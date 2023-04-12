У Києві планують затвердити рекомендації з догляду за кронами дерев

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Ірина Маймур
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У Київській міськраді хочуть затвердити рекомендації з догляду за кронами дерев у місті.

Про це повідомляє пресслужба КМР.

Проєкт рішення вчора підтримала постійна комісія Київської міськради з питань екологічної політики.

Як повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба, рекомендації розробили задля охорони й збереження зелених насаджень столиці.

Зокрема, як зауважила депутатка, йдеться про обрізання. Його здійснюють у тому числі непрофесійні організації, що призводить до пошкодження дерев та їхньої вразливості до шкідників.

«Чинні на сьогодні правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України є застарілими нормами з огляду на передовий європейський досвід, а також враховуючи зміни в сучасному підході до озеленення міських зелених зон. Тому необхідно провести структуризацію та деталізацію заходів догляду за кронами дерев у місті Києві з метою формування цілісного підходу до проведення таких робіт», — зауважила депутатка.

Рекомендації з догляду за кронами дерев передбачатимуть комплексну систему доглядових робіт за зеленими насадженнями від моменту посадки дерева і впродовж усього періоду його життя.

Вони призначені для всіх установ, підприємств, організацій і громадян, що займаються створенням і утриманням зелених насаджень у Києві.

Раніше ми писали, що в парку на Прирічній вулиці, що в Оболонському районі, висадять нові дерева замість спиляних.

Фото: David Vig / Unsplash

Опубліковано: 12 квітня 2023
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