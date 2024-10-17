Гарбузове лате та ще 7 рецептів кави для холодної осені
З приходом осені чай і кава з льодом ідуть у забуття, а ми починаємо пити гарячі, ароматні напої. А що може зігріти холодним днем краще за гаряче гарбузове латте, чи запашну каву зі спеціями? Пропонуємо вам рецепти кавових напоїв з осінніми смаками, які чудово зігріють і подарують заряд бадьорості.
У кожному рецепті використовується міцна чорна кава — інколи її розбавляють молоком, а інколи просто додають спеції. Міцну каву можна заварювати будь-яким зручним способом, це може бути еспресо, кава в джезві або в гейзерній кавоварці мока-пот.
Гарбузове лате
Одним із найпопулярніших осінніх смаків є гарбуз. Каву з гарбузовим сиропом можна знайти в будь-якій кав'ярні. Але насправді у цих напоях часто немає справжнього гарбуза, в основному використовуються прянощі типу кориці, імбиру, мускатного горіха, які створюють осінній смак і відчуття гарбузового смаку. Ми ж пропонуємо приготувати “трушний” гарбузовий лате з додавання натурального гарбузового пюре.
Гарбузове пюре радимо приготувати заздалегідь, як це зробити, можна дізнатися тут.
Знадобиться:
- гарбузове пюре — 4 ст. л.
- молоко — 250 мл
- чорна кава — 120 мл
- цукор — 1 ст.
- мелена кориця — 1/2 ч. л.
- мускатний горіх — 1/4 ч. л.
Як готувати:
- Зварити міцну чорну каву.
- У сотейник додати молоко, гарбузове пюре, цукор, корицю та мускатний горіх. Поставити на повільний вогонь.
- Не доводячи суміш до кипіння, енергійно збити вінчиком або міксером на малій швидкості. Вимкнути гарбузову суміш і продовжити збивати доти, доки не з'явиться пінка.
- Налити гарбузову суміш у високу склянку, чашку або кухоль. Додати міцну свіжозаварену каву.
- При подачі напій можна прикрасити збитими вершками та посипати какао чи корицею.
Масала кава
Масала — це суміш так званих "теплих" спецій, що використовується для приготування різних страв і чаю масала. В набір спецій зазвичай входять кардамон, гвоздика, кориця, імбир, чорний перець, насіння фенхелю та інші — чітко переліку немає, все залежить від регіону та смакових уподобань.
Ми пропонуємо приготувати масала-каву, бо впевнені, що ці "теплі спеції" дуже добре пасують цьому напою.
Знадобиться:
- мелена кава — 2 ч. л.
- вода — 100–150 мл
- молоко — 70 мл
- мелена кориця — 1 ч. л.
- зерна кардамону — 1/2 ч. л.
- мелений імбир — 1/3 ч. л.
- зерна коріандру — 1/2 ч. л.
- гвоздика — 5-7 бутонів
- чорний перець — 3-5 горошин
- цукор — на смак
Як готувати:
- Підготувати суху суміш масала: у ступці розтерти спеції, щоб посилити їхній аромат. Якщо у вас немає ступки, можна скористатися кавомолкою.
- У турці зварити каву: залити водою і коли вона нагріється, додати пів чайної ложки суміші масала.
- Додати в пряну каву молоко і довести майже до кипіння: щойно з'являться перші бульбашки, зняти з вогню. Перелити в чашку, прикрасити меленою корицею і подавати.
Кокосова кава
Кокосова кава — це, по суті, звичайна кава з молоком, тільки замість коров'ячого використовується кокосове молоко. Звісна річ, його не так легко дістати, як звичайне, проте можна використовувати консервоване із банок, таке можна знайти в будь-якому великому супермаркеті. Якщо у вас є вдома свіжі кокоси, можна подавати напій у половинках кокоса.
Знадобиться:
- чорна міцна кава — 100 мл
- кокосове молоко — 50 мл
- цукор — на смак
Як готувати:
- Зварити міцну чорну каву будь-яким зручним для вас способом.
- У турку налити кокосове молоко, прогріти його на невеликому вогні, але не доводити до кипіння.
- Влити каву, додати цукор на смак і розмішати, тримаючи на повільному вогні. Подавати гарячим.
Кава з солоною карамеллю
Солона карамель — ще один чудовий інгредієнт для осінньої кави. Її можна приготувати заздалегідь і використовувати за нагоди, наприклад, додавати до оладків, млинців і сирників на сніданок, а також до канапок чи тортиків.
Знадобиться:
- цукор — 200 г
- вершки 33% — 120 мл
- вершкове масло — 100 г
- морська сіль — 1 ч. л.
- міцна кава — 50 мл
- молоко — 200 мл
Як готувати:
- Приготувати солону карамель. Цукор насипати в каструлю з товстим дном. Поставити на середній вогонь. Коли цукор почне танути, почати мішати ложкою. Мішати постійно, цукор не повинен пригоріти.
- Коли цукор перетвориться на сироп красивого бурштинового кольору, додати нарізане шматочками вершкове масло. Мішати, поки масло повністю не розтане. Коли суміш стане однорідною, влити вершки і варити хвилин п’ять на мінімальному вогні, постійно помішуючи.
- Додати половину солі, розмішати і скуштувати на смак — на бажання додати ще солі. Зняти з плити, остудити та перелити в баночку.
- Зварити міцну каву, молоко підігріти.
- У чашку покласти одну-дві ложки солоної карамелі на дно, налити молоко, а зверху — каву.
Кава Бейліс
Кава з лікером Baileys — одне з найкращих поєднань, на нашу скромну думку. Вершковий смак Baileys чудово поєднується з кавою та молоком, а алкоголь, який присутній в лікері, майже не відчувається.
Знадобиться:
- чорна кава — 100 мл
- лікер Baileys — 50 мл
- молоко — 50 мл
Як готувати:
- Зварити міцну чорну каву будь-яким зручним для вас способом.
- Молоко підігріти в невеликому сотейнику або джезві.
- Влити в гаряче молоко зварену каву і розмішати. За потреби каву треба процідити, щоб не було макухи.
- В останню чергу додати лікер, перемішати і перелити в склянку. Прикрасити тертим шоколадом й одразу подавати.
Кава по-ірландськи
Irish coffee взагалі-то відносять до гарячих коктейлів. Коктейль належить до офіційних напоїв Міжнародної асоціації барменів, категорія "Сучасна класика". Готують напій з гарячої кави, ірландського віскі й цукру — всі інгредієнти перемішують і прикрашають вершками. Оригінальний рецепт передбачає використання незбитих вершків, хоча для зручності частіше використовують збиті вершки.
Подають у спеціальній прозорій склянці з ручкою. В деяких випадках можна знайти подачу просто у склянці, але, нагадуємо, напій гарячий, тому тримати склянку без ручки не дуже зручно. Нижче даємо рецепт коктейлю, який зареєстрований Міжнародною асоціацією барменів і занесений до списку офіційних коктейлів International Bartenders Association.
Знадобиться:
- гаряча чорна кава — 80 мл (4 частини)
- ірландське віскі — 40 мл (2 частини)
- збиті вершки — 30 мл (1.5 частини)
- коричневий цукор — 1 чайна ложка
Як готувати:
- Заздалегідь збити вінчиком охолоджені свіжі вершки.
- Зварити чорну міцну каву будь-яким зручним способом.
- Обполоснути келих окропом. Покласти в нього цукор, залити гарячим еспресо, перемішати до повного розчинення. Додати віскі.
- За допомогою перевернутої ложки обережно влити вершки. В результаті має вийти чорний і білий шари з чіткими кордонами.
Кава з шоколадом і маршмелоу
Маршмелоу — це щось середнє між зефіром і пастилою. Цей чудовий десерт можна їсти як самостійно, так і додавати його в гарячі напої, де він плавиться від високої температури. На бажання перед подачею можна обпалити "зефірки" над газовою плитою або спеціальним пальником.
Знадобиться:
- вода — 200 мл
- мелена кава — 1.5 ст. л
- шоколад — 50 г
- маршмелоу — для подачі
- цукор — на смак
Як готувати:
- Зварити каву: покласти в турку, залити водою і довести до кипіння.
- Зняти з вогню, процідити. Перелити в чисту джезву або невеликий сотейник. Додати шоколад (темний або молочний), нагрівати на невеликому вогні, помішуючи, поки шоколад не розтане.
- Перелити чашку або склянку та прикрасити маршмелоу.
Цитрусова кава
Якщо влітку цитрусова кава асоціюється з капуоранжем, де замість молока в еспресо додається апельсиновий фреш, то восени ми пропонуємо готувати чорну каву з цедрою апельсина, що надасть напою неповторного аромату. На бажання можна також додати в таку каву улюблені спеції — корицю, бодян, гвоздику, кардамон та інші.
Знадобиться:
- мелена кава — 2 ч. л.
- вода – 150 мл
- апельсинова цедра — 1 ч. л.
- цукор — на смак
- спеції — на бажання
Як готувати:
- З апельсина натерти цедру. Слідкуйте, щоб натерти лише помаранчеву частину, без білої шкірки, бо гірчить.
- В турку насипати каву та цедру. На цьому етапі ж додати цукор і спеції, якщо плануєте їх використовувати.
- Залити водою і варити, помішуючи, на середньому вогні до перших бульбашок. Щойно почне булькати, зняти з вогню на кілька секунд, потім повернути на плиту і знову довести до перших бульбашок. Розлити по чашках і смакувати.
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