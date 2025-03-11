Де їсти рамен у Києві: 13 закладів від Осокорків до Оболоні

Поки на дворі зима і стовпчик термометра впевнено тримається на позначці мінус, тарілка рамену стане одним із найкращих варіантів обіду чи вечері. А інколи навіть і сніданку. Бо якщо у вас похмілля, то після бурхливої вечірки рамен чудово “підлікує” вас зранку.

Ми вам вже розповідали, але про всяк випадок повторимо: рамен — це не суп. Саме слово “рамен” походить від двох китайських ієрогліфів “ламінь”, які в японській мові читаються як “ра” та “мен”. “Ра” в перекладі з японської означає “витягувати”, а “мін” — “локшина”.

Тобто, по суті, рамен — це звичайна довга локшина. Інше питання, що локшину в Азії подають не з котлетами чи сосисками, як це роблять у нас, а з бульйоном, овочами та маринованими яйцями.

Звісна річ, рамен можна приготувати вдома власноруч (спойлер: це не так вже й складно!). Проте, якщо немає натхнення або часу чаклувати на кухні, радимо сходити на рамен в один із київських закладів. Одразу кажемо: це не рейтинг найкращих раменів Києва, бо на колір і смак товариш не всяк. Тому заклади, де готують рамен у Києві, ми не оцінюємо, а просто даємо перелік в алфавітному порядку. Ходіть, куштуйте і вирішуйте самі, де саме готують найсмачніший рамен у Києві.

Bo Tse Ramen

Фото: Іnstagram/botseramen

Цей рамен-шоп відкрився біля метро “Либідська” буквально пару місяців тому. Заклад працює в моноформаті, в меню — 6 позицій рамену з різними видами курки та свинини. Порцій дві, 350 або 700 мл. За окрему плату можна покласти в рамен додаткову порцію свинини або курки, кукурудзу, маринований бамбук, мариноване яйце чи додаткову порцію локшини або бульйону.

З меню:

рамен зі свининою тонкоцу шіо — 150 грн/270 грн

рамен з куркою чинтан місо — 150 грн/270 грн

рамен зі свининою чинтан шою — 150 грн/270 грн

вул. Малевича, 86И

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Kim Kimchi

Фото: Іnstagram/kimkimchibbq

“Не плутай корейський рамьон з японським раменом”, — зазначається в меню корейського закладу Kim Kimchi. І тут хочеться висловити окрему подяку хлопцям за гастрономічний лікбез. Бо рамен і рамьон хоч і схожі між собою, проте все ж таки відрізняються між собою. Обидві страви — це локшина у бульйоні. На цьому, власне, схожість закінчується. Бо корейський рамен готуються із сухої локшини, аналогу нашої “Мівіни”, яку заливають гарячим в усіх сенсах бульйоном: розпеченим і, як правило, дуже спайсі через наявність гострих спецій. Наявність чилі в бульйоні надає страві червоного відтінку і візуально робить чимось схожою на тайський том ям.

З меню:

корейський рамьон seafood — 495 грн

корейський рамьон cheesy — 360 грн

корейський рамьон classic — 335 грн

вул. Велика Васильківська, 38

пр-т Європейського Союзу, 47

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Kin Kao

Фото: Іnstagram/kinkaokyiv

Цей заклад, що розташований на Подолі неподалік від Поштової площі, в меню зібрав мікс зі страв з усієї Азії. Фішка ресторану — корейський гриль. Проте рамен тут також можна знайти. Лише три позиції: зі свининою, качиним філе або морепродуктами. Порції рамену дуже скромні — 250 або 450 грамів, проте заради цікавості радимо завітати сюди й скуштувати тарілку-дві. .

