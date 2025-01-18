Українські сніданки: 8 традиційних рецептів
Якщо спитати в іноземця, що він уявляє собі під традиційним українським сніданком, навряд чи ми почуємо якусь притомну відповідь. Про турецький сніданок з безліччю крихітних тарілочок, про англійський сніданок з окатою яєчнею, беконом і квасолею, про солодкі французькі тости знають усі. І це не дивно, адже ці народи звели сніданки в культ.
В Україні так само є канонічні страви, але через відсутність належної промоції вони не так популярні у світі. Щиро сподіваємося, що в недалекому майбутньому це зміниться і до нас їхатимуть з цього світу, що з'їсти сирників чи лінивих вареничків.
А ми тим часом розповідаємо вам про 8 традиційних ранкових страв, що популярні в Україні, і традиційно ділимося рецептом їхнього приготування.
Сирники
Почнімо з сирників. Ці оладки з кисломолочного сиру, як називають їх іноземці, мабуть, є найочевиднішим і найпопулярнішим українським сніданком. Зранку можна готувати як солодкі, так і солоні сирники — наприклад, із зеленню або в'яленими томатами.
Ми пропонуємо класичний рецепт солодких сирників, що чудово смакуватимуть як із сезонними фруктами і ягодами, так і з варенням, сметаною, медом або згущеним молоком.
Знадобиться:
- кисломолочний сир — 500 г
- борошно — 2 ст. л. з гіркою + для посипки
- цукор — 2 ст. л.
- яйце — 1 шт.
- сіль — щіпка
- олія — для смаження
- сметана, варення, мед, згущене молоко — для подачі
Як готувати
- Сир збити блендером або перетерти ситом. Радимо обов'язково це робити, так сир матиме гладеньку консистенцію і сирники будуть пухкими й однорідними, без сирних крапельок.
- Додати в гладенький сир цукор, щіпку солі та яйце, добре перемішати ложкою або руками. Потім поступово додавати борошно, постійно перемішуючи.
- З готового тіста мокрими руками (руки треба змочити обов’язково, щоб до них не прилипав сир) сформувати кульки. Обкачати кульки в борошні, трошки притискаючи їх, щоб вийшли шайбочки.
- Викладати сирники на добре розігріту та змащену олією сковороду, смажити на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.
- Подавати сирники гарячими зі сметаною, медом, варенням, згущеним молоком або свіжими ягодами та фруктами.
Оладки
Оладки, мабуть, є другою за популярністю стравою на сніданок після сирників. Готувати їх можна як на кефірі, так і на молоці або воді, можна додавати дріжджі, щоб вони були більш пухкими, а можна класти в тісто улюблені фрукти та ягоди — яблука, полуницю, малину, вишні тощо.
Знадобиться:
- кефір — 1 склянка
- борошно — 1 склянка
- яйце — 1 шт.
- цукор — 1 ст. л.
- сода — 0,5 ч. л.
- сіль — щіпка
- олія — для смаження
Як готувати
- Кефір та яйця дістаньте з холодильника за годину до приготування, вони мають бути кімнатної температури.
- Вилити кефір в миску, додати яйце, цукор, щіпку солі та соду. Гасити соду не треба, оскільки кефір — це і є кисле середовище, реакція відбудеться сама. Добре збити все вінчиком.
- Поступово додавати борошно, не припиняючи мішати. Це потрібно, щоб у тісті не було грудочок.
- Оладки викладати ложкою на розпечену та змащену олією сковороду. Смажити на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Подавати зі сметаною, улюбленим варенням та свіжими ягодами та фруктами.
Деруни
Деруни, по факту, це ті ж самі оладки, тільки готуються вони з тертої картоплі. Це не найочевидніший сніданок, проте якщо ви ніколи не куштували деруни з крем-сиром і лососем зранку, ми наполегливо рекомендуємо вам це зробити. Думаємо, не треба пояснювати, що картопля і солона рибка просто створені одне для одного.
Якщо ви хочете приготувати дійсно автентичну страву, радимо терти картоплю на тертці, а не перебивати блендером. По-перше, так ви відчуватимете текстуру картоплі. По-друге, в давнину жодних девайсів не було.
Знадобиться:
- картопля — 5 шт.
- цибуля — 1 шт. (середня)
- яйце — 1 шт.
- крохмаль або борошно — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження (за потребою)
- сметана, крем-сир — для подачі
Як готувати
- Цибулю почистити та натерти на дрібній тертці.
