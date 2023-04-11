В Україні заборонили салюти і феєрверки

90
Анна Григораш
share share

Верховна Рада прийняла закон про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів.

У законі 7438 є норма про заборону феєрверків та салютів.

“Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст”, – йдеться у пояснювальній записці до документу.

У червні 2022 року у Києві заборонили заходи з феєрверками, гучним співом і музикою.

Фото: Maria Lupan/Unsplash

Опубліковано: 11 квітня 2023
воєнний стан
share share
З мигдалем, чорницею та фруктовим кремом: Три старовинні рецепти Великодніх пасок З мигдалем, чорницею та фруктовим кремом: Три старовинні рецепти Великодніх пасок У Львові відкривають реабілітаційний центр Superhumans: Як він виглядатиме У Львові відкривають реабілітаційний центр Superhumans: Як він виглядатиме У Львові для площі біля Оперного театру пропонують розробити концепцію із паркінгом та зупинками для трамваїв У Львові для площі біля Оперного театру пропонують розробити концепцію із паркінгом та зупинками для трамваїв Київський магазин вінтажного одягу «Каштан» зачиняється Київський магазин вінтажного одягу «Каштан» зачиняється У Києві відкрили реєстрацію на «Пробіг під каштанами»: як узяти участь У Києві відкрили реєстрацію на «Пробіг під каштанами»: як узяти участь В Україні стартував збір книг для військовослужбовців В Україні стартував збір книг для військовослужбовців “Укрпошта” планує випускати NFT-марки “Укрпошта” планує випускати NFT-марки Три види авторської шаурми: у Києві відкрився третій заклад nunu Три види авторської шаурми: у Києві відкрився третій заклад nunu
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.