У власність Києва повернули творчі майстерні в історичному будинку на Подолі

Суд повернув у власність столиці два приміщення на вулиці Хорива, 23 на Подолі, які використовувалися як творчі майстерні.

Шахраї перереєстрували їх на квартири, повідомляє Київська міська прокуратура.

Нежитлові приміщення розташовані в мезоніні житлового будинку. Цей дім звели в 1897 році, він є пам’яткою архітектури місцевого значення. Приміщення належать до комунальної власності Києва. Їх тривалий час орендували під розміщення творчих майстерень художників.

Однак особи, які не мали стосунку до цих приміщень, 2011 року ініціювали штучний судовий спір у Брянківському міському суді Луганської області. За його результатами нежитлові приміщення «перетворилися» на квартири, а право власності на них визнали за фізичною особою.

У 2016 році приміщення незаконно перейшли у власність мешканки Київської області. Вона використовувала їх як квартири.

Тоді окружна прокуратура звернулась із позовною заявою до суду для скасування незаконної реєстрації права власності та витребування майна на користь Київради. Подільський районний суд задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Наразі за фактом незаконної реєстрації права власності на майно громади розпочали кримінальне провадження. Слідство триває, а на приміщення наклали арешт.

Раніше ми писали, що суд наклав арешт на будівлю навпроти кінотеатру «Жовтень», що належала російській корпорації «росатом».

Фото: cf.ua