- Картоплю помити й почистити, натерти на дрібній тертці. Добре відтиснути з картоплі всю-всю рідину. Це дуже важливий момент. Бо якщо не позбутися рідини, деруни розповзатимуться на сковорідці.
- Одразу додати картоплю до меленої цибулі, вбити яйця, додати борошно або крохмаль. Посолити, поперчити, добре вимішати ложкою.
- Одразу викладати ложкою на добре розігріту розпечену та змащену олією сковорідку. Смажити до золотистого кольору з обох боків.
Мазанці та накладанці
Бутерброд — ще одна з найпопулярніших страв на сніданок в Україні. Однак забудьте про тости й сендвічі, українською можна називати цю страву мазанці та накладанці. Якщо на хліб щось намазують (масло, варення тощо) — це мазанка. Якщо на хліб щось накладають — це накладанець. Якщо ж спершу намазати крем-сир або вершкове масло, а потім покласти шматочок шинки чи ковбаси, то це буде мазаний накладанець. Або ж просто канапка — як вам подобається.
Пропонуємо приготувати накладанці зі слабосолоним лососем та яєчнею-бовтанкою (або скремблом, як зараз модно казати на іноземний манір).
Знадобиться:
- філе лосося — 500 г
- цукор — 1 ст. л.
- сіль — 2 ст. л. + щіпка для бовтанки.
- яйця — 3 шт.
- вершкове масло — 1 ст. л.
- улюблений хліб — на смак
- зелень — для подачі
Як готувати
- Рибу помити, витерти насухо паперовим рушником. Шкірку можна не зрізати.
- Цукор і сіль змішати в мисці. Отриманою сумішшю добре натерти філе з усіх боків.
- Покласти рибу в контейнер із щільною кришкою, поставити на ніч у холодильник. Зранку злити рідину, яка утвориться в контейнері, скуштувати рибу на смак — якщо надто солона, можна промити її в холодній воді та витерти паперовим рушником. Але майте на увазі, що мита риба зберігається в холодильнику лише пару днів. Якщо її не мити, вона може стояти в холоді до 5 днів.
- Скибочки улюбленого хліба підсушити на сковороді, в тостері або духовці. Для бовтанки збити яйця в мисці з щіпкою солі.
- В сотейнику розтопити вершкове масло на повільному вогні. Щойно воно стане рідким (стежте, щоб не почало горіти!), влити збиті яйця. Стежте за краями яєчні: щойно вони почнуть схоплюватися, одразу починайте мішати лопаткою.
- Постійно мішайте пару хвилин, тримаючи пательню на мінімальному вогні. Важливо пам’ятати, що скрембл продовжує готуватися навіть після того, як ви вимкнете вогонь, тому рекомендуємо вимикати вогонь на хвилину раніше і відразу подавати. Готовий скрембл має бути повітряним, але на вигляд трохи сирим.
- Викласти скрембл на шматочки хліба, прикрасити лососем і дрібно рубаною зеленню й одразу подавати.
Налисники
Налисники — ще одна традиційна ранкова страва в Україні. До речі, якщо ви думаєте, що це одне й те саме, то ні. Тобто готуються вони за схо;им принципом, а от подача принципово відрізняється. Млинці, як правило, подають «порожніми» — складеними стосом або у формі трикутників, а додатки до них, наприклад, соуси чи джеми, подають окремо. Тим часом налисники завжди мають начинку. ЇЇ кладуть всередину млинця, краї тіста загортають і з млинця формують щільний рулетик. Начинка може бути солоною або солодкою, залежно від ваших вподобань.
Оскільки ми говоримо про сніданок, пропонуємо приготувати налисники з сиром. Проте вам ніхто не заважає загорнути в них будь-яку іншу “ранкову” начинку: яйця з тунцем, шинку з сиром або авокадо з лососем і крем-сиром.
Знадобиться:
- молоко — 0,5 л
- яйця — 2 шт.
- борошно — 5 ст. л.
- сіль — 0,5 ч. л.
- цукор — 1 ст. л.
- олія — 1 ст. л.
- сода — на кінчику ножа
- кисломолочний сир — 200 г
- сметана, варення — для подачі
Як готувати
- Молоко підігріти, додати яйця, добре перемішати, додати сіль, цукор і соди на кінчику ножа.
- Знову добре перемішати віночком, потім невеликими частинами додавати борошно, не перестаючи помішувати. Під кінець влити олію і знову перемішати.
