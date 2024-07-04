Порятунок у літню спеку — холодний суп капрезе від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Що робити, коли хочеться супу, а на дворі страшенна спека? Їсти холодний суп! Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться авторським рецептом холодного іспанського супу гаспачо. Марко називає цей суп капрезе, а не гаспачо, адже готує він його за принципом популярного італійського салату — з томатів, моцарели та базиліку.

Цей рецепт — мій особистий експеримент. Як салат капрезе, тільки краще, адже він у вигляді супу й так добре освіжає в спеку!

До речі, моцарелу для цієї страви можна приготувати вдома власноруч, раніше Марко Черветті ділився детальною інструкцією приготування цього сиру в домашніх умовах.

Знадобиться:

  • стиглі великі томати — 5 шт.
  • стебла селери — 2 шт.
  • часник — 1 великий зубчик
  • свіжий чилі — 1 шт. (або на смак)
  • оливкова олія — 0.5 склянки
  • сіль — на смак
  • моцарела — для подачі
  • свіжий базилік — 1 гілочка

Як готувати:

  1. Томати надрізаємо хрест-нахрест і опускаємо в окріп на одну-дві хвилини. Дістаємо, видаляємо шкірку, вирізаємо хвостики та розрізаємо на кілька шматочків або чавимо руками. Складаємо в чашу блендера.
  2. Селеру ріжемо шматочками. Зі свіжого чилі видаляємо насіння та ріжемо шматочками. Зубчик часнику чистимо й розрізаємо навпіл.
  3. Усе додаємо до помідорів, солимо і вливаємо оливкову олію. Подрібнємо все до гладенької консистенції.
  4. На дно миски для подачі викладаємо трошки дрібно різаної зеленої селери, наливаємо суп. Прикрашаємо листочками базиліку, шматочками моцарели та краплями олії.
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Опубліковано: 04 липня 2024
рецепт Рецепти супів Їжа марко черветті
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