З меню:

рамен з качкою — від 175 грн

рамен зі свининою — від 170 грн

рамен з морепродуктами — від 240 грн

вул. Андріївська, 9А

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Кицуня

Фото: Іnstagram/kitsunyakyiv

Попри те, що заклад не позиціонує себе як раменна (в меню тут можна знайти японські омлети окономіяки й омурайс, рисову кашу з манго, сендвічі кацу-сандо, салати смажений рис і локшину), саме рамен закарбувався в сердечках київських фуді. Рамен тут, до речі, є навіть у меню сніданків: його готують на легкому курячому бульйоні та подають зі смаженим яйцем, беконом, куркою сувід, смаженими соєвими паростками, кукурудзою, кінзою, зеленою та хрусткою цибулею.

З меню:

рамен сніданковий — 255 грн

рамен креветочний — 365 грн

рамен м'ясний — 355 грн

вул. Велика Житомирська, 26

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Menya Musashi

Фото: Іnstagram/menya_musashi_ua

Українська франшиза світової мережі рамен-шопів Menya Musashi — одні з перших, хто почав знайомити українців (і киян зокрема) з культурою рамену. Перший заклад в Україні відкрили 2015 року, зараз у Києві мережа налічує десять закладів по всьому місту: від Оболоні до Осокорків і ВДНГ. В меню — 9 видів рамену. Крім класичних видів зі свининою чашу, куркою або морепродуктами, тут також готують атворський рамен як от том ям рамен і бограч рамен на копчених свиних реберцях. Порції у всіх раменів — 350 або 700 грамів.

З меню:

рамен з куркою абурі — 219 грн/319 грн

бограч рамен — 269 грн/369 грн

овочевий рамен — 229 грн/279 грн

список адрес дивіться тут

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Meiwei

Фото: Іnstagram/meiwei_ua

Ще один заклад з міксом азійських страв у меню. Серед розмаїття дімсамів, смаженої локшини й рису, булочок бао й азійських салатів, у меню можна знайти дві позиції з раменом: зі свининою BBQ або качкою BBQ. Порції страви — 400 або 650 грамів.

З меню:

рамен зі свининою BBQ — 214 грн/309 грн

рамен з качкою BBQ — 214 грн/309 грн

вул. Новокостянтинівська, 4А

Дніпровська набережна, 12 (ТРЦ River Mall)

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Momoshi

Паназійське бістро Momoshi відкрилося на вулиці Басейній навпроти "Гуліверу" буквально пару місяці тому. В меню — мікс страв з різних куточків Азіі. На рамені тут увагу не акцентують, проте готують два види: з яловичиною су-від і лососем теріяки в скромній порції 350 грамів. Поїсти можна як за столиком у закладі, так і замовити із собою у зручному пакованні.

З меню:

рамен з лососем теріякі — 230 грн

рамен з яловичиною су-від — 230 грн

вул. Басейна, 17

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Naushi

Фото: Instagram/naushi.kyiv

Naushi позиціонує себе саме як раменна, хоча й працює не в моноформаті (в меню крім рамену є суші-сендвічі, пельмешки гьодза, курка карааге, рис домбурі). Щодо рамену, то його в меню тут вісім видів, які готують на курячому, свинячому, рибному або овочевому бульйоні. А також тут можна знайти рамен без бульйону: в цукемен рамені локшина подається окремо із гарячим соусом на основі кремового свинячого бульйону, а маземен рамен готується з додавання риби. За додаткову плату в будь-який рамен можна додати слабосолений лосось, креветки, пікантний свиний фарш, чашу зі свинини або курки та інше.

З меню:

тантан рамен — 357 грн

веганський рамен — від 200 до 250 грн

маземен рамен — 205 грн

вул. Сковороди 7

вул. Грінченка 4А

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Noodes

Ще одне паназійське метро, цього разу в підворітті неподалік від клубу Atlas. Попри повноцінне меню (доволі обширне, до речі!), рамен тут є центральною стравою. Попри класичних місо і шою раменів, а також модного том ям рамену тут також готують сирні кімчі рамени — авторський погляд на корейський рамьон, який готують на овочевому бульйоні та сирної бази на основі вершків, моцарели й чедеру з додаванням корейського кімчі. Подають сирні кімчі раени зі скибочками сиру чедер, які підпалюються під час видачі.

