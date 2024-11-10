Запашний чай, що зігріває — 7 простих рецептів

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Марія Сердюк
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Гарячий, ароматний чай не лише зігріває та покращує настрій восени, а ще й чудово зміцнює імунітет. У цій добірці ми зібрали рецепти чаю на будь-який смак — починаючи від банального, але такого смачного й необхідного восени імбирного чаю і закінчуючи модним чаєм з куркумою, або як його називають, золоте молоко.

До чаю радимо також приготувати смачні солодкі пироги за рецептами від італійського шефа Марко Черветті. А якщо ви шукаєте рецепти осінньої кави, радимо зазирнути в цю добірку.

Імбирний чай

Фото: Instagram/smallfarmbiglife

Єдиного рецепта імбирного чаю не існує, проте існує кілька правил, яких варто дотримуватися, якщо ви хочете приготувати чай з імбиром. По-перше, для уникнення хімічної реакції не рекомендується заварювати імбир у металевому посуді, краще вибрати скло чи кераміку. Можна використовувати як свіжий, так і сушений імбир, але сушеного імбиру завжди кладіть набагато менше, ніж свіжого. Чим сильніше ви подрібните свіжий корінь, тим потужнішим і швидшим буде екстракція. Рекомендуємо різати його тонкими пластиками або натирати на тертці.

Знадобиться:

  • корінь імбиру — 1 шматочок
  • лимон — половинка
  • цукор — 1 ч. л.
  • мед — на смак
  • вода — 0.5 л

Як готувати

  1. Лимон нарізати півкільцями. Шматочок імбиру завбільшки з мізинець почистити та нарізати тонкими кружальцями.
  2. Скласти лимон та імбир у заварник, додати чайну ложку цукру та добре потовкти все разом — ложкою або якимось товкачиком. Це необхідно зробити для того, щоб імбир і лимон пустили сік.
  3. Залити окропом, накрити кришкою і дати настоятися 5-10 хвилин. Подавати з медом.

Яблучний чай зі спеціями

Фото: Instagram/chefdor.kitchen

Яблучний чай готується майже так само, як і звичайний чорний чай, треба лише додати в заварник паличку корицю та шматочки яблук. Яблука, до речі, можна брати як свіжі, так і сушені. А за таким принципом готувати чай можна з будь-яких сухофруктів.

Знадобиться:

  • солодкі яблука — 2 шт.
  • кориця — 2 палички
  • вода — 1 л
  • зелений чай — 1 ст. л.

Як готувати:

  1. Яблука помити й почистити. Видалити серцевину і нарізати шматочками.
  2. У чайник для заварювання скласти яблука, додати палички кориці та насипати заварку.
  3. Закип'ятити воду. Залити окропом усе, що є в чайнику і дати настоятися 10 хвилин.

Масала чай

Фото: Іnstagram/fariambycooks

Масала — це суміш так званих "теплих" спецій, що використовується для приготування різних страв і чаю масала. В набір спецій зазвичай входять кардамон, гвоздика, кориця, імбир, чорний перець, насіння фенхелю та інші — чітко переліку немає, все залежить від регіону та смакових уподобань.

Знадобиться:

  • вода — 3 склянки
  • молоко — 1 склянка
  • чорний чай — 1 ч. л.
  • гвоздика — 4 шт.
  • мелена кориця — щіпка
  • мелений мускатний горіх — щіпка
  • молотий кардамон — щіпка
  • свіжий імбир — 0.5 ст. л.
  • цукор — 2 ч. л.

Як готувати

  1. Закип'ятити воду, коли вона закипить, додати спеції: гвоздику (можна пальцями розчавити верхівки, а ніжки не використовувати зовсім), корицю, кардамон, мускатний горіх. Кип'ятити протягом 10 хвилин.
  2. Поки спеції варяться, дрібно нашаткувати шматочок імбиру, щоб вийшло пів столової ложки подрібненої м'якоті. Додати імбир у воду. Варити все разом 2-3 хвилинки.
  3. Потім влити молоко і додати цукор, перемішати, знову довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 5 хвилин.
  4. Вимкнути вогонь, додати чорний чай. Дати йому 5 хвилин настоятися і після цього можна розливати в чашки.