- Смажити на великому вогні на змащеній олією чи жиром сковороді. Щоб отримати тонкі млинці, необхідно трохи наливати тісто на сковорідку, яку відразу ж нахиляти в різні боки, щоб рідина рівномірно розтеклася поверхнею
- Сир збити блендером або перетерти через сито. На бажання можна додати в сир цукор, родзинки або порізану курагу. Загорнути сир у готові млинці та подавати зі сметаною.
Сирна запіканка
Солодка сирна запіканка — найближча родичка сирників, але на сніданок вона чомусь не така популярна. І дарма! Адже її набагато легше приготувати на кілька людей: замісили тісто, виклали у форму, поставили в духовку й воно саме собі там печеться. Крім того, можна постійно “гратися” з інгредієнтами. Не бійтеся додавати роддзинки, курагу, вялені вишні або журавлину, а також свіжі яблука, груші та сезонні ягоди.
Знадобиться:
- сир — 500 г
- сметана — 3 ст. л.
- манка — 2 ст. л.
- цукор — 3 ст. л.
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- яйця – 2 шт.
- вершкове масло — для змащування
- свіжі ягоди, цукрова пудра — для подачі
Як готувати
- Сир подрібнити: збити блендером, перетерти через сито або товкачкою для картоплі.
- В окрему миску насипати манку, додати сметану, перемішати і залишити на 30 хвилин.
- Тим часом змішати сир, яйця, цукор і ванільний цукор — міксером чи занурювальним блендером — або ж добре вимішати ложкою. В отриману масу додайте набухлу манку зі сметаною. На бажання на цьому етапі можна додати родзинки, курагу або інші сухофрукти (тільки попередньо не забудьте замочити їх у теплій воді).
- Форму для запікання змастити маслом і присипати манною крупою. Викласти сирну масу і розрівняти лопаткою.
- Поставити в нагріту до 180 градусів духовку та запікати 40-45 хвилин. Перед подачею дайте трохи вистигнути і прикрасити свіжими ягодами й присипати цукровою пудрою.
Ліниві вареники
Популярний український сніданок, який готується за принципом галушок, але з додаванням кисломолочного сиру. Кажуть, цю страву готували ще за часів запорозьких козаків, коли жінки частували чоловіків варениками з сиром. Часу на приготування тіста й ліплення вареників тоді вистачало не завжди, тож розумні українки вигадали просто змішати всі інгредієнти разом.
Знадобиться:
- сир — 400 г
- яйця — 2 шт.
- борошно — 5 ст. л.
- цукор — 1–2 ст. л. (на смак)
- сіль — щіпка
- ванільний цукор — на бажання
- сметана, варення — для подачі
Як готувати
- У глибокій мисці збити яйця із цукром і щіпкою солі. На бажання додайте пакетик ванільного цукру. Додати сир, добре вимішати ложкою.
- Додайте в тісто просіяне борошно, добре перемішати і замісити м’яке еластичне тісто.
- На присипаній борошном поверхні розкачати тісто тонкою ковбаскою, яку розрізати на однакові невеличкі шматочки.
- Готові вареники опускати в киплячу, трошки підсолену воду та варити близько 5 хвилин. Щойно вони спливуть на поверхню, дістати шумівкою та викласти на тарілку.
- Подавати зі сметаною та варенням або ж просто посипавши вареники цукром.
Каша
Каші на сніданок для українців — звична й дуже популярна страва. Та і взагалі каша — гречана, пшоняна, вівсяна, манна, рисова — неодмінна частина української кухні в будь-яку частину дня.
Для ранкового частування ми пропонуємо приготувати рисову кашу з гарбузом. Рис для цієї страви підійде будь-який. Якщо робити з пропареного довгозернистого, каша вийде розсипчастою. Якщо взяти круглий звичайний, каша вийде більш клейкою і кремовою на кшталт ризото.
Знадобиться:
- гарбуз — 500 г
- рис — 1 склянка
- молоко — 1 склянка
- вода — 1 склянка + для варки гарбуза
- сіль — дрібка
- цукор або мед — на смак
- кориця — 1/3 ч. л.
- вершкове масло — для подачі
Як готувати
- Гарбуз почистити і порізати маленькими кубиками. Скласти в каструлю, налити води так, щоб вона вкрила гарбуз і варити поки гарбуз не стане м'яким. Готовий подрібнити: розім'яти виделкою, почавити товкачиком для картоплі або перебити блендером.
- Додати в каструлю з гарбузом рис, влити воду та молоко. Додати дрібку солі, корицю, мед або цукор.
- Варити, помішуючи, на повільному вогні нижче середнього до готовності рису. Подавати зі шматочком вершкового масла.