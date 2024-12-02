Кулінарна спадщина: пісні голубці від Марко Черветті

Голубці — майже сакральна страва в українській кухні. М'ясні та пісні, зі звичайної капусти або з кислої — їх готують як на щодень, так і на великі свята.

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті в рамках гастрономічної експедиції на Прикарпатті вивчив місцеві традиції різдвяного столу. Від місцевої господині пані Галини, із села Річка Косівського району Івано-Франківської області, він дізнався особливості приготування пісних голубців. Пані Галина залюбки поділилася рецептом цієї страви, який вона дізналася від своєї бабусі.

Ці голубці — одна з 12 пісних страв, яка має обов'язково бути на святковому столі на Святвечір.

Хоча такі голубці можна готувати не лише напередодні Різдва. Це смачна й ситна страва для посту, яка чудово смакуватиме всім, хто дотримується веганської дієти.

Знадобиться на 5-літрову каструлю:

квашена капуста — ціле листя

кукурудзяна крупа — 1 склянка

рис — 1 склянка

морква — 2 шт.

ріпчаста цибуля — 2 шт.

болгарський перець — 1 шт.

кріп — 1/2 пучок

петрушка — 1/2 пучок

олія — 300 г

сіль — 1 ч. л.

чебрець — 7 гілочок

лавровий лист — 2 шт.

Як готувати

Моркву, цибулю та болгарський перець чистимо. Моркву тремо на великій тертці, цибулю й перець дрібно шаткуємо. Обсмажуємо все в олії до м’якості. Рис і кукурудзяну крупу відварюємо в окремих каструлях до м’якості. Даємо трошки вистигнути, потім змішуємо все разом. Додаємо обсмажені овочі й дрібно січений кріп і петрушку. Солимо, добре вимішуємо. Отриманою сумішшю начиняємо квашене капустяне листя, загортаючи кожен листочок щільним ролом. На дно каструлі викладаємо гілочки чебрецю та лаврове листя, зверху щільно кладемо голубці. Заливаємо водою, доводимо до кипіння. Відтак зменшуємо вогонь і залишаємо повільно тушкуватися на 4-5 годин.