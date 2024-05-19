Що готувати з молодої капусти: 5 смачних страв
Кінець травня — сезон молодої капусти. Розповідаємо, чому варто звернути увагу на цей овоч саме зараз, а також ділимося простими рецептами страв із молодої капусти. І ні, голубців, борщу та салату з огірками в нашому списку не буде — це надто очевидно.
Чому варто купувати молоду капусту
Капусту можна сміливо віднести до локальних суерфудів. По-перше, вона корисна, бо містить безліч корисних речовин, серед яких яких вітаміни групи А, В, С, Р і К, а також безліч вітаміну U, який позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт (саме тому його рекомендують вживати людям, які хворіють на гастрит або виразку шлунка).
По-друге, капуста дуже низькокалорійна, тому її рекомендують при різних дієтах. Молода капуста сприяє прискоренню метаболізму: система травлення працює швидше, що призводить до зниження ваги, а клітковина, що міститься в молодій капусті, очищає кишечник і покращує його роботу.
По-третє, з капусти можна приготувати безліч простих, але при цьому дуже смачних страв: стейки, котлетки, омлет, крем-суп і лаханоризо — грецьке рагу, яке готується з капусти та рису. На бажання в це рагу можна додавати м’ясо чи ковбасу, проте ми пропонуємо приготувати веганський варіант, це теж дуже смачно.
Стейки з капусти
Знадобиться:
- молода капуста — 1 шт.
- олія — 4 ст. л.
- часник — 2–3 зубчики
- сіль, перець — на смак
- духмяні трави — на смак
- лимон — для подачі
Як готувати:
- Капусту нарізати на стейки — можна кружальцями поперек качана, а можна скибками наче яблуко.
- У мисці змішати олію, сіль, перець, улюблені духмяні трави і пропущений через прес часник.
- Отриманою сумішшю обмазати капусту з усіх боків за допомогою кулінарного пензлика.
- Капусту викласти на застелене пергаментом деко. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку та запікати 20 хвилин.
- Подавати з лимоном. На бажання також можна подати зі сметаною, натуральним йогуртом або іншим улюбленим соусом.
Котлетки з капусти
Знадобиться:
- молода капуста — половинка
- петрушка — 5 гілочок
- кріп — 5 гілочок
- яйця — 2 шт.
- борошно — 2 ст. л.
- олія — для смаження
- сіль, перець — на смак
- сметана — для подачі
Як готувати:
- Капусту дрібно нашаткувати. Кріп і петрушку дрібно посікти.
- Додати сіль, перець, яйця та борошно.
- Добре вимішати капустяний фарш ложкою і тією ж самою ложкою викладати котлетки на розпечену та змащену олією пательню.
- Смажити до красивої засмаглої скоринки з обох боків. Подавати зі сметаною. Перед подачею викласти оладки на тарілку з паперовими рушниками — це дозволить прибрати надлишки жиру з котлеток.
Омлет з капустою
Знадобиться:
- молода капуста — 1 велика скибка
- зелена цибуля — 2–3 стебла
- яйця — 2 шт.
- вершки або молоко — 2 ст. л.
- олія — для смаження
- сіль, перець — до смаку
Як готувати:
- Капусту й цибулю дрібно нашаткувати ножем й обсмажити у невеликій кількості олії.
- Яйця збити з вершками або молоком та з додавання солі й перцю.
- Отриманою сумішшю залити овочі на сковороді, накрити кришкою та смажити на середньому вогні хвилин 5–7.
Крем-суп з молодою капустою і зеленим горошком
Знадобиться:
- молода капуста — 1 шт.
- свіжий зелений горошок — 0.5 склянки
- цибуля порей — 1 шт.
- картопля — 2 шт.
- вершкове масло — 1 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
- бульйон або вода — 1 л
- сіль, перець — на смак
- вершки — 0.5 склянки
- свіжа зелень — для подачі
Як готувати:
- Порей почистити, нашаткувати півкільцями. Викласти в каструлю та обсмажити на суміші олії та вершкового масла.
- Картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками. Капусту нарізати великими кубиками, додати все в каструлю до цибулі та залити бульйоно або водою так, щоб рідина повністю покривала овочі. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити 10-15 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м’якими.
- Наприкінці всипати горошок, посолити, поперчити, перемішати і проварити все разом пару хвилин.
- Влити вершки і добре збити готовий суп блендером до гладенької консистенції.
- При подачі збризнути олією або вершками та прикрасити свіжою зеленню.
Лаханоризо
- молода капуста — 1 шт.
- цибуля — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- болгарський перець — 1 шт.
- рис — 0,5 склянки
- томатна паста — 2 ст. л.
- бульйон або вода — 2 склянки
- олія — для смаження
- сіль, перець — за смаком
Як готувати:
- Цибулю, моркву та перець порізати шматочками. У глибокій сковороді обсмажити цибулю та моркву в невеликій кількості олії.
- Капусту нашаткувати кубиками або тонкою соломкою. Коли морква та цибуля стануть м’якими, додати капусту, сіль і перець. Смажити на невеликому вогні хвилин п’ятнадцять, постійно помішуючи.
- Додати рис і залити все гарячим бульйоном або водою. Додати томатну пасту, сіль, перець і добре перемішати. Вода чи бульйон в ідеалі має покривати рис.
- Накрити кришкою і залишити варитися на 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Рис має стати м’яким, а сама суміш повинна трохи загуснути.