З меню:

сирний кімчі рамен з куркою — 365 грн

місо рамен з куркою — 345 грн

шою рамен — 315 грн

Бехтеревський провулок, 4Б

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Пян-се

Фото: Іnstagram/ebaut_kyiv

Ще один корейський заклад, де також можна знайти кілька позицій рамену. Хоча рамен тут не є центральною стравою (в меню зроблено акцент саме на корейській кухні, зокрема, парових булочках пян-се), тут можна знайти п'ять видів рамену — з куркою, свининою, яловичиною, креветками і тофу. Веганських позицій тут немає, рамен з тофу, як і всі інші види рамену, тут сервірують м'ясним бульйоном.

З меню:

рамен зі свининою — 288 грн

рамен з куркою — 278 грн

рамен з тофу — 278 грн

вул. Нижній Вал, 33Б

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Ramen vs Marketing

Фото: Іnstagram/fvsm_net

Можна по-різному ставитися до шефа й засновника Ramen vs Marketing Жені Михайленко, який відверто хамить клієнтам, що публічно висловлюють якусь критику в адресу страв у його закладах (ми лагідно нагадуємо: на колір і смак товариш не всяк, і на рамен, власне, теж). Проте складно не погодитися з тезою про те, що Ramen vs Marketing — культове ім'я серед київських закладів. Михайленко, власне, був одним із перших, хто відкрив киянам рамен. І лупає цю скелю вже майже 10 років.

Меню у всіх закладах (їх шість штук по всьому місту) зроблене у вигляді конструктора. При замовленні можна обрати бульйон, який вам до вподоби, і додатки на власний розсуд. За замовчуванням, в усі миски, окрім бульйону та локшини, тут кладуть мариноване яйце, листочок норі, зелену цибулю, кунжут та часник-фрі. Всі інші додатки — на власний розсуд і за додаткову плату. Порції тут двох розмірів: бейбі (близько 500 г) і стандарт (близько 800 г).

З меню:

шою рамен — 220 грн/290 грн

місо рамен — 250 грн/310 грн

додатки — від 40 грн

Хрестовий провулок, 8/9

вул. Вадима Гетьмана, 10/37А

вул. Костянтинівська, 2А

Оболонський пр-т, 26

пр-т Павла Тичини, 20Б

вул. Княжий затон, 10

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Tachinomi

Фото: Іnstagram/tachinomi.ukraine

Азійське бістро від ресторатора Алекса Купера, яке він відкрив влітку минулого року неподалік від площі Українських героїв. Tachinomi — азійське бістро зі стравами японської, китайської, корейської і тайської кухонь. У меню, зокрема, можна знайти і два види рамену. Звичайний рамен тут готують на міксі курячого та яловичого бульйону з додаванням рваної свинини, смаженої кукурудзи, яєчної локшини, норі та маринованого яйця. А том ям рамен — це, скоріше, така собі шефська фантазія: суп готують як класичний том ям, але сервірують локшиною рамен і сирим жовтком.

З меню:

рамен — 455 грн

том ям рамен — 500 грн

вул. Велика Васильківська, 29

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Whai Thai

Фото: Іnstagram/whai_thai

Невеличке азійське бістро біля метро “Кловська” також спеціалузється на японських арменах. Меню працює за принципом консткрутора: треба обрати бульйон-основу, яких у меню сім видів, додати протеїн на вибір: курку, свинину, яловичину, креветки, соєву спаржу фуджу, веганські мітболи або тофу з грибами. Також у меню можна знайти маземен — рамен без бульйону, з соусом на вибір: шою, сирним або кімчі майонезом.

З меню:

шою рамен з тофу і грибами — 249 грн/299 грн

даші рамен з креветками — 325 грн/375 грн

маземен — 265 грн

вул. Мечникова, 5

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