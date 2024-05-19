Що готувати з молодої капусти: 5 смачних страв

Кінець травня — сезон молодої капусти. Розповідаємо, чому варто звернути увагу на цей овоч саме зараз, а також ділимося простими рецептами страв із молодої капусти. І ні, голубців, борщу та салату з огірками в нашому списку не буде — це надто очевидно.

Чому варто купувати молоду капусту

Капусту можна сміливо віднести до локальних суерфудів. По-перше, вона корисна, бо містить безліч корисних речовин, серед яких яких вітаміни групи А, В, С, Р і К, а також безліч вітаміну U, який позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт (саме тому його рекомендують вживати людям, які хворіють на гастрит або виразку шлунка).

По-друге, капуста дуже низькокалорійна, тому її рекомендують при різних дієтах. Молода капуста сприяє прискоренню метаболізму: система травлення працює швидше, що призводить до зниження ваги, а клітковина, що міститься в молодій капусті, очищає кишечник і покращує його роботу.

По-третє, з капусти можна приготувати безліч простих, але при цьому дуже смачних страв: стейки, котлетки, омлет, крем-суп і лаханоризо — грецьке рагу, яке готується з капусти та рису. На бажання в це рагу можна додавати м’ясо чи ковбасу, проте ми пропонуємо приготувати веганський варіант, це теж дуже смачно.

Стейки з капусти

Фото: Instagram/easyanddelish

Знадобиться:

молода капуста — 1 шт.

олія — 4 ст. л.

часник — 2–3 зубчики

сіль, перець — на смак

духмяні трави — на смак

лимон — для подачі

Як готувати:

Капусту нарізати на стейки — можна кружальцями поперек качана, а можна скибками наче яблуко. У мисці змішати олію, сіль, перець, улюблені духмяні трави і пропущений через прес часник. Отриманою сумішшю обмазати капусту з усіх боків за допомогою кулінарного пензлика. Капусту викласти на застелене пергаментом деко. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку та запікати 20 хвилин. Подавати з лимоном. На бажання також можна подати зі сметаною, натуральним йогуртом або іншим улюбленим соусом.

Котлетки з капусти

Фото: Unsplash/Max Griss

Знадобиться:

молода капуста — половинка

петрушка — 5 гілочок

кріп — 5 гілочок

яйця — 2 шт.

борошно — 2 ст. л.

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

сметана — для подачі

Як готувати:

Капусту дрібно нашаткувати. Кріп і петрушку дрібно посікти. Додати сіль, перець, яйця та борошно. Добре вимішати капустяний фарш ложкою і тією ж самою ложкою викладати котлетки на розпечену та змащену олією пательню. Смажити до красивої засмаглої скоринки з обох боків. Подавати зі сметаною. Перед подачею викласти оладки на тарілку з паперовими рушниками — це дозволить прибрати надлишки жиру з котлеток.

Омлет з капустою

Фото: Unsplash/Shashi Chaturvedula

Знадобиться:

молода капуста — 1 велика скибка

зелена цибуля — 2–3 стебла

яйця — 2 шт.

вершки або молоко — 2 ст. л.

олія — для смаження

сіль, перець — до смаку

Як готувати:

Капусту й цибулю дрібно нашаткувати ножем й обсмажити у невеликій кількості олії. Яйця збити з вершками або молоком та з додавання солі й перцю. Отриманою сумішшю залити овочі на сковороді, накрити кришкою та смажити на середньому вогні хвилин 5–7.

Крем-суп з молодою капустою і зеленим горошком

Фото: Unsplash/Megan Bucknall

Знадобиться:

молода капуста — 1 шт.

свіжий зелений горошок — 0.5 склянки

цибуля порей — 1 шт.

картопля — 2 шт.

вершкове масло — 1 ст. л.

олія — 2 ст. л.

бульйон або вода — 1 л

сіль, перець — на смак

вершки — 0.5 склянки

свіжа зелень — для подачі

Як готувати:

Порей почистити, нашаткувати півкільцями. Викласти в каструлю та обсмажити на суміші олії та вершкового масла. Картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками. Капусту нарізати великими кубиками, додати все в каструлю до цибулі та залити бульйоно або водою так, щоб рідина повністю покривала овочі. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити 10-15 хвилин, поки картопля і капуста не стануть м’якими. Наприкінці всипати горошок, посолити, поперчити, перемішати і проварити все разом пару хвилин. Влити вершки і добре збити готовий суп блендером до гладенької консистенції. При подачі збризнути олією або вершками та прикрасити свіжою зеленню.

Лаханоризо

Фото: Instagram/argirobarbarigou

молода капуста — 1 шт.

цибуля — 2 шт.

морква — 1 шт.

болгарський перець — 1 шт.

рис — 0,5 склянки

томатна паста — 2 ст. л.

бульйон або вода — 2 склянки

олія — для смаження

сіль, перець — за смаком

Як готувати: