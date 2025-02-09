Клопотенко створить у Києві сучасну кулінарну школу

Кухар Євген Клопотенко планує створити сучасну кулінарну школу на базі одного з професійних технічних закладів Києва.

“Ми об’єднаємо найкращих експертів галузі, щоб разом модернізувати один з навчальних закладів Києва, перетворивши його на взірець професійної освіти в сфері гостинності рівня Le Cordon Bleu”, – написав він.

Клопотенко та мер Віталій Кличко підписали меморандум про модернізацію одного з навчальних закладів Києва. Проєкт реалізують за участі партнерів — Посольства Швейцарії в Україні та UMAEF.

Євген Клопотенко створює сучасну кулінарну школу у Києві

За словами Клопотенка, мова йде не лише про облаштування освітнього простору, але й про сучасну навчальну програму, освітні матеріали та практичну підготовку для майбутніх професіоналів сфери гостинності — кухарів, пекарів, майстрів ресторанного та готельного обслуговування.

“В Україні вже є багато хороших кулінарних профтехів, але я хочу створити такий, приклад якого я побачив у Парижі в одній з провідних професійних шкіл світу. Тут поруч з найкращими світовими практиками ми будемо викладати й українську гастрономію з нашою термінологією, нашими техніками, розповідатимемо про питомо українські продукти та страви”, – зазначив він.

У 2020 році Клопотенко став одним із амбасадорів реформи професійної освіти, яка передбачає оновлення підходів до навчання кухарів, створення нового стандарту за цією професією та підвищення кваліфікації викладачів.

Фото: klopotenko