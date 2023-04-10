Радіопрограма про воєнний Київ здобула нагороду в США

Один із епізодів радіопередачі The House, що транслюється на канадському суспільному мовнику СВС, здобув премію «Грейсі» за історію з життя воєнного Києва.

Про це повідомляє CBC News.

Епізод переміг у категорії документального радіо. Він вийшов в ефір у березні 2022 року, через декілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У радіопередачі йдеться про 72-річну киянку Людмилу, яка живе разом із сином та невісткою. Епізод розповідає, як вона «виживає в столиці України під час війни» та веде свій повсякденний побут.

Премію «Грейсі» кожного року організовує американська неприбуткова фундація «Альянс жінок у медіа». Серед інших переможців 2022-го — низка американських громадських радіопрограм та Меган Маркл за її подкаст Archetypes.

Раніше ми писали, що український додаток Headway став застосунком дня в США.

Фото: КМДА