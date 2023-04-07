У Львові показали концепцію індустріального парку «Сигнівка»: що там буде

Цьогоріч у львівській промзоні «Сигнівка» збудують муніципальний індустріальний парк. Там розташують підприємства легкої промисловості.

Остаточний концепт ще в роботі, однак нещодавно представили перші напрацювання проєкту й погодили план створення парку, пише Zaxid.net.

Мікрорайон «Сигнівка» розташований за 10 кілометрів від центру міста — у північно-західній частині Львова. Він знаходиться між залізничною колією, вулицями Данила Апостола, Конюшинною та кільцевою дорогою. Загальна площа території сягає 92 га.

Донедавна тут майже не було забудови. Лише деінде можна було побачити склади і виробничі споруди. Однак у 2018 році міськрада затвердила Програму перспективного розвитку промислових зон Львова — йдеться про Сигнівку та Рясне-2 — площами 92 га та 37 га відповідно. За програмою вільні комунальні ділянки на цій території можуть продаватися під виробництво і створення індустріальних парків.

До того ж програма передбачала, що землі використовуватимуться виключно для промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони тощо.

Міськрада розробила детальний план території. Місто забезпечило промзону інженерними мережами, були відремонтовані вулиці Данила Апостола й Курмановича. У подальшому планують збудувати під’їзні гілки зі сторони залізничної колії.

Землю на Сигнівці стали активно продавати. Станом на 2023 рік вільними лишаються тільки 22 га землі.

На 15 га розташується муніципальний індустріальний парк «Сигнівка», ще 19 га займає приватний індустріальний парк Sparrow Lviv. Інші ж землі продали приватним компаніям під виробництво.

Водночас у пресслужбі Львівської міськради запевняють, що парк буде зорієнтований на малий і середній бізнес. Зокрема йдеться про машинобудівні компанії, підприємства галузі легкої промисловості та деревообробки.

Концепцію індустріального парку ще не затвердили. Депутати мають зробити це у квітні на сесії Львівської міськради.

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Фото: ЛМР