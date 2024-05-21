7 простих сніданків, які можна приготувати без світла й газу

Відсутність електрики — не привід позбавляти себе задоволення приготувати смачний сніданок. Навіть без звичних усім девайсів як от тостер, міксер, мікрохвильовка та електроплита можна «начаклувати» безліч смачних страв.

Зібрали для вас добірку сніданків на цілий тиждень — ці 7 рецептів вирішать одвічне питання що приготувати зранку.

Сендвіч з консервованим тунцем

Фото: Freepik/topntp26

Консервований тунець — справжній патичок-рятівничок, коли йдеться про страви нашвидкуруч. Дістав банку з комори, відкрив — страва майже готова. Якщо є змога відварити яйця, вони стануть чудовим доповненням до тунця. Якщо ж ні — можна обійтися і без них.

Знадобиться:

тостовий хліб — 4 шматочки

консервований тунець — 1 банка

майонез — 1 ст. л.

листя салату — 2 шт.

свіжі овочі — на смак

сіль, перець — на смак

Як готувати:

З тунця злити рідину, викласти в миску та розім’яти виделкою. Додати майонез, сіль і перець і добре перемішати. Викласти масу з тунця на скибку хліба, накрити салатним листом. Зверху покласти свіжі овочі, порізані тонкими кружальцями — томати, огірки, редиска. Накрити другим шматочком хліба й одразу подавати.

Авокадо-тост зі свіжими овочами

Фото: Unsplash/Monika Grabkowska

Авокадо-тост — ще одна "чарівна паличка", яка дозволить швидко приготувати сніданок, коли немає електрики. Ми пропонуємо приготувати авокадо-тост з овочами, проте якщо у вас є змога десь зберігати шинку або червону рибку, сміливо додавайте їх до тостів. До речі, для тостів найкраще підходить підсушений хліб. Якщо у вас немає змоги підсушити його в тостері, в духовці або на сковорідці, залиште кілька скибочок на столі без паковання — до ранку хліб обвітриться і трошки підсохне.

Знадобиться:

стигле авокадо — 1 шт.

улюблений хліб — 2 скибки

листя салату — 2 шт.

томати чері — 5-6 шт.

сіль, перець — на смак

олія, лимонний сік

Як готувати:

Авокадо помити, розрізати навпіл, видалити кісточку. Дістати м’якоть, нарізати її скибками та викласти на хліб. Викласти на авокадо салатне листя. Томати чері помити, підсушити паперовими рушниками, розрізати навпіл. Скласти в миску, посолити й поперчити, збризнути лимонним соком і олією. Обережно перемішати, щоб не розчавити помідори та викласти помідори на хліб з авокадо. На бажання можна прикрасити зеленню.

Нічна вівсянка

Фото: Unsplash/Melissa Belanger

"Нічна вівсянка" — ще одна страва, яка не потребує ані електрики, ані газової плити. Для приготування вівсяні пластівці слід насипати в банку або глибоку миску, залити рідиною в пропорції 1:1 та залишити на 2-3 години. Або краще на ніч. А зранку додати улюблені ягоди й топінги та насолоджуватися смачним сніданком.

Знадобиться:

вівсяна крупа — 1 склянка

молоко або вода — 1 склянка

цукор або мед — 1 ч. л.

кориця — 1/3 ч.л.

свіжі фрукти та ягоди — для подачі

Як готувати:

У миску чи банку насипати вівсянку, додати корицю, цукор або мед. Перемішати. Залити молоком або водою, накрити кришкою та залишити на ніч. Зранку розкласти в тарілки, прикрасити свіжими ягодами або фруктами та на бажання підсолодити кашу медом або сиропом.

Чіа-пудинг

Фото: Unsplash/Maryam Sicard

Знадобиться:

насіння чіа — 2 ст. л. на порцію

молоко або нежирний кефір — 0.5 склянки на порцію

мед або сироп — на смак

мелена кориця — на смак

джем або свіжі ягоди — для подачі

Як готувати:

У склянки насипати насіння чіа, додати корицю (можна замінити ваніллю або какао-порошком), мед, сироп або інший підсолоджувач. Залити кефіром або молоком (можна використовувати як звичайне, так і рослинне). Залишити на ніч у холодильнику. Зранку прикрасити джемом або свіжими ягодами.

Манна каша

Фото: Unsplash/Ashley Winkler

Манну кашу також можна не варити, достатньо залити молоком або водою та дочекатися поки вона набухне. Під час приготування до манки можна додавати какао або кокос — так у вас вийде шоколадна або кокосова манна каша. Даємо універсальний рецепт, який ви можете апгрейдити на власний смак.

Знадобиться:

манка — 1 ст. л. з гіркою

молоко — 1 склянка

мед або цукор — 1 ч. л. (можна більше)

Як готувати:

Манку насипати у велику миску, додати підсолоджувач та додатки як от кокосову стружку чи какао порошок. Залити молоком (звичайним або рослинним), перемішати. Накрити кришкою та поставити в холодильник або інше холодне місце на 4-5 годин або на ніч. Зранку готову кашу прикрасити свіжими ягодами або фруктами. Перед подачею залишити кашу при кімнатній температурі приблизно на пів години.

Кускус

Фото: Freepik/senivpetro

Кускус — ще одна каша, яка не потребує варіння, її достатньо лише замочити у воді. Найшвидший метод приготування — запарити крупу окропом. У такому випадку страва буде готова вже за 10 хвилин. Якщо ж залити крупу холодною водою, знадобиться більше часу, але вона так само приготується. Якщо ви бажаєте солодкий кускус, ви можете додати в готову крупу сухофрукти, горішки, свіжі ягоди та солодку моркву. Ми пропонуємо поласувати зранку кускусом з консервованою кукурудзою та молодим горошком.

Знадобиться:

кускус — 0.5 склянки

вода — 1 склянка

свіжий горошок — 4 ст. л.

консервована кукурудза — 4 ст. л.

петрушка — 2-3 гілочки

олія, лимонний сік — для заправки

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Кускус залити водою та залишити набрякати мінімум на 40-60 хвилин. Готову крупу розпушити виделкою. Додати свіжий горошок, консервовану кукурудзу та дрібно рубану петрушку. Посолити, поперчити, заправити лимонним соком та олією. Добре перемішати й подавати.

Гречка

Фото: Unsplash/Mariana Medvedeva

Насправді коричнева гречка продається вже готова. Якщо подивитись упаковку, там вказано, що вона обсмажена і висушена. Тож простої води буде достатньо аби вона набрякла і стала придатною для їжі. У воді вона має настоятися приблизно 5 години Пропонуємо приготувати боул з гречкою, тушонкою та овочами.

Знадобиться:

гречка — 0.5 склянки

вода — 1.5 склянки

тушонка — 2-3 ст. л.

свіжі овочі — на смак

сіль, перець — на смак

олія — для заправки

Як готувати: