Що готувати з буряком: 8 смачних рецептів

Що готувати з буряком? Закладаємося, що першими вам спадуть на думку борщ, вінегрет і оселедець під шубою. Ще, може, буряковий хумус — бо він зараз чи не в кожному модному закладі. Але в нас є для вас кілька інших ідей — дуже смачних і простих у приготуванні.

Найскладніше в усіх цих рецептах — дочекатися поки приготуються буряки. Бо для цього, як відомо, потрібен час — мінімум година, а то і дві, якщо буряки великого розміру.

Якщо у вас великий буряк, радимо його помити, почистити, розрізати на кілька частин, загорнути в пергамент, а потім у фольгу. Викласти на деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку та запікати 40–60 хвилин або поки виделка не буде легко проколювати буряк.

А потім робіть з цим буряком усе, що вам заманеться: готуйте салати, пироги, запіканки та навіть десерти. Нижче ми зібрали для вас добірку солоних і солодких страв з буряком.

Буряк по-селянськи

Фото: Unsplash/Monika Grabkowska

Чудова альтернатива картоплі. Такий буряк може стати прекрасним гарніром до смаженої курки чи запеченої риби, основою для салатів, а також самостійною закускою — просто викладіть його на тарілку та подайте з улюбленим соусом.

Знадобиться:

буряк — 2-3 шт.

часник — 2 зубчики

олія — 2 ст. л.

сіль, перець, улюблені трави — на смак

Як готувати:

Буряк помити, почистити від шкірки, нарізати скибками як картоплю по-селянськи. Скласти в глибоку миску, додати олію, сіль, перець, духмяні трави та пропущений через прес часник. Добре перемішати, щоб спеції добре огорнули бурячки з усіх боків. Викласти на застелене пергаментом деко в один шар – викладайте так, щоб шматочки буряка не торкалися одне одного. Прикрити фольгою, поставити в нагріту до 200 градусів духовку та запікати 50 хвилин або поки буряк не стане м’яким.

Котлетки

Фото: Instagram/mymasalabox

Бурякові котлети — чудова ідея для швидкої перекуски або повноцінної страви. Пропонуємо приготувати їх на грузинський манір — з додаванням волоських горішків, сванської солі та хмелі-сунелі. Зверніть увагу, що веганський рецепт бурякових котлет, тобто готується без додавання яєць. Якщо буряковий фарш «розповзається» (це може бути через велику кількість рідину в самих буряках), додайте в нього більше панірувальних сухарів.

Знадобиться:

варений буряк — 500 г

волоські горіхи — 250 г

синя цибуля червона — 2 шт.

панірувальні сухарі — 1 склянка

кінза — 1 пучок

хмелі-сунелі — 2 ч. л.

часник — 5 зубчиків

сванська сіль — на смак

перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати:

Цибулю та часник почистити, розрізати навпіл. Кінзу помити та підсушити паперовими рушниками. Буряк подрібнити м’ясорубкою, блендером або кухонним комбайном. Масу трохи відтиснути — але не насухо. Сік, який виділиться, злити. Його, до речі, можна не виливати, а додати в інші страви — наприклад, в тісто для млинців. Кінзу, цибулю, горіхи та часник теж подрібнити м’ясорубкою, блендером або кухонним комбайном. Отриману масу перекласти в миску з буряком. Додати сванську сіль, перець, хмелі-сунелі та половину панірувальних сухарів. Добре вимішати. Другу половину панірувальних сухарів висипати на пласку тарілку. Сформувати котлетки, обваляти їх у панірувальних сухарях. Викладати на розпечену та змащену олією пательню та смажити на великому вогні до засмаглої скоринки з обох боків. Смажити котлетки треба зовсім недовго, бо вони по факту вже готові. Треба лише, щоб вони схопилися кірочкою, тому важливо смажити їх саме на великому вогні, не відходячи від плити та не відволікаючись.

