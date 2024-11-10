Запашний чай, що зігріває — 7 простих рецептів
Гарячий, ароматний чай не лише зігріває та покращує настрій восени, а ще й чудово зміцнює імунітет. У цій добірці ми зібрали рецепти чаю на будь-який смак — починаючи від банального, але такого смачного й необхідного восени імбирного чаю і закінчуючи модним чаєм з куркумою, або як його називають, золоте молоко.
До чаю радимо також приготувати смачні солодкі пироги за рецептами від італійського шефа Марко Черветті. А якщо ви шукаєте рецепти осінньої кави, радимо зазирнути в цю добірку.
Імбирний чай
Єдиного рецепта імбирного чаю не існує, проте існує кілька правил, яких варто дотримуватися, якщо ви хочете приготувати чай з імбиром. По-перше, для уникнення хімічної реакції не рекомендується заварювати імбир у металевому посуді, краще вибрати скло чи кераміку. Можна використовувати як свіжий, так і сушений імбир, але сушеного імбиру завжди кладіть набагато менше, ніж свіжого. Чим сильніше ви подрібните свіжий корінь, тим потужнішим і швидшим буде екстракція. Рекомендуємо різати його тонкими пластиками або натирати на тертці.
Знадобиться:
- корінь імбиру — 1 шматочок
- лимон — половинка
- цукор — 1 ч. л.
- мед — на смак
- вода — 0.5 л
Як готувати
- Лимон нарізати півкільцями. Шматочок імбиру завбільшки з мізинець почистити та нарізати тонкими кружальцями.
- Скласти лимон та імбир у заварник, додати чайну ложку цукру та добре потовкти все разом — ложкою або якимось товкачиком. Це необхідно зробити для того, щоб імбир і лимон пустили сік.
- Залити окропом, накрити кришкою і дати настоятися 5-10 хвилин. Подавати з медом.
Яблучний чай зі спеціями
Яблучний чай готується майже так само, як і звичайний чорний чай, треба лише додати в заварник паличку корицю та шматочки яблук. Яблука, до речі, можна брати як свіжі, так і сушені. А за таким принципом готувати чай можна з будь-яких сухофруктів.
Знадобиться:
- солодкі яблука — 2 шт.
- кориця — 2 палички
- вода — 1 л
- зелений чай — 1 ст. л.
Як готувати:
- Яблука помити й почистити. Видалити серцевину і нарізати шматочками.
- У чайник для заварювання скласти яблука, додати палички кориці та насипати заварку.
- Закип'ятити воду. Залити окропом усе, що є в чайнику і дати настоятися 10 хвилин.
Масала чай
Масала — це суміш так званих "теплих" спецій, що використовується для приготування різних страв і чаю масала. В набір спецій зазвичай входять кардамон, гвоздика, кориця, імбир, чорний перець, насіння фенхелю та інші — чітко переліку немає, все залежить від регіону та смакових уподобань.
Знадобиться:
- вода — 3 склянки
- молоко — 1 склянка
- чорний чай — 1 ч. л.
- гвоздика — 4 шт.
- мелена кориця — щіпка
- мелений мускатний горіх — щіпка
- молотий кардамон — щіпка
- свіжий імбир — 0.5 ст. л.
- цукор — 2 ч. л.
Як готувати
- Закип'ятити воду, коли вона закипить, додати спеції: гвоздику (можна пальцями розчавити верхівки, а ніжки не використовувати зовсім), корицю, кардамон, мускатний горіх. Кип'ятити протягом 10 хвилин.
- Поки спеції варяться, дрібно нашаткувати шматочок імбиру, щоб вийшло пів столової ложки подрібненої м'якоті. Додати імбир у воду. Варити все разом 2-3 хвилинки.
- Потім влити молоко і додати цукор, перемішати, знову довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 5 хвилин.
- Вимкнути вогонь, додати чорний чай. Дати йому 5 хвилин настоятися і після цього можна розливати в чашки.
