Українські сніданки: 8 традиційних рецептів

Якщо спитати в іноземця, що він уявляє собі під традиційним українським сніданком, навряд чи ми почуємо якусь притомну відповідь. Про турецький сніданок з безліччю крихітних тарілочок, про англійський сніданок з окатою яєчнею, беконом і квасолею, про солодкі французькі тости знають усі. І це не дивно, адже ці народи звели сніданки в культ.

В Україні так само є канонічні страви, але через відсутність належної промоції вони не так популярні у світі. Щиро сподіваємося, що в недалекому майбутньому це зміниться і до нас їхатимуть з цього світу, що з'їсти сирників чи лінивих вареничків.

А ми тим часом розповідаємо вам про 8 традиційних ранкових страв, що популярні в Україні, і традиційно ділимося рецептом їхнього приготування.

Сирники

Почнімо з сирників. Ці оладки з кисломолочного сиру, як називають їх іноземці, мабуть, є найочевиднішим і найпопулярнішим українським сніданком. Зранку можна готувати як солодкі, так і солоні сирники — наприклад, із зеленню або в'яленими томатами.

Ми пропонуємо класичний рецепт солодких сирників, що чудово смакуватимуть як із сезонними фруктами і ягодами, так і з варенням, сметаною, медом або згущеним молоком.

Фото: Instagram/mompleasela

Знадобиться:

кисломолочний сир — 500 г

борошно — 2 ст. л. з гіркою + для посипки

цукор — 2 ст. л.

яйце — 1 шт.

сіль — щіпка

олія — для смаження

сметана, варення, мед, згущене молоко — для подачі

Як готувати

Сир збити блендером або перетерти ситом. Радимо обов'язково це робити, так сир матиме гладеньку консистенцію і сирники будуть пухкими й однорідними, без сирних крапельок. Додати в гладенький сир цукор, щіпку солі та яйце, добре перемішати ложкою або руками. Потім поступово додавати борошно, постійно перемішуючи. З готового тіста мокрими руками (руки треба змочити обов’язково, щоб до них не прилипав сир) сформувати кульки. Обкачати кульки в борошні, трошки притискаючи їх, щоб вийшли шайбочки. Викладати сирники на добре розігріту та змащену олією сковороду, смажити на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Подавати сирники гарячими зі сметаною, медом, варенням, згущеним молоком або свіжими ягодами та фруктами.

Оладки

Оладки, мабуть, є другою за популярністю стравою на сніданок після сирників. Готувати їх можна як на кефірі, так і на молоці або воді, можна додавати дріжджі, щоб вони були більш пухкими, а можна класти в тісто улюблені фрукти та ягоди — яблука, полуницю, малину, вишні тощо.

Фото: Instagram/allweeat_com

Знадобиться:

кефір — 1 склянка

борошно — 1 склянка

яйце — 1 шт.

цукор — 1 ст. л.

сода — 0,5 ч. л.

сіль — щіпка

олія — ​​для смаження

Як готувати

Кефір та яйця дістаньте з холодильника за годину до приготування, вони мають бути кімнатної температури. Вилити кефір в миску, додати яйце, цукор, щіпку солі та соду. Гасити соду не треба, оскільки кефір — це і є кисле середовище, реакція відбудеться сама. Добре збити все вінчиком. Поступово додавати борошно, не припиняючи мішати. Це потрібно, щоб у тісті не було грудочок. Оладки викладати ложкою на розпечену та змащену олією сковороду. Смажити на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Подавати зі сметаною, улюбленим варенням та свіжими ягодами та фруктами.

Деруни

Деруни, по факту, це ті ж самі оладки, тільки готуються вони з тертої картоплі. Це не найочевидніший сніданок, проте якщо ви ніколи не куштували деруни з крем-сиром і лососем зранку, ми наполегливо рекомендуємо вам це зробити. Думаємо, не треба пояснювати, що картопля і солона рибка просто створені одне для одного.

Якщо ви хочете приготувати дійсно автентичну страву, радимо терти картоплю на тертці, а не перебивати блендером. По-перше, так ви відчуватимете текстуру картоплі. По-друге, в давнину жодних девайсів не було.

Фото: gastronotherapy.com

Знадобиться:

картопля — 5 шт.

цибуля — 1 шт. (середня)

яйце — 1 шт.

