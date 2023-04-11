У Бородянці відбудують знищене окупантами поліцейське відділення: яким воно буде

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Ірина Маймур
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Фонд Говарда Баффета відновить відділення поліції Бородянки, яке минулоріч під час окупації зруйнували «кадирівці».

Про це повідомляє поліція Київської області.

Фонд Говарда Баффета вже представив візуалізацію проєкту відбудови. Замість зруйнованої планують звести нову, сучасну, технологічну і зручну адміністративну будівлю, де поліцейські надаватимуть громадянам послуги на європейському рівні.

Нагадаємо, фундація Говарда Баффета надала масштабну підтримку поліції Київської області під час повномасштабної війни. Благодійники передали українським правоохоронцям службових собак для роботи під час воєнного стану, термокомплекти і взуття від компанії «Under Armour», 2 новітні апарати ANDE 6C для швидкого виділення ДНК-профілю, мобільні генератори, спеціальні термоковдри, ліхтарики, світлові башти та 4 новітні автівки.

Раніше ми писали, що в Бучі стартувало будівництво першої в Україні фабрики-кухні, де готуватимуть обіди для всіх навчальних закладів трьох громад — Бучанської, Немішаївської та Бородянської.

Фото: поліція Київської області, Андрій Нєбитов

Опубліковано: 11 квітня 2023
Бородянка
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