Ромашковий чай з коньяком

Фото: Іnstagram/petal_pioneer

Ромашковий чай чудово поєднується з міцним алкоголем. Ми пропонуємо рецепт з коньяком, проте ви сміливо можете замінити його на віскі або темний ром. Якщо ж ви не вживаєте алкоголь, можете пропустити цей пункт. На бажання в ромашковий учай можна додавати імбир, зірочки бодяну або палички кориці.

Знадобиться:

  • коньяк — 2 ст. л.
  • лимон — половинка
  • мед — 1 ст. л.
  • окріп — 1 склянка
  • ромашковий чай — 1 пакетик або 1 ч. л. сушених квітів

Як готувати

  1. З половинки лимона вичавити сік. Змішати його з коньяком у чашці.
  2. Додати гарячу воду і перемішувати, поки мед не розчиниться.
  3. Додати чайний пакетик або квіти ромашки та залишити на 5 хвилин.

Золоте молоко

Фото: Instagram/simplyquinoa

Золоте молоко — тренд останніх років серед прихильників довгого повноцінного життя. Головні інгредієнти золотого молока – чудова п'ятірка спецій: куркума, кардамон, кориця, імбир, чорний перець. Група підтримки – будь-яке молоко (підійде як тваринне, так і рослинне), мед чи кленовий сироп.

Знадобиться на 1 порцію:

  • порошок куркуми — 1 ч. л.
  • мелена кориця — 0.5 ч. л.
  • тертий корінь імбиру — 0.5 ч. л.
  • кардамон — 5-6 шт. (подрібнити качалкою)
  • чорний мелений перець — щіпка
  • мед — 1 ч. л.
  • молоко — 1 склянка

Як готувати:

  1. Змішати всі інгредієнти у невеликій каструлі. Довести до кипіння і зменшити вогонь, щоб суміш тихенько кипіла.
  2. Варити приблизно 5 хвилин, поки молоко не стане однорідного золотистого кольору.
  3. Процідити суміш і пити одразу. Або ж можна остудити і поставити в холодильник там напій може зберігатися кілька днів. Як правило, золоте молоко п'ють гарячим, але деяким дуже подобається холодна пряна суміш.

Апельсиново-обліпиховий чай з розмарином

Фото: Instagram/saharisha

Взагалі-то можна приготувати звичайний чай з обліпихою і на цьому вспокоїтися. Проте чому би не розбавити кислинку помаранчевих ягід цитрусовою ноткою апельсина та трав'яним запахом розмарину? Обидва ці інгредієнти чудово поєднуються з обліпихою.

Знадобиться:

  • обліпиха — 2 ст. л.
  • апельсин — половинка
  • розмарин — 2 гілочки
  • мед — на смак
  • вода — 500 мл

Як готувати

  1. Обліпиху скласти в чайник для заварювання. Почавити, щоб ягоди дали сік. Якщо у вас заморожені ягоди, їх треба попередньо розморозити.
  2. Додати в чайник розмарин і порізаний кружальцями апельсин.
  3. Залити окропом і дати настоятись 5 хвилин. Потім розлити по чашках і додати до смаку мед. Приємного чаювання.

Чай з шипшиною

Фото: Іnstagram/kseniasha80

Шипшиновий чай не дуже популярний, його навряд чи зустрінеш у меню модних кав'ярень на відміну від імбирного чи обліпихового. Проте шипшина містить величезну кількість вітаміну С (набагато більше, ніж у цитрусах, смородині та червоному перці!), а отже вона просто незамінна при зміцненні імунітету та профілактиці сезонних застуд, вона допомагає від кашлю, закладеності носа, болю в горлі.

Знадобиться:

  • вода — 500 мл
  • чорний чай — 1 ст. л.
  • шипшина — 100 г

Як готувати:

  1. У каструлю налити воду і поставити на плиту. Довести до кипіння. Всипати шипшину і зменшити вогонь до невеликого. Накрити кришкою і варити чай 5 хвилин.
  2. У заварний чайник на 2 хвилини залийте окріп і вилийте — це потрібно, щоб прогріти чайник.
  3. Викласти в нагрітий заварник чорний чай і залити його шипшиновим відваром (разом із ягодами).
  4. Накрити чайник кришкою і на 15 хвилин укрийте рушником, щоб настоявся.
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Опубліковано: 10 листопада 2024
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