крохмаль або борошно — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

олія — для смаження (за потребою)

сметана, крем-сир — для подачі

Як готувати

Цибулю почистити та натерти на дрібній тертці. Картоплю помити й почистити, натерти на дрібній тертці. Добре відтиснути з картоплі всю-всю рідину. Це дуже важливий момент. Бо якщо не позбутися рідини, деруни розповзатимуться на сковорідці. Одразу додати картоплю до меленої цибулі, вбити яйця, додати борошно або крохмаль. Посолити, поперчити, добре вимішати ложкою. Одразу викладати ложкою на добре розігріту розпечену та змащену олією сковорідку. Смажити до золотистого кольору з обох боків.

Мазанці та накладанці

Бутерброд — ще одна з найпопулярніших страв на сніданок в Україні. Однак забудьте про тости й сендвічі, українською можна називати цю страву мазанці та накладанці. Якщо на хліб щось намазують (масло, варення тощо) — це мазанка. Якщо на хліб щось накладають — це накладанець. Якщо ж спершу намазати крем-сир або вершкове масло, а потім покласти шматочок шинки чи ковбаси, то це буде мазаний накладанець. Або ж просто канапка — як вам подобається.

Пропонуємо приготувати накладанці зі слабосолоним лососем та яєчнею-бовтанкою (або скремблом, як зараз модно казати на іноземний манір).

Фото: errenskitchen.com

Знадобиться:

філе лосося — 500 г

цукор — 1 ст. л.

сіль — 2 ст. л. + щіпка для бовтанки.

яйця — 3 шт.

вершкове масло — 1 ст. л.

улюблений хліб — на смак

зелень — для подачі

Як готувати

Рибу помити, витерти насухо паперовим рушником. Шкірку можна не зрізати. Цукор і сіль змішати в мисці. Отриманою сумішшю добре натерти філе з усіх боків. Покласти рибу в контейнер із щільною кришкою, поставити на ніч у холодильник. Зранку злити рідину, яка утвориться в контейнері, скуштувати рибу на смак — якщо надто солона, можна промити її в холодній воді та витерти паперовим рушником. Але майте на увазі, що мита риба зберігається в холодильнику лише пару днів. Якщо її не мити, вона може стояти в холоді до 5 днів. Скибочки улюбленого хліба підсушити на сковороді, в тостері або духовці. Для бовтанки збити яйця в мисці з щіпкою солі. В сотейнику розтопити вершкове масло на повільному вогні. Щойно воно стане рідким (стежте, щоб не почало горіти!), влити збиті яйця. Стежте за краями яєчні: щойно вони почнуть схоплюватися, одразу починайте мішати лопаткою. Постійно мішайте пару хвилин, тримаючи пательню на мінімальному вогні. Важливо пам’ятати, що скрембл продовжує готуватися навіть після того, як ви вимкнете вогонь, тому рекомендуємо вимикати вогонь на хвилину раніше і відразу подавати. Готовий скрембл має бути повітряним, але на вигляд трохи сирим. Викласти скрембл на шматочки хліба, прикрасити лососем і дрібно рубаною зеленню й одразу подавати.

Налисники

Налисники — ще одна традиційна ранкова страва в Україні. До речі, якщо ви думаєте, що це одне й те саме, то ні. Тобто готуються вони за схо;им принципом, а от подача принципово відрізняється. Млинці, як правило, подають «порожніми» — складеними стосом або у формі трикутників, а додатки до них, наприклад, соуси чи джеми, подають окремо. Тим часом налисники завжди мають начинку. ЇЇ кладуть всередину млинця, краї тіста загортають і з млинця формують щільний рулетик. Начинка може бути солоною або солодкою, залежно від ваших вподобань.

Оскільки ми говоримо про сніданок, пропонуємо приготувати налисники з сиром. Проте вам ніхто не заважає загорнути в них будь-яку іншу “ранкову” начинку: яйця з тунцем, шинку з сиром або авокадо з лососем і крем-сиром.

Фото: Instagram/veselapaninl

Знадобиться:

молоко — 0,5 л

яйця — 2 шт.

борошно — 5 ст. л.

сіль — 0,5 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

олія — ​​1 ст. л.