Капрезе

Фото: holisticfoodie.com

Салат капрезе — мабуть, одна з найпростіших страв на світі. Помідори та моцарелу нарізати кружальцями, викласти їх на тарілку, перекладаючи зеленим листям базиліку так, щоб салат символізував кольори італійського прапора, — ото і все. Якщо замінити в цьому ланцюжку помідори на буряк, вийде не гірше.

Знадобиться:

буряк — 1 шт.

велика моцарела — 1 шт.

базилік — 3-4 гілочки

сіль, перець — на смак

олія — для заправки

насіння або горішки — для подачі

Як готувати:

Буряк помити, відварити або запекти до готовності. Готовий буряк почистити та нарізати кружальцями або півкільцями. Моцарелу теж порізати шматочкам або нарвати руками. З базиліку обірвати листочки. Викласти на пласку таріль буряк і сир, розкласти листочки базиліку. Посолити й поперчити, скропити олією. Посипати насінням або горішками і подавати.

Оладки

Фото: sandhyahariharan.co.uk

Бурякові оладки — це, по-перше, красиво. Бо виходять яскраво-малинового кольору й одним своїм видом поліпшують настрій. Не кажучи вже про те, що Instagram i TikTok будуть плакати від такої краси. Готуються вони так само як і звичайні оладки, просто в тісто треба додати трошки бурячків. Подавати можна з чим завгодно — зі сметаною, медом, згущеним молоком, улюбленим варенням і сезонними ягодами та фруктами.

Знадобиться:

варений буряк (невеликий) — половинка

кефір — 1 склянка

яйце — 1 шт.

цукор — 2 ст. л.

сода — на кінчику чайної ложки

оцет чи лимонний сік — 1 ч. л.

борошно — 10 ст. л.

олія — ​​для смаження

ягоди чи фрукти — для подачі

Важливий момент: усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, так оладки вийдуть пишніші. Для цього просто дістаньте їх із холодильника за пару годин перед приготуванням.

Як готувати:

Кефір вилити в глибоку миску, вбити туди яйце і додати погашену оцтом чи лимонним соком соду. Додати цукор і добре все збити вінчиком. Потроху додавати борошно, постійно збиваючи. Тісто має вийти як густа сметана і повільно стікати з ложки. Якщо тісто вийшло надто рідким, додайте ще борошна. Варений буряк перебити блендером у пюре і вмішати в тісто. На бажання, можна спочатку перебити в блендері буряк, потім додати всі інші інгредієнти і збити все до однорідності. Нагріту сковорідку змастити олією. Викласти ложкою оладки. Смажити на середньому вогні, щоб вони добре просмажилися і тісто не «витікало».

Смореброд

Фото: mariliisilover.com

Чудова альтернатива шубі та шана данським сморебродам. Взагалі-то поєднувати буряки та оселедець вперше придумали саме скандинави. Салати з інгредієнтів, типових для шуби, були поширені ще в першій половині XIX століття в кухнях країн Скандинавії, а також у Німеччині під назвою “оселедцевий салат”. салат “Шуба”, який нібито придумали в “совку” — це просто гастрономічна калька.

Так звана радянська кухня майже не має унікальних страв, бо чи не всі вони запозичені в інших народів. Тому пропонуємо приготувати данські смореброди з буряком та оселедцем. Або просто канапки по-нашому.

Знадобиться:

варений буряк — 1 шт.

філе маринованого оселедця — 1 шт.

синя цибуля — 1 шт.

майонез — 1 ст. л.

солоний або свіжий огірок — 1 шт.

улюблений хліб

перепелині яйця

Як готувати:

Яйця відварити й почистити. Розрізати навпіл. Варений буряк натерти на тертці, заправити майонезом і добре перемішати. З оселедця видалити кісточки (якщо є) та нарізати шматочками. Цибулю почистити й нарізати тонкими кільцями. Огірок нарізати кружальцями. Скибочки хліба підсушити в тостері або на сковороді без олії. Викласти на них бурякову масу, зверху огірок та оселедець. Прикрасити цибулею та вареними яйцями.

