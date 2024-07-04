Порятунок у літню спеку — холодний суп капрезе від Марко Черветті
Що робити, коли хочеться супу, а на дворі страшенна спека? Їсти холодний суп! Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться авторським рецептом холодного іспанського супу гаспачо. Марко називає цей суп капрезе, а не гаспачо, адже готує він його за принципом популярного італійського салату — з томатів, моцарели та базиліку.
Цей рецепт — мій особистий експеримент. Як салат капрезе, тільки краще, адже він у вигляді супу й так добре освіжає в спеку!
До речі, моцарелу для цієї страви можна приготувати вдома власноруч, раніше Марко Черветті ділився детальною інструкцією приготування цього сиру в домашніх умовах.
Знадобиться:
- стиглі великі томати — 5 шт.
- стебла селери — 2 шт.
- часник — 1 великий зубчик
- свіжий чилі — 1 шт. (або на смак)
- оливкова олія — 0.5 склянки
- сіль — на смак
- моцарела — для подачі
- свіжий базилік — 1 гілочка
Як готувати:
- Томати надрізаємо хрест-нахрест і опускаємо в окріп на одну-дві хвилини. Дістаємо, видаляємо шкірку, вирізаємо хвостики та розрізаємо на кілька шматочків або чавимо руками. Складаємо в чашу блендера.
- Селеру ріжемо шматочками. Зі свіжого чилі видаляємо насіння та ріжемо шматочками. Зубчик часнику чистимо й розрізаємо навпіл.
- Усе додаємо до помідорів, солимо і вливаємо оливкову олію. Подрібнємо все до гладенької консистенції.
- На дно миски для подачі викладаємо трошки дрібно різаної зеленої селери, наливаємо суп. Прикрашаємо листочками базиліку, шматочками моцарели та краплями олії.
Опубліковано: 04 липня 2024
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