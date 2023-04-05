На Оболоні відкрили міське кафе Art Cafe Bar з натуральним вином і живою музикою

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Ірина Маймур
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Неподалік від станції метро “Мінська” відкрилося міське кафе Art Cafe Bar.

Це четвертий заклад, який створює команда Art Cafe Bar, однак перший великий проєкт із кухнею, пише Posteat.

У кафе пропонують страви авторської кухні: сніданки, що подаються увесь день, салати, основні страви, супи, закуски, бургери, буріто й пінси. Серед напоїв є безалкогольне меню, натуральне вино, коктейлі, пиво та сидр. У Art Cafe Bar можна поїсти в закладі або ж забрати страви із собою.

Заклад позиціонує себе як pet-friendly. На вихідних тут можна почути живу музику або лайв-сети діджеїв.

Зараз в кафе діє акція: замовивши сніданок до 13.00, гість отримує келих шампанського в подарунок.

Адреса: вулиця Маршала Тимошенка, 18

Години роботи: щодня з 08:00 до 23:00

Ціни: паста з креветками, мідіями та білим вином — 280 грн, cкрембл з креветками та салатом — 220 грн, коктейль Espresso Martini — 240 грн, салат з хамоном, запеченою грушею дор-блю та каперсами — 290 грн, пінса з хамоном — 250 грн.

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Раніше ми писали, що в Pinchuk Art Centre розпочав роботу чайний простір Monthang.

Фото: Art Cafe Bar

Опубліковано: 05 квітня 2023
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