сода — на кінчику ножа

кисломолочний сир — 200 г

сметана, варення — для подачі

Як готувати

Молоко підігріти, додати яйця, добре перемішати, додати сіль, цукор і соди на кінчику ножа. Знову добре перемішати віночком, потім невеликими частинами додавати борошно, не перестаючи помішувати. Під кінець влити олію і знову перемішати. Смажити на великому вогні на змащеній олією чи жиром сковороді. Щоб отримати тонкі млинці, необхідно трохи наливати тісто на сковорідку, яку відразу ж нахиляти в різні боки, щоб рідина рівномірно розтеклася поверхнею Сир збити блендером або перетерти через сито. На бажання можна додати в сир цукор, родзинки або порізану курагу. Загорнути сир у готові млинці та подавати зі сметаною.

Сирна запіканка

Фото: obiadgotowy.pl

Солодка сирна запіканка — найближча родичка сирників, але на сніданок вона чомусь не така популярна. І дарма! Адже її набагато легше приготувати на кілька людей: замісили тісто, виклали у форму, поставили в духовку й воно саме собі там печеться. Крім того, можна постійно “гратися” з інгредієнтами. Не бійтеся додавати роддзинки, курагу, вялені вишні або журавлину, а також свіжі яблука, груші та сезонні ягоди.

Знадобиться:

сир — 500 г

сметана — 3 ст. л.

манка — 2 ст. л.

цукор — 3 ст. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

яйця – 2 шт.

вершкове масло — для змащування

свіжі ягоди, цукрова пудра — для подачі

Як готувати

Сир подрібнити: збити блендером, перетерти через сито або товкачкою для картоплі. В окрему миску насипати манку, додати сметану, перемішати і залишити на 30 хвилин. Тим часом змішати сир, яйця, цукор і ванільний цукор — міксером чи занурювальним блендером — або ж добре вимішати ложкою. В отриману масу додайте набухлу манку зі сметаною. На бажання на цьому етапі можна додати родзинки, курагу або інші сухофрукти (тільки попередньо не забудьте замочити їх у теплій воді). Форму для запікання змастити маслом і присипати манною крупою. Викласти сирну масу і розрівняти лопаткою. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку та запікати 40-45 хвилин. Перед подачею дайте трохи вистигнути і прикрасити свіжими ягодами й присипати цукровою пудрою.

Ліниві вареники

Популярний український сніданок, який готується за принципом галушок, але з додаванням кисломолочного сиру. Кажуть, цю страву готували ще за часів запорозьких козаків, коли жінки частували чоловіків варениками з сиром. Часу на приготування тіста й ліплення вареників тоді вистачало не завжди, тож розумні українки вигадали просто змішати всі інгредієнти разом.

Фото: poprostupycha.com.pl

Знадобиться:

сир — 400 г

яйця — 2 шт.

борошно — 5 ст. л.

цукор — 1–2 ст. л. (на смак)

сіль — щіпка

ванільний цукор — на бажання

сметана, варення — для подачі

Як готувати

У глибокій мисці збити яйця із цукром і щіпкою солі. На бажання додайте пакетик ванільного цукру. Додати сир, добре вимішати ложкою. Додайте в тісто просіяне борошно, добре перемішати і замісити м’яке еластичне тісто. На присипаній борошном поверхні розкачати тісто тонкою ковбаскою, яку розрізати на однакові невеличкі шматочки. Готові вареники опускати в киплячу, трошки підсолену воду та варити близько 5 хвилин. Щойно вони спливуть на поверхню, дістати шумівкою та викласти на тарілку. Подавати зі сметаною та варенням або ж просто посипавши вареники цукром.

Каша

Каші на сніданок для українців — звична й дуже популярна страва. Та і взагалі каша — гречана, пшоняна, вівсяна, манна, рисова — неодмінна частина української кухні в будь-яку частину дня.

Для ранкового частування ми пропонуємо приготувати рисову кашу з гарбузом. Рис для цієї страви підійде будь-який. Якщо робити з пропареного довгозернистого, каша вийде розсипчастою. Якщо взяти круглий звичайний, каша вийде більш клейкою і кремовою на кшталт ризото.

Фото: Instagram/mindfully.vic

Знадобиться:

гарбуз — 500 г

рис — 1 склянка

молоко — 1 склянка

вода — 1 склянка + для варки гарбуза

сіль — дрібка

цукор або мед — на смак

кориця — 1/3 ч. л.

вершкове масло — для подачі

Як готувати