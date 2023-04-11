В Україні заборонили салюти і феєрверки

Верховна Рада прийняла закон про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів.

У законі 7438 є норма про заборону феєрверків та салютів.

“Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст”, – йдеться у пояснювальній записці до документу.

У червні 2022 року у Києві заборонили заходи з феєрверками , гучним співом і музикою.