У парку на Оболоні висадять нові дерева на місці знищених

У парку на Прирічній вулиці, що в Оболонському районі, висадять нові дерева замість спиляних вночі. Про це повідомляють активісти ініціативи “Парк Прирічна”.

До висадки дерев долучиться КП УЗН Оболонського району.

«Чудова новина! Вже цієї суботи в парку Прирічна з'являться нові дерева. Домовились з КП УЗН Оболонського району 15.04 (субота) провести толоку та висадити дерева на цій чудовій галявині», – йдеться у повідомленні.

9 квітня активісти “Парку Прирічна” повідомили, що невідомі вночі на Оболоні вирізали 60 дерев . За інформацією активістів, про цю вирубку нічого не відомо КП УЗН Оболонського району, якому підвідомча ця територія.

У КО “Київлезенбуд” спростовують інформацію про незаконну рубку дерев і кажуть, що порушень на місці не виявлено.

Разом з тим, у “Київзеленбуді” зазначають, що роботи з санітарної очистки території та видалення “аварійних і сухостійних дерев” були проведені у парку на Прирічній у січні 2023 року відповідно до акту обстеження зелених насаджень. Місцеві ж мешканці в коментарях зазначають, що чули звуки бензопили саме в ніч з 8 на 9 квітня.

Нагадаємо, що на вулиці Прирічній хочуть побудувати трирівневий паркінг на 720 автівок у рамках облаштування великої рекреаційної зони. Саме з будівництвом активісти пов’язують рубки дерев.

Фото: Парк Прирічна