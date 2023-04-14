У Києві прогнозують підтоплення: які райони під загрозою

У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля через опади. Тому є ризик підтоплення окремих територій, повідомляють у КМДА.
Як прогнозують синоптики, наприкінці квітня-на початку травня ітимуть рясні дощі.
Очікувані максимальні рівні водопілля не загрожують промисловим об’єктам і житловим масивам. Проте в небезпеці можуть опинитися пляжі й зони відпочинку, а також садово-дачні ділянки.
Жителям цих територій і тим, хто мешкає біля водойм, КМДА радить підготуватися до можливих підтоплень.
У КМДА наголошують, що рятувальники й житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені.
Нагадаємо, що вчора через підвищення рівня води в Дніпрі виникли підтоплення в Києві й області. Оголосили другий рівень небезпеки, повідомили в КМВА.
Тимчасову переправу до селища Іванків у Київській області підтопило, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Об’їзд до Іванкова наразі можливий через селище Кухарі.
Раніше ми писали, що в районі Феофанії хочуть створити ботанічну пам’ятку «Заплава орхідей».
Фото: Оболонська РДА, Андрій Нєбитов, ДСНС