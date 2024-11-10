Запашний чай, що зігріває — 7 простих рецептів

Гарячий, ароматний чай не лише зігріває та покращує настрій восени, а ще й чудово зміцнює імунітет. У цій добірці ми зібрали рецепти чаю на будь-який смак — починаючи від банального, але такого смачного й необхідного восени імбирного чаю і закінчуючи модним чаєм з куркумою, або як його називають, золоте молоко.

До чаю радимо також приготувати смачні солодкі пироги за рецептами від італійського шефа Марко Черветті. А якщо ви шукаєте рецепти осінньої кави, радимо зазирнути в цю добірку .

Імбирний чай

Фото: Instagram/smallfarmbiglife

Єдиного рецепта імбирного чаю не існує, проте існує кілька правил, яких варто дотримуватися, якщо ви хочете приготувати чай з імбиром. По-перше, для уникнення хімічної реакції не рекомендується заварювати імбир у металевому посуді, краще вибрати скло чи кераміку. Можна використовувати як свіжий, так і сушений імбир, але сушеного імбиру завжди кладіть набагато менше, ніж свіжого. Чим сильніше ви подрібните свіжий корінь, тим потужнішим і швидшим буде екстракція. Рекомендуємо різати його тонкими пластиками або натирати на тертці.

Знадобиться:

корінь імбиру — 1 шматочок

лимон — половинка

цукор — 1 ч. л.

мед — на смак

вода — 0.5 л

Як готувати

Лимон нарізати півкільцями. Шматочок імбиру завбільшки з мізинець почистити та нарізати тонкими кружальцями. Скласти лимон та імбир у заварник, додати чайну ложку цукру та добре потовкти все разом — ложкою або якимось товкачиком. Це необхідно зробити для того, щоб імбир і лимон пустили сік. Залити окропом, накрити кришкою і дати настоятися 5-10 хвилин. Подавати з медом.

Яблучний чай зі спеціями

Фото: Instagram/chefdor.kitchen

Яблучний чай готується майже так само, як і звичайний чорний чай, треба лише додати в заварник паличку корицю та шматочки яблук. Яблука, до речі, можна брати як свіжі, так і сушені. А за таким принципом готувати чай можна з будь-яких сухофруктів.

Знадобиться:

солодкі яблука — 2 шт.

кориця — 2 палички

вода — 1 л

зелений чай — 1 ст. л.

Як готувати:

Яблука помити й почистити. Видалити серцевину і нарізати шматочками. У чайник для заварювання скласти яблука, додати палички кориці та насипати заварку. Закип'ятити воду. Залити окропом усе, що є в чайнику і дати настоятися 10 хвилин.

Масала чай

Фото: Іnstagram/fariambycooks

Масала — це суміш так званих "теплих" спецій, що використовується для приготування різних страв і чаю масала. В набір спецій зазвичай входять кардамон, гвоздика, кориця, імбир, чорний перець, насіння фенхелю та інші — чітко переліку немає, все залежить від регіону та смакових уподобань.

Знадобиться:

вода — 3 склянки

молоко — 1 склянка

чорний чай — 1 ч. л.

гвоздика — 4 шт.

мелена кориця — щіпка

мелений мускатний горіх — щіпка

молотий кардамон — щіпка

свіжий імбир — 0.5 ст. л.

цукор — 2 ч. л.

Як готувати

Закип'ятити воду, коли вона закипить, додати спеції: гвоздику (можна пальцями розчавити верхівки, а ніжки не використовувати зовсім), корицю, кардамон, мускатний горіх. Кип'ятити протягом 10 хвилин. Поки спеції варяться, дрібно нашаткувати шматочок імбиру, щоб вийшло пів столової ложки подрібненої м'якоті. Додати імбир у воду. Варити все разом 2-3 хвилинки. Потім влити молоко і додати цукор, перемішати, знову довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 5 хвилин. Вимкнути вогонь, додати чорний чай. Дати йому 5 хвилин настоятися і після цього можна розливати в чашки.

Ромашковий чай з коньяком

Фото: Іnstagram/petal_pioneer

Ромашковий чай чудово поєднується з міцним алкоголем. Ми пропонуємо рецепт з коньяком, проте ви сміливо можете замінити його на віскі або темний ром. Якщо ж ви не вживаєте алкоголь, можете пропустити цей пункт. На бажання в ромашковий учай можна додавати імбир, зірочки бодяну або палички кориці.

Знадобиться:

коньяк — 2 ст. л.

лимон — половинка

мед — 1 ст. л.

окріп — 1 склянка

ромашковий чай — 1 пакетик або 1 ч. л. сушених квітів

Як готувати

З половинки лимона вичавити сік. Змішати його з коньяком у чашці. Додати гарячу воду і перемішувати, поки мед не розчиниться. Додати чайний пакетик або квіти ромашки та залишити на 5 хвилин.

Золоте молоко

Фото: Instagram/simplyquinoa

Золоте молоко — тренд останніх років серед прихильників довгого повноцінного життя. Головні інгредієнти золотого молока – чудова п'ятірка спецій: куркума, кардамон, кориця, імбир, чорний перець. Група підтримки – будь-яке молоко (підійде як тваринне, так і рослинне), мед чи кленовий сироп.

Знадобиться на 1 порцію:

порошок куркуми — 1 ч. л.

мелена кориця — 0.5 ч. л.

тертий корінь імбиру — 0.5 ч. л.

кардамон — 5-6 шт. (подрібнити качалкою)

чорний мелений перець — щіпка

мед — 1 ч. л.

молоко — 1 склянка

Як готувати:

Змішати всі інгредієнти у невеликій каструлі. Довести до кипіння і зменшити вогонь, щоб суміш тихенько кипіла. Варити приблизно 5 хвилин, поки молоко не стане однорідного золотистого кольору. Процідити суміш і пити одразу. Або ж можна остудити і поставити в холодильник там напій може зберігатися кілька днів. Як правило, золоте молоко п'ють гарячим, але деяким дуже подобається холодна пряна суміш.

Апельсиново-обліпиховий чай з розмарином

Фото: Instagram/saharisha

Взагалі-то можна приготувати звичайний чай з обліпихою і на цьому вспокоїтися. Проте чому би не розбавити кислинку помаранчевих ягід цитрусовою ноткою апельсина та трав'яним запахом розмарину? Обидва ці інгредієнти чудово поєднуються з обліпихою.

Знадобиться:

обліпиха — 2 ст. л.

апельсин — половинка

розмарин — 2 гілочки

мед — на смак

вода — 500 мл

Як готувати

Обліпиху скласти в чайник для заварювання. Почавити, щоб ягоди дали сік. Якщо у вас заморожені ягоди, їх треба попередньо розморозити. Додати в чайник розмарин і порізаний кружальцями апельсин. Залити окропом і дати настоятись 5 хвилин. Потім розлити по чашках і додати до смаку мед. Приємного чаювання.

Чай з шипшиною

Фото: Іnstagram/kseniasha80

Шипшиновий чай не дуже популярний, його навряд чи зустрінеш у меню модних кав'ярень на відміну від імбирного чи обліпихового. Проте шипшина містить величезну кількість вітаміну С (набагато більше, ніж у цитрусах, смородині та червоному перці!), а отже вона просто незамінна при зміцненні імунітету та профілактиці сезонних застуд, вона допомагає від кашлю, закладеності носа, болю в горлі.

Знадобиться:

вода — 500 мл

чорний чай — 1 ст. л.

шипшина — 100 г

Як готувати: