Гарбузове лате та ще 7 рецептів кави для холодної осені

З приходом осені чай і кава з льодом ідуть у забуття, а ми починаємо пити гарячі, ароматні напої. А що може зігріти холодним днем краще за гаряче гарбузове латте, чи запашну каву зі спеціями? Пропонуємо вам рецепти кавових напоїв з осінніми смаками, які чудово зігріють і подарують заряд бадьорості.

У кожному рецепті використовується міцна чорна кава — інколи її розбавляють молоком, а інколи просто додають спеції. Міцну каву можна заварювати будь-яким зручним способом, це може бути еспресо, кава в джезві або в гейзерній кавоварці мока-пот .

Гарбузове лате

Одним із найпопулярніших осінніх смаків є гарбуз. Каву з гарбузовим сиропом можна знайти в будь-якій кав'ярні. Але насправді у цих напоях часто немає справжнього гарбуза, в основному використовуються прянощі типу кориці, імбиру, мускатного горіха, які створюють осінній смак і відчуття гарбузового смаку. Ми ж пропонуємо приготувати “трушний” гарбузовий лате з додавання натурального гарбузового пюре.

Гарбузове пюре радимо приготувати заздалегідь, як це зробити, можна дізнатися тут .

Фото: Instagram/gastrofaza_pmroz

Знадобиться:

гарбузове пюре — 4 ст. л.

молоко — 250 мл

чорна кава — 120 мл

цукор — 1 ст.

мелена кориця — 1/2 ч. л.

мускатний горіх — 1/4 ч. л.

Як готувати:

Зварити міцну чорну каву. У сотейник додати молоко, гарбузове пюре, цукор, корицю та мускатний горіх. Поставити на повільний вогонь. Не доводячи суміш до кипіння, енергійно збити вінчиком або міксером на малій швидкості. Вимкнути гарбузову суміш і продовжити збивати доти, доки не з'явиться пінка. Налити гарбузову суміш у високу склянку, чашку або кухоль. Додати міцну свіжозаварену каву. При подачі напій можна прикрасити збитими вершками та посипати какао чи корицею.

Масала кава

Масала — це суміш так званих "теплих" спецій, що використовується для приготування різних страв і чаю масала. В набір спецій зазвичай входять кардамон, гвоздика, кориця, імбир, чорний перець, насіння фенхелю та інші — чітко переліку немає, все залежить від регіону та смакових уподобань.

Ми пропонуємо приготувати масала-каву, бо впевнені, що ці "теплі спеції" дуже добре пасують цьому напою.

Фото: Instagram/goldstruckcoffee

Знадобиться:

мелена кава — 2 ч. л.

вода — 100–150 мл

молоко — 70 мл

мелена кориця — 1 ч. л.

зерна кардамону — 1/2 ч. л.

мелений імбир — 1/3 ч. л.

зерна коріандру — 1/2 ч. л.

гвоздика — 5-7 бутонів

чорний перець — 3-5 горошин

цукор — на смак

Як готувати:

Підготувати суху суміш масала: у ступці розтерти спеції, щоб посилити їхній аромат. Якщо у вас немає ступки, можна скористатися кавомолкою. У турці зварити каву: залити водою і коли вона нагріється, додати пів чайної ложки суміші масала. Додати в пряну каву молоко і довести майже до кипіння: щойно з'являться перші бульбашки, зняти з вогню. Перелити в чашку, прикрасити меленою корицею і подавати.

Кокосова кава

Кокосова кава — це, по суті, звичайна кава з молоком, тільки замість коров'ячого використовується кокосове молоко. Звісна річ, його не так легко дістати, як звичайне, проте можна використовувати консервоване із банок, таке можна знайти в будь-якому великому супермаркеті. Якщо у вас є вдома свіжі кокоси, можна подавати напій у половинках кокоса.

Фото: Instagram/womanistan

Знадобиться:

чорна міцна кава — 100 мл

кокосове молоко — 50 мл

цукор — на смак

Як готувати:

Зварити міцну чорну каву будь-яким зручним для вас способом. У турку налити кокосове молоко, прогріти його на невеликому вогні, але не доводити до кипіння. Влити каву, додати цукор на смак і розмішати, тримаючи на повільному вогні. Подавати гарячим.

Кава з солоною карамеллю

Солона карамель — ще один чудовий інгредієнт для осінньої кави. Її можна приготувати заздалегідь і використовувати за нагоди, наприклад, додавати до оладків, млинців і сирників на сніданок , а також до канапок чи тортиків.

Фото: Instagram/kingdomcoffeeroasters

Знадобиться:

цукор — 200 г

вершки 33% — 120 мл

вершкове масло — 100 г

морська сіль — 1 ч. л.

міцна кава — 50 мл

молоко — 200 мл

Як готувати:

Приготувати солону карамель. Цукор насипати в каструлю з товстим дном. Поставити на середній вогонь. Коли цукор почне танути, почати мішати ложкою. Мішати постійно, цукор не повинен пригоріти. Коли цукор перетвориться на сироп красивого бурштинового кольору, додати нарізане шматочками вершкове масло. Мішати, поки масло повністю не розтане. Коли суміш стане однорідною, влити вершки і варити хвилин п’ять на мінімальному вогні, постійно помішуючи. Додати половину солі, розмішати і скуштувати на смак — на бажання додати ще солі. Зняти з плити, остудити та перелити в баночку. Зварити міцну каву, молоко підігріти. У чашку покласти одну-дві ложки солоної карамелі на дно, налити молоко, а зверху — каву.

Кава Бейліс

Кава з лікером Baileys — одне з найкращих поєднань, на нашу скромну думку. Вершковий смак Baileys чудово поєднується з кавою та молоком, а алкоголь, який присутній в лікері, майже не відчувається.

Фото: Instagram/baileysofficial

Знадобиться:

чорна кава — 100 мл

лікер Baileys — 50 мл

молоко — 50 мл

Як готувати:

Зварити міцну чорну каву будь-яким зручним для вас способом. Молоко підігріти в невеликому сотейнику або джезві. Влити в гаряче молоко зварену каву і розмішати. За потреби каву треба процідити, щоб не було макухи. В останню чергу додати лікер, перемішати і перелити в склянку. Прикрасити тертим шоколадом й одразу подавати.

Кава по-ірландськи

Irish coffee взагалі-то відносять до гарячих коктейлів. Коктейль належить до офіційних напоїв Міжнародної асоціації барменів, категорія "Сучасна класика". Готують напій з гарячої кави, ірландського віскі й цукру — всі інгредієнти перемішують і прикрашають вершками. Оригінальний рецепт передбачає використання незбитих вершків, хоча для зручності частіше використовують збиті вершки.

Подають у спеціальній прозорій склянці з ручкою. В деяких випадках можна знайти подачу просто у склянці, але, нагадуємо, напій гарячий, тому тримати склянку без ручки не дуже зручно. Нижче даємо рецепт коктейлю, який зареєстрований Міжнародною асоціацією барменів і занесений до списку офіційних коктейлів International Bartenders Association.

Фото: Іnstagram/cafe_de_tavern

Знадобиться:

гаряча чорна кава — 80 мл (4 частини)

ірландське віскі — 40 мл (2 частини)

збиті вершки — 30 мл (1.5 частини)

коричневий цукор — 1 чайна ложка

Як готувати:

Заздалегідь збити вінчиком охолоджені свіжі вершки. Зварити чорну міцну каву будь-яким зручним способом. Обполоснути келих окропом. Покласти в нього цукор, залити гарячим еспресо, перемішати до повного розчинення. Додати віскі. За допомогою перевернутої ложки обережно влити вершки. В результаті має вийти чорний і білий шари з чіткими кордонами.

Кава з шоколадом і маршмелоу

Маршмелоу — це щось середнє між зефіром і пастилою. Цей чудовий десерт можна їсти як самостійно, так і додавати його в гарячі напої, де він плавиться від високої температури. На бажання перед подачею можна обпалити "зефірки" над газовою плитою або спеціальним пальником.

Фото: Іnstagram/kingdomcoffeeroasters

Знадобиться:

вода — 200 мл

мелена кава — 1.5 ст. л

шоколад — 50 г

маршмелоу — для подачі

цукор — на смак

Як готувати:

Зварити каву: покласти в турку, залити водою і довести до кипіння. Зняти з вогню, процідити. Перелити в чисту джезву або невеликий сотейник. Додати шоколад (темний або молочний), нагрівати на невеликому вогні, помішуючи, поки шоколад не розтане. Перелити чашку або склянку та прикрасити маршмелоу.

Цитрусова кава

Якщо влітку цитрусова кава асоціюється з капуоранжем, де замість молока в еспресо додається апельсиновий фреш, то восени ми пропонуємо готувати чорну каву з цедрою апельсина, що надасть напою неповторного аромату. На бажання можна також додати в таку каву улюблені спеції — корицю, бодян, гвоздику, кардамон та інші.

Фото: Іnstagram/artphotoespresso

Знадобиться:

мелена кава — 2 ч. л.

вода – 150 мл

апельсинова цедра — 1 ч. л.

цукор — на смак

спеції — на бажання

Як готувати:

З апельсина натерти цедру. Слідкуйте, щоб натерти лише помаранчеву частину, без білої шкірки, бо гірчить. В турку насипати каву та цедру. На цьому етапі ж додати цукор і спеції, якщо плануєте їх використовувати. Залити водою і варити, помішуючи, на середньому вогні до перших бульбашок. Щойно почне булькати, зняти з вогню на кілька секунд, потім повернути на плиту і знову довести до перших бульбашок. Розлити по чашках і смакувати.