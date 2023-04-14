У Києві прогнозують підтоплення: які райони під загрозою

У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля через опади. Тому є ризик підтоплення окремих територій, повідомляють у КМДА.

Як прогнозують синоптики, наприкінці квітня-на початку травня ітимуть рясні дощі.

Очікувані максимальні рівні водопілля не загрожують промисловим об’єктам і житловим масивам. Проте в небезпеці можуть опинитися пляжі й зони відпочинку, а також садово-дачні ділянки.

Серед небезпечних територій:

села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки й заплави Дніпра на півдні Києва;

дачні масиви Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки;

приватна й садово-дачна забудова на лівому березі Дніпра — у районі Південного мосту, а також затоки Берковщина;

прируслові ділянки масиву Конча-Заспа.

Жителям цих територій і тим, хто мешкає біля водойм, КМДА радить підготуватися до можливих підтоплень.

Як підготуватися:

перенести цінні речі на верхні поверхи будівель або горища;

бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;

підготувати цінні речі та документи, якщо виникне необхідність залишити будинок;

подбати про домашніх тварин.

У КМДА наголошують, що рятувальники й житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені.

Нагадаємо, що вчора через підвищення рівня води в Дніпрі виникли підтоплення в Києві й області. Оголосили другий рівень небезпеки, повідомили в КМВА.

Тимчасову переправу до селища Іванків у Київській області підтопило, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Об’їзд до Іванкова наразі можливий через селище Кухарі.

Раніше ми писали, що в районі Феофанії хочуть створити ботанічну пам’ятку «Заплава орхідей».

Фото: Оболонська РДА, Андрій Нєбитов, ДСНС