Що робити з черствим багетом — смачний рецепт від Марко Черветті
Купили на свята забагато багетів і тепер вони черстві та сумні лежать на кухні? Не поспішайте їй викидати!
Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті ділиться рецептом чудової італійської страви, для якої знадобиться саме засохлий багет. За його словами, ця страва стане чудовим сніданком, швидкою перекускою або прекрасною закускою під вино.
Знадобиться:
- багет — половинка
- великий помідор — 1 шт.
- перчик чилі (не гострий) — 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- зелена цибуля — 1 стебло
- олія — 2 ст. л.
- сіль — щіпка
- вода — 70 мл
Як готувати
- Томати помити й порізати маленькими кубиками. З чилі видалити кісточки й також дрібно нашаткувати. Часник подрібнити або пропусти через прес.
- На сковорідці розігріти олію, обсмажити часник, потім додати помідори і перець. Посолити, перемішати, обсмажити все разом 5 хвилин. Потім налити води.
- Багет розрізати на дві частини вздовж. Змастити кожну половинку олією.
- Викласти половинки багета на сковорідку з водою та овочами. Накрити кришкою і тушкувати пару хвилин. Потім зняти кришку і збільшити вогонь. Почекати поки випарується рідина.
- Перекласти багет на тарілку, зверху викласти тушковані овочі. Прикрасити дрібно нашаткованою зеленою цибулею.
Опубліковано: 06 січня 2025
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