Майонез, до речі, можна приготувати власноруч. Маємо перевірений рецепт домашнього майонезу від італійського шефа Марко Черветті .

Кекс

Фото: everydayhealthyrecipes.com

Солодка випічка з буряком виходить просто відмінна. Воно і не дивно, адже овоч сам по собі солодкий, тому в десертах відчуває себе як риба у воді. Бурякове тісто добре поєднується з шоколадом, волоськими горіхами і легким кремом на основі сметани чи крем-сиру. Пропонуємо приготувати буряковий кекс з горішками, корицею і гвоздикою — ідеально до чашки гарячого кави або запашного чаю.

Знадобиться:

варений або запечений буряк — 3 шт.

яйця — 3 шт.

цукор — 200 г

густий йогурт — 150 мл

олія — 50 мл

пшеничне борошно — 75 г

манна крупа — 200 г

волоські горіхи — 150 г

розпушувач — 1 ч. л.

мелена кориця — 1 ч. л.

мелена гвоздика — щіпка

вершкове масло — для змащування форми

Як готувати:

Варений буряк почистити і натерти на дрібній тертушці. Волоські горіхи порізати ножем або розкачати скалкою. Яйця збити з цукром до повітряного стану, додати олію та йогурт, добре вимішати. Потім додати борошно та манку, розпушувач, корицю і дрібку меленої гвоздики. Перемішати до однорідності. В отриману масу додати тертий буряк і рубані волоські горіхи. Знову гарненько вимішати. Форму для кексу (можна прямокутну, можна з дірочкою) добре змастити вершковим маслом. Викласти тісто та поставити в нагріту до 170 градусів духовку. Випікати 45-60 хвилин, точний час залежить від вашої духовки. Готовність кексу перевіряти шпажкою, вона має легко виходити з тіста і бути сухою.

Пиріг з буряком

Фото: Instagram/razykitchen

Пироги з буряком виходять чудові не лише солодкі, а й солоні. Солодкість буряків чудово поєднується з м’якими сиром — бринзою, фетою, козиними або крем-сиром. Тісто може бути будь-яким, на бажання ви можете приготувати французьку галету з буряком. Проте ми пропонуємо полегшений варіант — з готового листкового тіста.

Знадобиться:

листкове тісто — 1 шт.

варений буряк — 2 шт.

крем-сир — 250 г

сметана — 100 г

зелень — на смак

сіль, перець — на смак

яйце — 1 шт.

улюблені горішки

Як готувати:

Листкове тісто розморозити. Розкачати на присипаній борошном поверхні та надрізати ножем по всьому периметру, відступаючи по парі сантиментрів від краю. Варений або запечений буряк почистити та нарізати тонкими кружальцями. Чим тонкіше, ви наріжете буряк, тим краще. Крем-сир викласти в миску, додати сметану і дрібно січену зелень на ваше бажання — кріп, петрушку, зелену цибулю тощо. Додати трошки солі й перцю і добре вимішати. Отриманою масою змастити тісто, не заходячи за надрізані краї. Зверху на сирну масу рівномірно розкласти шматочки буряка. Надрізані краї тісто змастити збитим яйцем за допомогою кулінарного пензлика. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати 15-20 хвилин. Тісто має піднятися та стати золотаво-коричневим. При подачі посипати улюбленим горішками та прикрасити свіжою зеленню.

Гратен

Фото: Instagram/lovebeets_uk

Запіканку гратен зазвичай готують із картоплі, проте ніхто не заважає розбавити цей овоч іншими коренеплодами — морквою, ріпою, коренем селери, пастернаком або буряком.

Знадобиться:

картопля — 1 кг

сирий буряк — 500 г

вершки 33% — 500 мл

молоко — 300 мл

свіжий розмарин — 2-3 гілочки

мускатний горіх — дрібка

сіль, перець — на смак

вершкове масло — для змащування форми

Як готувати: