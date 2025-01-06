Що робити з черствим багетом — смачний рецепт від Марко Черветті

Купили на свята забагато багетів і тепер вони черстві та сумні лежать на кухні? Не поспішайте їй викидати!

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті ділиться рецептом чудової італійської страви, для якої знадобиться саме засохлий багет. За його словами, ця страва стане чудовим сніданком, швидкою перекускою або прекрасною закускою під вино.

Знадобиться:

багет — половинка

великий помідор — 1 шт.

перчик чилі (не гострий) — 1 шт.

часник — 2 зубчики

зелена цибуля — 1 стебло

олія — 2 ст. л.

сіль — щіпка

вода — 70 мл

Як готувати