуміти, які товари є необхідністю.

Приклади акційних цін:

2 кілограми варених креветок від Veladis – 299 гривень (620 грн в інших мережах)

6 банок тунця у власному соку CALVO – 209 гривень (400 грн в інших мережах).

спагетті La Ruvida за кілограм замість 500 грамів – 64,99 гривні.

2 упаковки сосисок з філе індички вагою по 285 грамів кожна – 94 гривні.

нерафінована оливкова олія Luglio за 1 літр вийде 429 грн.

​​оливки без кісточки Feudo Verde – за 2 банки по 300 гр. ціна 67,99 грн.

Ще одна перевага – можливість розділити шопінг з друзями, родичами або з колегами. Так кожен отримає необхідний товар за половину ціни.