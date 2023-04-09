Дивіться, як волонтери реставрують автентичні вікна Університету Шевченка

Волонтери простору “Цегла” почали реставрувати автентичні вікна КНУ ім. Тараса Шевченка, що постраждали від ракетних ударів росіян.
Голова простору Дмитро Перов розповів, що минулого року волонтери зібрали кошти для реставрації двох оригінальних вікон Університету, “які пережили всі війни і капремонти, але постраждали від прильотів клятої русні”.
“Так ось, роботи поволі просуваються. Завдяки нашому другу реставратору Микиті ми розкрили перші загадки. Віконна рама мала 5 шарів фарби. Обережно розкривши кожен з них та підсиливши конструкцію ми відібрали зразки оригінального забарвлення. А завдяки сучасним технологіям вдалося конвертувати цей колір в RGB і зворотньо в палітру сучасних фарб”, – написав він.
Наступні реставраційні кроки – засклення і повторна обробка вікон.
Червоний корпус Університету Шевченка постраждав внаслідок ракетних обстрілів росіян 10 жовтня 2022 року. Внаслідок ракетної атаки 31 грудня у Києві були пошкоджені корпуси КНУ імені Тараса Шевченка на ВДНГ. У січні 2023 року повідомлялося, що Червоний корпус КНУ імені Тараса Шевченка активно відновлюють.
Фото: Дмитро Перов