Кулінарна спадщина: пісні голубці від Марко Черветті
Голубці — майже сакральна страва в українській кухні. М'ясні та пісні, зі звичайної капусти або з кислої — їх готують як на щодень, так і на великі свята.
Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті в рамках гастрономічної експедиції на Прикарпатті вивчив місцеві традиції різдвяного столу. Від місцевої господині пані Галини, із села Річка Косівського району Івано-Франківської області, він дізнався особливості приготування пісних голубців. Пані Галина залюбки поділилася рецептом цієї страви, який вона дізналася від своєї бабусі.
Ці голубці — одна з 12 пісних страв, яка має обов'язково бути на святковому столі на Святвечір.
Хоча такі голубці можна готувати не лише напередодні Різдва. Це смачна й ситна страва для посту, яка чудово смакуватиме всім, хто дотримується веганської дієти.
Знадобиться на 5-літрову каструлю:
- квашена капуста — ціле листя
- кукурудзяна крупа — 1 склянка
- рис — 1 склянка
- морква — 2 шт.
- ріпчаста цибуля — 2 шт.
- болгарський перець — 1 шт.
- кріп — 1/2 пучок
- петрушка — 1/2 пучок
- олія — 300 г
- сіль — 1 ч. л.
- чебрець — 7 гілочок
- лавровий лист — 2 шт.
Як готувати
- Моркву, цибулю та болгарський перець чистимо. Моркву тремо на великій тертці, цибулю й перець дрібно шаткуємо. Обсмажуємо все в олії до м’якості.
- Рис і кукурудзяну крупу відварюємо в окремих каструлях до м’якості. Даємо трошки вистигнути, потім змішуємо все разом. Додаємо обсмажені овочі й дрібно січений кріп і петрушку. Солимо, добре вимішуємо.
- Отриманою сумішшю начиняємо квашене капустяне листя, загортаючи кожен листочок щільним ролом.
- На дно каструлі викладаємо гілочки чебрецю та лаврове листя, зверху щільно кладемо голубці. Заливаємо водою, доводимо до кипіння. Відтак зменшуємо вогонь і залишаємо повільно тушкуватися на 4-5 годин.
Фото на обкладинці: killingthyme.net