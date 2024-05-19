Що готувати з молодої капусти: 5 смачних страв

4
Марія Сердюк
share share

Кінець травня — сезон молодої капусти. Розповідаємо, чому варто звернути увагу на цей овоч саме зараз, а також ділимося простими рецептами страв із молодої капусти. І ні, голубців, борщу та салату з огірками в нашому списку не буде — це надто очевидно.

Чому варто купувати молоду капусту

Капусту можна сміливо віднести до локальних суерфудів. По-перше, вона корисна, бо містить безліч корисних речовин, серед яких яких вітаміни групи А, В, С, Р і К, а також безліч вітаміну U, який позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт (саме тому його рекомендують вживати людям, які хворіють на гастрит або виразку шлунка).

По-друге, капуста дуже низькокалорійна, тому її рекомендують при різних дієтах. Молода капуста сприяє прискоренню метаболізму: система травлення працює швидше, що призводить до зниження ваги, а клітковина, що міститься в молодій капусті, очищає кишечник і покращує його роботу.

По-третє, з капусти можна приготувати безліч простих, але при цьому дуже смачних страв: стейки, котлетки, омлет, крем-суп і лаханоризо — грецьке рагу, яке готується з капусти та рису. На бажання в це рагу можна додавати м’ясо чи ковбасу, проте ми пропонуємо приготувати веганський варіант, це теж дуже смачно.

Стейки з капусти

Фото: Instagram/easyanddelish

Знадобиться:

  • молода капуста — 1 шт.
  • олія — 4 ст. л.
  • часник — 2–3 зубчики
  • сіль, перець — на смак
  • духмяні трави — на смак
  • лимон — для подачі

Як готувати:

  1. Капусту нарізати на стейки — можна кружальцями поперек качана, а можна скибками наче яблуко.
  2. У мисці змішати олію, сіль, перець, улюблені духмяні трави і пропущений через прес часник.
  3. Отриманою сумішшю обмазати капусту з усіх боків за допомогою кулінарного пензлика.
  4. Капусту викласти на застелене пергаментом деко. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку та запікати 20 хвилин.
  5. Подавати з лимоном. На бажання також можна подати зі сметаною, натуральним йогуртом або іншим улюбленим соусом.

Котлетки з капусти

Фото: Unsplash/Max Griss

Знадобиться:

  • молода капуста — половинка
  • петрушка — 5 гілочок
  • кріп — 5 гілочок
  • яйця — 2 шт.
  • борошно — 2 ст. л.
  • олія — для смаження
  • сіль, перець — на смак
  • сметана — для подачі

Як готувати:

  1. Капусту дрібно нашаткувати. Кріп і петрушку дрібно посікти.
  2. Додати сіль, перець, яйця та борошно.
  3. Добре вимішати капустяний фарш ложкою і тією ж самою ложкою викладати котлетки на розпечену та змащену олією пательню.
  4. Смажити до красивої засмаглої скоринки з обох боків. Подавати зі сметаною. Перед подачею викласти оладки на тарілку з паперовими рушниками — це дозволить прибрати надлишки жиру з котлеток.

Омлет з капустою

Фото: Unsplash/Shashi Chaturvedula

Знадобиться:

  • молода капуста — 1 велика скибка
  • зелена цибуля — 2–3 стебла
  • яйця — 2 шт.
  • вершки або молоко — 2 ст. л.
  • олія — для смаження
  • сіль, перець — до смаку

Як готувати:

  1. Капусту й цибулю дрібно нашаткувати ножем й обсмажити у невеликій кількості олії.
  2. Яйця збити з вершками або молоком та з додавання солі й перцю.
  3. Отриманою сумішшю залити овочі на сковороді, накрити кришкою та смажити на середньому вогні хвилин 5–7.

Крем-суп з молодою капустою і зеленим горошком

Фото: Unsplash/Megan Bucknall

Знадобиться:

  • молода капуста — 1 шт.
  • свіжий зелений горошок — 0.5 склянки
  • цибуля порей — 1 шт.
  • картопля — 2 шт.
  • вершкове масло — 1 ст. л.
  • олія — 2 ст. л.
  • бульйон або вода — 1 л
  • сіль, перець — на смак
  • вершки — 0.5 склянки
  • свіжа зелень — для подачі

Як готувати:

  1. Порей почистити, нашаткувати півкільцями. Викласти в каструлю та обсмажити на суміші олії та вершкового масла.
  2. Картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками. Капусту нарізати великими кубиками, додати все в каструлю до цибулі та залити бульйоно або водою так, щоб рідина повністю покривала овочі. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити 10-15 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м’якими.
  3. Наприкінці всипати горошок, посолити, поперчити, перемішати і проварити все разом пару хвилин.
  4. Влити вершки і добре збити готовий суп блендером до гладенької консистенції.
  5. При подачі збризнути олією або вершками та прикрасити свіжою зеленню.

Лаханоризо

Фото: Instagram/argirobarbarigou
  • молода капуста — 1 шт.
  • цибуля — 2 шт.
  • морква — 1 шт.
  • болгарський перець — 1 шт.
  • рис — 0,5 склянки
  • томатна паста — 2 ст. л.
  • бульйон або вода — 2 склянки
  • олія — для смаження
  • сіль, перець — за смаком

Як готувати:

  1. Цибулю, моркву та перець порізати шматочками. У глибокій сковороді обсмажити цибулю та моркву в невеликій кількості олії.
  2. Капусту нашаткувати кубиками або тонкою соломкою. Коли морква та цибуля стануть м’якими, додати капусту, сіль і перець. Смажити на невеликому вогні хвилин п’ятнадцять, постійно помішуючи.
  3. Додати рис і залити все гарячим бульйоном або водою. Додати томатну пасту, сіль, перець і добре перемішати. Вода чи бульйон в ідеалі має покривати рис.
  4. Накрити кришкою і залишити варитися на 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Рис має стати м’яким, а сама суміш повинна трохи загуснути.
Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 травня 2024
рецепт Їжа
share share
У врятованій пам'ятці в центрі Подолу відкривають артпростір “Кузня” У врятованій пам'ятці в центрі Подолу відкривають артпростір “Кузня” На Хрещатику біля будівлі КМДА встановили трон із залізних дронів: фото На Хрещатику біля будівлі КМДА встановили трон із залізних дронів: фото У Луцьку реконструюють колишній кінотеатр “Батьківщина” і зроблять там простір для бізнесу У Луцьку реконструюють колишній кінотеатр “Батьківщина” і зроблять там простір для бізнесу У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.