Ромашковий чай з коньяком
Ромашковий чай чудово поєднується з міцним алкоголем. Ми пропонуємо рецепт з коньяком, проте ви сміливо можете замінити його на віскі або темний ром. Якщо ж ви не вживаєте алкоголь, можете пропустити цей пункт. На бажання в ромашковий учай можна додавати імбир, зірочки бодяну або палички кориці.
Знадобиться:
- коньяк — 2 ст. л.
- лимон — половинка
- мед — 1 ст. л.
- окріп — 1 склянка
- ромашковий чай — 1 пакетик або 1 ч. л. сушених квітів
Як готувати
- З половинки лимона вичавити сік. Змішати його з коньяком у чашці.
- Додати гарячу воду і перемішувати, поки мед не розчиниться.
- Додати чайний пакетик або квіти ромашки та залишити на 5 хвилин.
Золоте молоко
Золоте молоко — тренд останніх років серед прихильників довгого повноцінного життя. Головні інгредієнти золотого молока – чудова п'ятірка спецій: куркума, кардамон, кориця, імбир, чорний перець. Група підтримки – будь-яке молоко (підійде як тваринне, так і рослинне), мед чи кленовий сироп.
Знадобиться на 1 порцію:
- порошок куркуми — 1 ч. л.
- мелена кориця — 0.5 ч. л.
- тертий корінь імбиру — 0.5 ч. л.
- кардамон — 5-6 шт. (подрібнити качалкою)
- чорний мелений перець — щіпка
- мед — 1 ч. л.
- молоко — 1 склянка
Як готувати:
- Змішати всі інгредієнти у невеликій каструлі. Довести до кипіння і зменшити вогонь, щоб суміш тихенько кипіла.
- Варити приблизно 5 хвилин, поки молоко не стане однорідного золотистого кольору.
- Процідити суміш і пити одразу. Або ж можна остудити і поставити в холодильник там напій може зберігатися кілька днів. Як правило, золоте молоко п'ють гарячим, але деяким дуже подобається холодна пряна суміш.
Апельсиново-обліпиховий чай з розмарином
Взагалі-то можна приготувати звичайний чай з обліпихою і на цьому вспокоїтися. Проте чому би не розбавити кислинку помаранчевих ягід цитрусовою ноткою апельсина та трав'яним запахом розмарину? Обидва ці інгредієнти чудово поєднуються з обліпихою.
Знадобиться:
- обліпиха — 2 ст. л.
- апельсин — половинка
- розмарин — 2 гілочки
- мед — на смак
- вода — 500 мл
Як готувати
- Обліпиху скласти в чайник для заварювання. Почавити, щоб ягоди дали сік. Якщо у вас заморожені ягоди, їх треба попередньо розморозити.
- Додати в чайник розмарин і порізаний кружальцями апельсин.
- Залити окропом і дати настоятись 5 хвилин. Потім розлити по чашках і додати до смаку мед. Приємного чаювання.
Чай з шипшиною
Шипшиновий чай не дуже популярний, його навряд чи зустрінеш у меню модних кав'ярень на відміну від імбирного чи обліпихового. Проте шипшина містить величезну кількість вітаміну С (набагато більше, ніж у цитрусах, смородині та червоному перці!), а отже вона просто незамінна при зміцненні імунітету та профілактиці сезонних застуд, вона допомагає від кашлю, закладеності носа, болю в горлі.
Знадобиться:
- вода — 500 мл
- чорний чай — 1 ст. л.
- шипшина — 100 г
Як готувати:
- У каструлю налити воду і поставити на плиту. Довести до кипіння. Всипати шипшину і зменшити вогонь до невеликого. Накрити кришкою і варити чай 5 хвилин.
- У заварний чайник на 2 хвилини залийте окріп і вилийте — це потрібно, щоб прогріти чайник.
- Викласти в нагрітий заварник чорний чай і залити його шипшиновим відваром (разом із ягодами).
- Накрити чайник кришкою і на 15 хвилин укрийте рушником, щоб настоявся.