“Колиска української кухні”: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Галичини

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Наталія Габрух
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Ресторатор Міша Кацурін та блогер Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Галичини.

Ведучі відвідали Івано-Франківськ, Тернопіль, Коломию та інші міста Галичини.

Вони спробували сирники з кров’янкою та какао, кухню загадкових бойків, відвідали найелітніший готель країни, де готують їжу у вигляді трипільських орнаментів, а ще фарширують гібіскус рожевим мусом з сібасу.

Крім цього Птушкін і Кацурін скуштували головну страву Коломиї, яка входить в топ-30 страв України, відвідали МакДональдс по-Івано-Франківськи, в якому годують майже тисячу гостей щодня.

Побували у першій піцерії Галичини, якій 40 років і в якій обід коштує 61 гривню, а також в дослідницькому центрі Галицької кухні, де бринза ферментується роками, а волові ребра томляться в печах по 14 годин.

Спробували також пироги з лісовими шишками і відвідали найпопулярніший заклад Тернополя, який щомісячно відвідує 15% від загального населення міста.

Раніше ми писали, ДНК української кухні: Птушкін і Кацурін зняли гід їжею Полтавщини.

Фото: скриншот з відео на YouTube

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Опубліковано: 02 березня 2024
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