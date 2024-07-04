Порятунок у літню спеку — холодний суп капрезе від Марко Черветті

Що робити, коли хочеться супу, а на дворі страшенна спека? Їсти холодний суп! Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться авторським рецептом холодного іспанського супу гаспачо. Марко називає цей суп капрезе, а не гаспачо, адже готує він його за принципом популярного італійського салату — з томатів, моцарели та базиліку.

Цей рецепт — мій особистий експеримент. Як салат капрезе, тільки краще, адже він у вигляді супу й так добре освіжає в спеку!

До речі, моцарелу для цієї страви можна приготувати вдома власноруч, раніше Марко Черветті ділився детальною інструкцією приготування цього сиру в домашніх умовах.

Знадобиться:

стиглі великі томати — 5 шт.

стебла селери — 2 шт.

часник — 1 великий зубчик

свіжий чилі — 1 шт. (або на смак)

оливкова олія — 0.5 склянки

сіль — на смак

моцарела — для подачі

свіжий базилік — 1 гілочка

Як готувати: