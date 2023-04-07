У посольства росії в Києві хочуть відібрати будівлю та землю

Київрада може забрати земельну ділянку у посольства росії на Повітрофлотському проспекті у Києві.

Про це повідомила депутатка від фракції «Слуга Народу» в Київраді Лілія Пашинна.

«Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству рф, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства рф», – сказала вона.

Таке рішення, за словами депутатки, обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з рф, а також повномасштабним вторгненням росії до України.

Посольство росії розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27.

Раніше ми писали, що київський ТРЦ Ocean Plaza, який частково перейшов у власність держави , хочуть продати на аукціоні найближчим часом. ТРЦ, належав сімʼї та партнерам російського олігарха Аркадія Ротенберга, близького до Володимира Путіна.

Фото: Dmitry Karpezo