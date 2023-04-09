У багатоповерхівці на Караваєвих дачах, яку мали знести, продають квартири

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Анна Григораш
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У київській багатоповерхівці на Волошина в районі Караваєвих дач, яку мали знести за рішенням суду, знову продають квартири.

Про це пише портал Нерухомі, цитуючи місцеву мешканку Олену Лаврову. Жінка розповіла, що особисто знає людину, яка купила дві квартири у цьому будинку цього року.

Вона також додала, що місцеві жителі вже написали скарги на забудовника у різні інстанції.

У 2021 році Окружний адмінсуд Києва за позовом прокуратури міста прийняв рішення про знесення самовільно збудованого будинку. У позові йшлося про те, що земельна ділянка, на якій було збудовано ЖК “Будинок на Волошина”, належить до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови не більше 4-х поверхів. Водночас будинок налічує 7 поверхів.

Раніше ми писали, що ЛУН.Місто запустив інтерактивну карту цін на новобудови Києва та передмістя. За допомогою мапи можна проаналізувати, як вартість житла залежить від локації.

Фото: lun.ua

Опубліковано: 09 квітня 2023
незаконная застройка
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