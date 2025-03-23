12 веганських закладів Києва

Де поїсти вегану в Києві? Наша редакція нарахувала більше десятка закладів, де можна скуштувати смачні страви з продуктів виключно рослинного походження.

Нагадаємо, прихильники веганства не їдять не лише м'ясо тварин, а й будь-які продукти тваринного походження — молоко, яйця, мед, рибу, морепродукти тощо. Закладів, що сповідують виключно такі принципи, в Києві насправді не так вже й багато. Тому в нашій добірці є і вегетаріанські місця — тобто не лише суворі вегани, а й ті, хто готує страви з використанням молочних продуктів або яєць.

Nebos

Фото: Instagram/nebos.cafe

Один із найстаріших веганських закладів Києва, працює з 2013 року. У меню зроблено акцент на стравах для сироїдів і веганів: супи салати, закуски й десерти. Тут можна знайти понад 100 різних позицій, які готують без шкідливих добавок, рафінованого цукру, борошна, яєць та інших продуктів тваринного походження.

З меню:

raw олів'є — 230 грн

кеш'ю-сирники з маком — 260 грн

рамен з цукіні-пастою і raw-фрикадельками – 300 грн

Адреса: вул. Мала Житомирська 3/4

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Укроп

Фото: Іnstagram/ukropcafekyiv

Ще один старожил серед київських веганських заклад. “Укроп” поєднує бістро, де можна перекусити на місці, а також веганський гастромаркет, де можна купити продукти і напівфабрикати виключно з рослинних інгредієнтів. У меню бістро представлені різноманітні страви, включаючи салати, гарячі страви, десерти та напої, приготовані без використання продуктів тваринного походження.

З меню

голубці — 95 грн

салат Шуба з норі — 125 грн

сейтановий биток — 145 грн

Адреса: вул. Раїси Окіпної, 2

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Аюрведа

Ще один “старенький” заклад, який один із перших, хто почав навчати киян мистецтва рослинної їжі. “Аюрведа” по факту — це простір, де об’єднані кафе, магазин та студія йоги. У кафе подають страви, створені за принципами аюрведи — стародавньої системи індійської медицини. У меню можна знайти веганські супи, салати, гарніри, основні страви, десерти та випічку. Разом із цим у меню також є позиції, де використовують молочні позиції.

З меню:

суп-пюре зі шпинату — 70 грн

самса з вегафаршем — 45 грн/1 шт.

бігус з пряним чорносливом і веганською ковбасою — 55 грн

Адреса: вул. Дмитрівська, 39

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Green 13

Фото: Instagram/green13greengo

Ще один веганський заклад-старожил, який працює майже 10 років. Тут є як супи, так і стріт-фуд з бургерами, шаурмою та ролами. На десерт можна скуштувати морозиво, снікерс чи баунті без цукру та баскський чизкейк. З напоїв пропонують каву та прохолодні напої, як от тархун чи лимонад.

З меню:

томатно-кокосовий суп — 129 грн

бургер з тофу — 209 грн

рол з "м'яском" та рисом карі — 219 грн

Адреса: вул. Велика Житомирська, 40

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Імбир

Фото: Іnstagram/_sofi1m

Цей заклад — вегетаріанський, оскільки в деяких стравах використовують молочні продукти. Проте переважна більшість позицій у меню — саме веганська. Наприклад, сирники на сніданок тут можна замовити як класичні, з кисломолочного сиру, так і веганські, які тут готують на основі тофу й кокосу.

З меню:

веганські равіолі — 410 грн

сендвіч-рол з копченим тофу й авокадо — 350 грн

індійський дал із сочевиці — 310 грн

Адреса: вул. Жилянська, 7

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FRUIT+VEG

Фото: Instagram/fruitandveg_bar

Колишній заклад ORANG+UTAN змінив назву, проте залишив сенси і принципи веганства. У меню — сендвічі, роли й бургери з веганським м’ясом, популярні салати олів’є та крабовий і веганській версії, десерти і великий вибір смузі. Хоча деякі страви містять молочні продукти, тому звертайте увагу на опис інгредієнтів.

З меню:

олів'є з веганською ковбасою — 170 грн

шаурма з сейтаном — 220 грн

веган-бургер — 270 грн

Адреса: вул. Симона Петлюри, 16

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Green Chef

Фото: Іnstagram.com/greenchef.ua

У Green Chef також можна знайти як веганські, так і вегетаріанські позиції. Молочних продуктів тут не використовують, замість звичайного сиру у стравах можна знайти веганський пармезан, крем-сир, моцарелу і фету. Проте салат Цезар готують з перепелиними яйцями, крім того в меню є кілька позицій з лососем і тунцем.

З меню:

асорті котлет з веган моцарелою — 365 грн

сочевичний крем суп на кокосовому молоці — 235 грн

кукурудзяний дерун з гуакамоле — 295 грн

Адреси: вул. Мечникова, 22

вул. Князів Острозьких, 8

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Community Café

Фото: Instagram/community_cafe_ua

А цей заклад позиціює себе як сучасна українська веганська кухня. У меню — традиційні страви, переосмислені з використанням рослинних продуктів, створюючи нові смаки та відчуття. Тут можна скуштувати веган-бограч, вишневий пляцок, банош, смажені вареники, а також бурито та гарбузовий хліб. Серед десертів є також морозиво і батончики.

З меню:

бограч з трьома видами (не)м’яса — 250 грн

каштанові галушки з грибним велюте і джерками з глив — 240 грн

гарбузовий хліб з соняшниковою глазурʼю — 150 грн

Адреса: вул. Кирилівська, 41

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Sereda

Фото: Іnstagram.com/seredaveganpoint

А цей веганський заклад працює на Подолі. Меню — невеличке, з перших страв пропонують веганський борщ, на друге — роли та онігірі-сендвічі. Велике меню напоїв, зокрема, дуже добрий вибір чаю та комбучі, а також великий вибір веганських тортів. Так, приміром, тут готують веганський медівник — без меду та сметани.

З меню:

веганський борщ — 178 грн

веганський медівник — 1104/1 кг

сендвіч з фалафелем — 198 грн

Адреса: вул. Нижній Вал, 39

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Шошо Веган

Фото: Іnstagram/shosho_vegan

Ще один веганський заклад на Подолі, цього разу з дуже великим меню. Тут можна замовити роли, сендвічі, бургери, салати, локшину, боули, безліч десертів — все виключно з продуктів рослинного походження. Другий заклад мережі працює між Цирком і Львівською площею на Бульварно-Кудрявській вулиці.

З меню:

фалафель — 105 грн

боул з тофу — 140 грн

локшина з веган м'ясом — від 115 грн

Адреси: вул. Верхній Вал, 16

вул. Бульварно-Кудрявська, 24

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Карма

Фото: Іnstagram.com/your.vegan.bestie

Це заклад позиціонує себе як ком’юніті та гастробар. Тут влаштовують концерти і вечірки, проводять лекції на суспільно-важливі теми, пригощають коктейлями (великий вибір авторських і класичних позицій). Меню кухні невеличке, проте виключно веганське. Зокрема, тут можна скуштувати десерти від веган-кондитерської Bestie.

З меню:

веганські десерти — від 100 грн

бургер, шаурма — 320 грн

паста зі шпинатним соусом — 280 грн

Адреса: вул. Басейна 5

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Eco Buffet

Фото: Іnstagram.com/ecobuffetcafe

У цьому закладі, що розташований неподалік від метро “Почайна”, хоча і використовують молочні продукти в деяких стравах, проте пропонують дуже широкий вибір веганських страв: сирники з тофу, салат Цезар з рослинними креветками, шуба з водоростями вакаме або рослинними лососем, великий вибір сосисок, котлет, сардельок з рослинного фаршу та багато іншого.

З меню:

веганська солянка — 72 грн

гречаники з рослинним фаршем — 120 грн

тост з авокадо та рослинним лососем — 95 грн