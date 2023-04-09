Дивіться, як волонтери реставрують автентичні вікна Університету Шевченка

Волонтери простору “Цегла” почали реставрувати автентичні вікна КНУ ім. Тараса Шевченка, що постраждали від ракетних ударів росіян.

Голова простору Дмитро Перов розповів , що минулого року волонтери зібрали кошти для реставрації двох оригінальних вікон Університету, “які пережили всі війни і капремонти, але постраждали від прильотів клятої русні”.

“Так ось, роботи поволі просуваються. Завдяки нашому другу реставратору Микиті ми розкрили перші загадки. Віконна рама мала 5 шарів фарби. Обережно розкривши кожен з них та підсиливши конструкцію ми відібрали зразки оригінального забарвлення. А завдяки сучасним технологіям вдалося конвертувати цей колір в RGB і зворотньо в палітру сучасних фарб”, – написав він.

Наступні реставраційні кроки – засклення і повторна обробка вікон.

Червоний корпус Університету Шевченка постраждав внаслідок ракетних обстрілів росіян 10 жовтня 2022 року. Внаслідок ракетної атаки 31 грудня у Києві були пошкоджені корпуси КНУ імені Тараса Шевченка на ВДНГ . У січні 2023 року повідомлялося, що Червоний корпус КНУ імені Тараса Шевченка активно відновлюють.

Фото: Дмитро Перов